La directora de Protección Civil estalla contra Bendodo por llamarla "pirómana": "Me están acusando de un delito"

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha estallado este jueves contra Elías Bendodo, del PP, tras ser señalada como "una pirómana más" en la gestión de los incendios.

Barcones ha tachado las palabras del dirigente popular de "tan fuertes, tan poco responsables y hasta tan poco éticas". "Me está acusando de un delito, está diciendo que soy un delincuente, ¿hasta dónde vamos a llegar?", ha lamentado .

Vídeo | Barcones responde a Bendodo tras llamarla pirómana: "Me están acusando de un delito"

La responsable de Protección Civil ha defendido que durante los últimos 12 días ha hecho "todo lo habido y por haber por ayudar, sumar esfuerzos y para que todo funcione bien". Y ha cuestionado que se ponga en duda su trabajo con descalificaciones de ese tipo.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, había acusado a Barcones de ser "una pirómana más" desde la sede nacional del partido en la calle Génova.

"El Gobierno debe enterarse de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación, sino con colaboración y lealtad institucional", ha señalado Bendodo en su intervención ante los medios.

Vídeo | Bendodo (PP) dice que la directora de Protección Civil es "una pirómana más"

El dirigente del PP ha criticado que Barcones, en lugar de ceñirse a "cuestiones técnicas", se haya dedicado a "insultar a los gobiernos autonómicos" del PP, algo que a su juicio dificulta la gestión de la crisis.

Los gobiernos autonómicos, según Bendodo, han agotado todos sus recursos y luego han acudido al Gobierno central para que mande medios y "no debería ser así" pues el Ejecutivo "debería ofrecerlos antes que lo pidan los gobiernos autonómicos".



Esto sucede, ha dicho, porque "el ADN de este Gobierno" es "la soberbia".

Las palabras de Barcones

La reacción de Bendodo llega tras las críticas de Barcones, que arremetió este miércoles contra las comunidades del PP asoladas por el fuego —Galicia, Castilla y León y Extremadura— por solicitar "cosas imposibles" durante la emergencia.

Barcones, militante socialista, fue concejal entre 2007 y 2015, procuradora en las Cortes de Castilla y León entre 2015 y 2021 y delegada del Gobierno en esa comunidad de 2021 a 2023. Desde diciembre de 2023 ocupa la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Protección Civil "no va a consentir que nadie reescriba la historia de la gestión" en la ola de incendios

Barcones defendió que Protección Civil actuó con "anticipación" y que ya el 15 de agosto pidió a las comunidades autónomas un listado de medios aéreos disponibles para actuar en caso de necesidad en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.

"No voy a consentir que nadie intente reescribir la historia de la gestión. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos", dijo este miércoles tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida de forma telemática por Pedro Sánchez.

Desde su punto de vista, "a lo mejor habría que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas".

Porque, a su juicio, "cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos sabe que mover bulldozers no se hace en diez minutos o que mover medios aéreos no se hace en cinco".

"Yo confío en la lealtad institucional. Sería muy desalentador pensar que se piden cosas que se sabe que son imposibles, porque no hay esas capacidades", recalcó.

Barcones también acusó a algunas comunidades de generar "polémicas artificiales". Llegó a señalar que tuvieron que llamar hasta cuatro veces a un director autonómico para saber dónde enviar a unos bomberos.

"Nosotros no nos dedicamos a trasladar eso, sino a resolver", afirmó, defendiendo que habrá "lecciones aprendidas" y decisiones estructurales que se deberán debatir en el Consejo Nacional de Protección Civil.

Tras sus palabras, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha acusado a Barcones de "no decir la verdad" y de expresarse "con muy malas maneras" al hablar de la gestión de los incendios.

Rueda, en una entrevista en la Cadena Cope, ha afirmado que no él pidió "una carta a los Reyes Magos", sino refuerzos "realistas" para la comunidad que preside.