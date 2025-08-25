Feijóo lanza un plan contra incendios con 50 medidas que prevé un registro de pirómanos y pulseras GPS para vigilarlos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece tras la reunión del Comité de Dirección del PP celebrada este lunes. Mariscal Efe

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que su partido presentará en las Cortes un plan integral contra los incendios que incluye cincuenta medidas, entre ellas, la creación de un registro nacional de pirómanos y la implantación de pulseras de localización para su vigilancia.

Feijóo ha presentado esta propuesta con motivo de la "crisis nacional de los incendios" que, según ha dicho, él mismo anticipó antes que el Ejecutivo.

El plan del PP contempla, además, un bloque de ayudas directas para los territorios afectados por los fuegos con compensaciones económicas a empresas y familias, la garantía de que "nadie pierda su vivienda" y la exención temporal de impuestos y tasas.

