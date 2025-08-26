Patxi López contra Feijóo: "Pulseras deberían haber tenido algunos para saber dónde estaban durante los fuegos"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de geolocalizar a los pirómanos con pulseras telemáticas.

López ha replicado que esos dispositivos "deberían haberlos llevado algunos" responsables autonómicos del PP "para saber dónde estaban" mientras se producían los incendios de este verano, en referencia a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura.

El dirigente socialista ha acusado a los gobiernos autonómicos del PP de no ejercer sus competencias en prevención. "Si uno gobierna solo para festejos, los problemas se agravan", ha advertido.

En declaraciones en el Congreso antes de acudir a la reunión de la Diputación Permanente, López ha considerado una "ocurrencia" la medida de Feijóo y ha pedido a los populares "asumir responsabilidades" en lugar de "alimentar el ruido" político.

El PP reclama la convocatoria de un Pleno extraordinario esta misma semana para que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, den cuenta de la gestión de los incendios.

López ha recordado que ellas dos, más los responsables de Interior y Agricultura, darán explicaciones esta misma semana en el Senado, precisamente a propuesta del PP, y ha criticado que reclamen que acudan también al Congreso a decir lo mismo.

"¿Se toman el Senado a cachondeo?", ha planteado López, que ha acusado a los populares de buscar únicamente confrontación política. "Nosotros no vamos a seguir el juego", ha zanjado.

"Políticas negacionistas"

Por su parte, la diputada de Sumar Verónica Barbero ha criticado al PP por "abandonar sus obligaciones, difundir bulos y sembrar desconfianza entre instituciones" en plena ola de incendios.

Barbero ha responsabilizado a los presidentes autonómicos del PP de una gestión sin "humanidad, prevención ni transparencia". Ha recordado que Feijóo, en Galicia, no adoptó medidas eficaces.

La portavoz de Sumar ha señalado la falta de prevención y las condiciones precarias de brigadistas como causa del problema, junto a "políticas negacionistas del cambio climático".

En respuesta a la propuesta del PP de un "registro de pirómanos", Barbero ha planteado crear un "registro de negacionistas climáticos". Ha reclamado un pacto con científicos y ONG.