El PP califica de "burla" que Sánchez pida un pacto contra el cambio climático "cuando hay gente que lo ha perdido todo"

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha calificado de "burla" y "cortina de humo" que Pedro Sánchez ofreciera ayer un pacto contra el cambio climático como solución contra los incendios que asolan media España, "cuando hay gente que lo ha perdido todo" en estos siniestros.

Muñoz ha recordado que Sánchez ya planteó esta propuesta hace tres años, cuando se produjo el devastador incendio de la Culebra, en Zamora, y la recupera ahora para "ideologizar y confrontar a la sociedad, para que hablemos de ese pacto en vez de por qué no hay medios" suficientes para combatir el fuego.

La portavoz popular ha recordado que en su tierra, León, que ayer visitó Sánchez tras estar "una semana desaparecido", "la gente lo ha perdido todo, tiene miedo, está asustada, ve imágenes de casas completamente calcinadas temiendo que sea la suya" y esperaba mucho más de la visita del presidente.

