Sánchez da un paso más en su desdén al Parlamento y en su dependencia del separatismo: no habrá Pleno en la Diada

El PSOE quiere que no haya Pleno en el Congreso el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Cataluña. De prosperar, sería la primera vez que la Cámara Baja suspende una sesión por una fiesta autonómica.

El planteamiento será defendido el martes 2 de septiembre en la Junta de Portavoces por Patxi López, portavoz de los socialistas. Después, la Mesa del Congreso deberá ratificarlo. Aunque con la mayoría de PSOE y Sumar, lo previsible es que la suspensión salga adelante.

La medida es interpretada por la oposición como un gesto de desdén al Parlamento por parte de Pedro Sánchez y una concesión directa al independentismo.

Los jueves son días clave en el Congreso. Están reservados para debates donde interviene el Gobierno, como la convalidación de decretos-ley o las enmiendas de totalidad. Esa jornada concentra las votaciones de mayor calado político.

La primera semana de Pleno tras el verano iba a celebrarse entre el 9 y el 11 de septiembre. En esa sesión está pendiente convalidar el decreto-ley de ampliación de permisos de maternidad y paternidad aprobado por el Gobierno el pasado 29 de julio.

Ese decreto está ya en vigor, pero debe contar con la validación del Congreso en un plazo de 30 días. Su aprobación no es un trámite menor: sin ella, las medidas dejarían de tener efecto.

También está pendiente el debate de totalidad de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El Gobierno ya evitó incluirlo en el Pleno extraordinario del 22 de julio por no tener cerrado el apoyo de Junts. Esa dificultad sigue vigente.

Por eso, fuentes del PP señalan a EL ESPAÑOL que la "maniobra" socialista busca también "ganar tiempo". El Ejecutivo afronta una legislatura con mayoría ajustada y cada vez más frágil y la ausencia de diputados de ERC o Junts complica la agenda.

"En 47 años nunca se ha suspendido un Pleno por una fiesta autonómica", señaló este martes la portavoz popular, Ester Muñoz.

El año pasado, el 11 de septiembre cayó en miércoles y hubo sesión de control con preguntas a los ministros, aunque el presidente no acudió por estar de viaje oficial en China.

En 2023 el día de la Diada no hubo Pleno porque aún no se habían activado las sesiones plenarias tras las elecciones generales que había habido en julio.

También hubo Pleno, con comparecencia de Sánchez incluida, el 9 de octubre de 2024, coincidiendo con la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. Igualmente, se convocó sesión de control el Día de Andalucía el pasado 28 de febrero de 2024. Declaración de Begoña Gómez

El PP denuncia que la suspensión obedece también a otro motivo: la coincidencia con la declaración judicial de Begoña Gómez, citada ese día por un presunto delito de malversación.

"No quieren un Pleno el día que tiene que declarar la mujer del presidente", en palabras de Ester Muñoz.

Cabe preguntarse en qué se beneficiaría el PSOE suspendiendo el Pleno el mismo día que declara Begoña Gómez. En el PP responden: la clave es evitar la imagen de Sánchez en el Congreso en un día "incómodo" para el presidente.

Fuentes de Vox consultadas por este periódico comparten esa interpretación y acusan al Ejecutivo de intentar "esconder" la comparecencia de Gómez, pero "ningún cambio de calendario podrá tapar la corrupción del Gobierno".

¿Qué argumenta el PSOE? Pide "respetar la Diada" y facilitar que los diputados catalanes estén en su comunidad. El PP insiste en que existe el voto telemático, aunque el Reglamento solo autoriza su uso en casos de fuerza mayor, como enfermedad o viaje oficial.

El precedente histórico, de hecho, juega en contra del PSOE. En el pasado, solo se suspendieron plenos por fuerza mayor, como la pandemia de la Covid-19. Nunca por festividades autonómicas, que no han impedido sesiones de control ni votaciones.

Los populares critican también las formas. Denuncian que el PSOE lanzó la propuesta en la Diputación Permanente sin informar previamente y que la decisión no está formalmente recogida. El debate se llevará el martes a la Junta de Portavoces.

Unanimidad

Si sale adelante la propuesta del PSOE, no sólo será la primera vez que se suspenda un pleno por una festividad regional. También se rompería una práctica hasta ahora asentada en el Parlamento.

Porque lo habitual es, cuando toca ajustar el calendario, hacerlo por unanimidad en la Junta de Portavoces. No es una norma escrita en el Reglamento, pero se ha aplicado siempre como una forma de blindarse frente a decisiones partidistas.

Así ocurrió en el Senado el pasado mes de abril, cuando se adelantó un Pleno al día 22 para tramitar con urgencia el proyecto de ley sobre el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, una reforma remitida por el Congreso.

La decisión fue unánime y no tuvo que ver con la festividad de Sant Jordi como denuncia Vox, aunque coincidiera en fechas.

También en el Congreso se modificó por consenso el calendario en abril, cuando se trasladó la última sesión prevista para facilitar la asistencia de diputados a la cumbre del Partido Popular Europeo en Valencia. El PSOE justificó entonces el cambio por lealtad institucional con los jefes de Estado invitados al evento.

La diferencia ahora es que la suspensión del Pleno del 11 de septiembre podría aprobarse con la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa, sin el respaldo del resto de grupos, lo que marcaría un precedente inédito.