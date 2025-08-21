El PP relanza su ofensiva contra el "mercado persa" de la quita de deuda: "Sánchez está de salida y le da igual. A Feijóo, no"

Mientras ERC ya esgrime como un triunfo el anuncio de que el Gobierno aprobará en septiembre la quita de deuda catalana, el PP planea relanzar su ofensiva contra esta medida.

Según lo previsto, el próximo día 2, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para condonar la deuda de Cataluña, que el Ejecutivo pretende hacer extensivo a las comunidades autónomas que lo requieran.

El PP insiste en su no a la medida. Alberto Núñez Feijóo tocará de nuevo a rebato para que sus presidentes autonómicos se opongan a esa operación. Incluso, aunque les beneficiase en un primer momento.

"Esto perjudicaría al Estado. A Sánchez le da igual, porque está ya de salida. A Feijóo no. Este problema, además, lo heredaría el gobierno que le sustituya", señalan fuentes de Génova a EL ESPAÑOL.

Feijóo y los suyos ya la rechazaron frontalmente la propuesta cuando fue anunciada. "Y eso que Andalucía [presidida por Juanma Moreno] sería una de las principales beneficiadas", subrayan.

"Pero el Gobierno de Pedro Sánchez trata de jugar al divide y vencerás. Convertir el Estado en un mercado persa y provocar división entre las comunidades autónomas presididas por el PP. Lo rechazamos", insisten las mismas fuentes.

El PP ya denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "mantener 17 negociaciones unilaterales sobre quita de deuda y obtener 17 acuerdos", uno por cada comunidad autónoma.

Feijóo y los suyos insisten en que dicha medida debería ser debatida y votada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que acuden, cuando se celebra, los presidentes autonómicos de todas las regiones, así como Sánchez.

"Que se vote ahí", expresan desde el PP.

No es esa la intención del Gobierno, que pretende iniciar el curso político anunciando la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, como guiño a ERC para que le apoye el proyecto de Presupuestos que se ha comprometido a presentar en el Congreso.

"Ni aun siendo Andalucía una de las principales beneficiadas... La respuesta de todas las comunidades del PP es un no rotundo", insisten las fuentes del partido, que destacan la unidad de sus barones en torno a esta postura.

Los presidentes autonómicos del PPopular tacharon en su día de "migajas" la quita de deuda y la criticaron al considerarla una "cesión al independentismo" que "genera desigualdad entre ciudadanos".

El propio Juanma Moreno se opuso, a la vez que reivindicaba una "financiación justa" y "más recursos" para las comunidades -"euros contantes y sonantes"- para sostener servicios como la educación o la sanidad.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, también rechazó la quita de deuda "si no es multilateral y legal". Amenazó, incluso, con acciones legales si sólo se aplica a Cataluña.

Otras reivindicaciones

El PSOE pactó con ERC la quita de deuda catalana el pasado mes de noviembre. Y, ahora, le reclama al Gobierno de Sánchez que no tarde en cumplir ese pacto, además del avance de la financiación singular de esta comunidad.

De hecho, en un comunicado hecho público este martes, el líder de ERC, Oriol Junqueras, asegura que su partido trabaja con "el objetivo de que antes de final de año el Congreso de los Diputados dé luz verde a la condonación".

Por su parte, Junts tiene exigencias pactadas y pendientes de cumplir. Por ejemplo, la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, que fue aprobada en Consejo de Ministros, remitida al Congreso y luego frenada en la Cámara ante las dudas sobre su aprobación.

Además, el partido de Carles Puigdemont tiene pendiente la aplicación de la amnistía a los delitos del procés y el reconocimiento de la lengua catalana en la Unión Europea; cuestiones, ambas, que, por el momento, no están saliendo, ni mucho menos, como los independentistas catalanes desearían.