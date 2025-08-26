Robles defiende a la UME y se abre a que el Ejército pueda desplegarse sin petición de las CCAA en futuros incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, admitido la posibilidad de un cambio de normativa para que el Ministerio de Defensa pueda tomar la iniciativa a la hora de enviar medios a las comunidades en futuras catástrofes.

Así lo ha reconocido durante su comparecencia de este martes en el Senado, donde interviene -a petición del PP- para informar de la gestión de su departamento en los incendios de las últimas semanas.

"El Ejército no actúa de oficio, son las comunidades las que lo piden. Pero no tengo ningún impedimento en que esa norma cambie", ha declarado la ministra.

Hasta ahora, las comunidades autónomas reclaman la intervención al Gobierno central cuando consideran que no cuentan con los suficientes medios para actuar y desde los ministerios prestan entonces sus efectivos.

Además, la ministra ha defendido el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha vuelto a responsabilizar de los daños a los dirigentes de las comunidades autónomas, responsables de los planes de prevención y extinción de incendios.

Antes de comenzar su alocución, Robles ha dedicado cerca de una hora a proyectar vídeos con tuits del Ministerio de Defensa desde el pasado 29 de julio hasta las últimas horas.

Y acto seguido, ha procedido a defender que desde ese día los efectivos dependientes de su Ministerio han estado trabajando en los distintos focos que se fueron activando simultáneamente.

La titular de Defensa ha enumerado todas las actuaciones en las que han intervenido militares desde principios de julio hasta el pasado 22 de agosto. Un lapso de tiempo, en el que se han desplazado "5.600 efectivos y 2.000 medios", según las cifras que ha aportado.

Coordinación con los técnicos

Robles ha asegurado que hasta el 15 de agosto, Defensa estaba actuando en "plena coordinación" con los técnicos de las comunidades autónomas.

Pero ese día, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió más apoyo al Ejército de Tierra y al Gobierno central, cambiaron las dinámicas, según la ministra.

"En política no vale todo. Feijóo hace entonces unas declaraciones que son sorprendentes, cuando estábamos trabajando coordinadamente", ha asegurado.

Ese día, los gobiernos de Castilla y León, Galicia y Extremadura pidieron una serie de medios técnicos y humanos. Unas peticiones que no fueron atendidas por el Gobierno central hasta pasados unos días, cuando empezaron a facilitarlos de forma parcial.

La ministra de Defensa ha lamentado que las peticiones de las comunidades se comunicaran pasadas las 11 de la noche del 15 de agosto, el día de la intervención de Feijóo, y que algunos de esos medios facilitados después "nunca se pusieron en funcionamiento" por parte de las comunidades.

La UME y el Ejército

"Dentro del marco normativo que tenemos en el que la Protección Civil corresponde a las comunidades autónomas, en el mismo momento en que se ha solicitado su activación la UME ha reaccionado", ha defendido.

En todo momento, la ministra ha subrayado que la colaboración UME es equivalente al de los demás cuerpos dependientes del Ministerio de Defensa.

Robles ha insistido en que las autonomías tienen las competencias para actuar en estos casos. "Se ha puesto a prueba la capacidad de las comunidades, de las que tenían planes de prevención y de las que no", ha añadido.

Y ha defendido el trabajo de los departamentos técnicos frente a los responsables políticos: "Tenemos que aprender a no decirle a los técnicos lo que tienen que hacer".