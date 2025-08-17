El Gobierno traslada a un segundo grupo de menores a la Península este domingo

Un grupo de personas hacen cola en el Puerto de Ceuta, antes de ser trasladados a la península, a 14 de agosto de 2025, en Ceuta. Antonio Sempere Europa Press

El Gobierno ha trasladado a un segundo grupo de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la Península durante este domingo, dentro del proceso por el que reubicarán en recursos de acogida estatales a un millar de estos niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y fuentes del Gobierno canario han informado de este nuevo traslado, que según las fuentes canarias será de cinco niños procedentes de Mali que partirán del centro Canarias 50 en Gran Canaria con rumbo a otro dependiente del Estado en la Península.

Según Efe, este traslado sigue al primero, que se produjo el pasado lunes, y se ha anunciado tras denunciar Canarias el pasado martes que la segunda derivación de 15 menores que estaba prevista para esta semana se había suspendido por motivos administrativos.

En un comunicado, la Consejería canaria de Bienestar Social ha sostenido que el segundo traslado se ha acordado en una reunión urgente y "forzada" por la exigencia del archipiélago de acelerar las derivaciones para aliviar la saturación de los centros.

En esta reunión también se ha acordado que la semana que viene, el día 21 o 22 de agosto, saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, dependiendo del ritmo de evaluaciones de estas últimas, según ha indicado el Ejecutivo canario.

Si el calendario de nuevas derivaciones se cumple, al final de la semana que viene habrán salido entre 25 y 30 niños desde Canarias, de los 1.070 que se encuentran administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y que tutela y aloja aún la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de España ha destacado por su parte que mantiene la decisión de no hacer público el destino de los menores para preservar su intimidad y ofrecerles el máximo nivel de protección posible.

Con estos traslados, el Ejecutivo está dando cumplimiento a la orden dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo para que el Estado se haga cargo de un millar de menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a las medidas cautelares solicitadas por las Islas Canarias.

En un comunicado, el Gobierno central detalla que el Estado ha asumido ya la acogida de 240 de 942 menores solicitantes de asilo, bien por que éstos han sido derivados a recursos de titularidad estatal o por ser mayores de edad e integrarse en el sistema de acogida y protección internacional estatal.

Inclusión ha defendido que el Gobierno está "cumpliendo rigurosamente con el plan de trabajo y el calendario acordado y tomando esta cuestión como prioritaria" y ha destacado la complejidad de un proceso que implica a menores vulnerables que deben estar acompañados en todo momento y requiere la coordinación de numerosas administraciones y entidades.

"Todas las decisiones se adoptan preservando el interés superior de los menores, cuyas situaciones y perfiles presentan casuísticas muy diversas que requieren un tratamiento minucioso y adaptado a cada caso", ha señalado el ministerio.

Además, ha recordado que los detalles sobre el avance del proceso se comparten cada martes en reuniones de seguimiento que previenen y preparan a todas las partes ante alteraciones por causas sobrevenidas o factores externos al procedimiento.

Los primeros traslados de Canarias a la península han suscitado críticas desde el Gobierno canario, donde el presidente autonómico, Fernando Clavijo, habló de improvisación y acusó al Ejecutivo de no querer hacerse cargo de estos menores y de estar "ganando tiempo" en su derivación a la península.

Pese a que el Ministerio quiere mantener en privado el destino de estos menores, tras el primer traslado se hizo público que los menores habían sido derivados a Gijón (Asturias), donde tuvo que retirarse una pancarta que pedía su expulsión.