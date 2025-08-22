El PP acusa a Sánchez de "usar la tragedia de los incendios para polarizar": "Hizo lo mismo con el apagón, la dana y la pandemia"

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado este viernes a Pedro Sánchez de "utilizar sistemáticamente las tragedias" como la actual ola de incendios "para obtener rédito político y polarizar a la sociedad".

En una rueda de prensa desde Génova, Montserrat ha asegurado que Sánchez "ya lo hizo con la pandemia, el volcán de La Palma, el apagón, la dana o la inmigración en Canarias, Ceuta y Melilla".

Según ha denunciado, el presidente "vuelve a hacerlo ahora con los incendios", que está usando "para tapar la incompetencia del Gobierno".

La dirigente popular ha criticado que Sánchez recurra a "un pacto de Estado vacío, un ministro tuitero y responsables que enmarañan" para "confrontar con ideología y sectarismos".

Con esas palabras, Montserrat se refería al ministro de Transportes, Óscar Puente, muy activo en redes sociales, y a la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

Esta última, en un puesto técnico y con carné del PSOE, ha acusado a las comunidades del PP asoladas por la ola de incendios —Galicia, Castilla y León y Extremadura— de pedir "cosas imposibles" durante la emergencia.

Se trata, a juicio de Montserrat, de "una persona que ha entrado en la confrontación política". Su compañero de partido, Elías Bendodo, fue más duro y la calificó de "una pirómana más", unas palabras que levantaron críticas del PSOE.

Preguntada por ello, Montserrat ha acusado a los socialistas de "utilizar las críticas de Bendodo a Virginia Barcones para desviar la atención y que no se hable de su incompetencia" en la gestión de los incendios.

Y ha añadido: "Si tanto les molesta lo que se dijo, yo pregunto que dónde estaba el PSOE cuando un diputado socialista del Congreso llamó pirómano al presidente de la Diputación de Salamanca".

Petición de comparecencia de Sánchez

Asimismo, Montserrat ha anunciado que el Grupo Popular en el Congreso ha registrado la solicitud de comparecencia urgente de Sánchez para que hable sobre la nueva imputación de su esposa, Begoña Gómez, así como de la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez y otros casos de corrupción.

Los populares aprovecharán la reunión de la Diputación Permanente la próxima semana para intentar forzar la comparecencia del jefe del Ejecutivo.

"El ritmo de corrupción es tan alto que lo hemos metabolizado como algo natural", ha denunciado Montserrat. "Esto no ocurre en ningún país de la Unión Europea", ha enfatizado.

Ha recordado que mandatarios socialistas han dimitido en otros países europeos por casos de corrupción y ha acusado al Ejecutivo de ser "incapaz de luchar" contra ella.

Robles, Marlaska, Aagesen y Planas

Por otro lado, Montserrat ha celebrado que la mayoría absoluta del PP en el Senado permitirá obligar a cuatro ministros a acudir a la Cámara Alta la próxima semana.

Los citados son el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Agricultura, Luis Planas.

El objetivo, según ha explicado, es que den explicaciones sobre la gestión de los incendios en España y la respuesta del Gobierno ante la emergencia.