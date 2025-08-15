¿Cuándo saldrá Sánchez? El presidente compareció ante los españoles en pocas horas tras la dana, el volcán y el apagón

Al mantener su agenda vacacional en Lanzarote en medio de la peor semana de incendios en años, Pedro Sánchez ha roto con el patrón de respuesta política que había mostrado ante catástrofes precedentes.

El presidente del Gobierno continúa encerrado en la residencia de La Mareta mientras España ha registrado ya tres muertes por un fuego que, en cinco días, ha calcinado más de 84.000 hectáreas. El número total de evacuados asciende a más de 10.000.

La comparación con crisis anteriores evidencia un cambio en el comportamiento del jefe del Ejecutivo.

Cuando erupcionó el volcán de La Palma el 19 de septiembre de 2021, Sánchez compareció públicamente el mismo día y viajó inmediatamente a la isla, cancelando incluso su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas.

En el caso de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, visitó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana a las 48 horas.

Y durante el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, compareció públicamente a las seis horas del suceso.

El volcán, la dana y el apagón son los tres ejemplos que puso sobre la mesa Félix Bolaños este miércoles para reprocharle al PP su gestión de los incendios. "A nosotros las crisis nos pillan trabajando", dijo.

Pero desde que inició sus vacaciones el 2 de agosto, la respuesta de Sánchez a la oleada de incendios se ha reducido a escuetos mensajes a través de la red social X, en los que ha pedido "prudencia y responsabilidad" ante el riesgo elevado de incendio.

"Siempre agradecidos a quienes lo dais todo por salvar vidas, hogares y naturaleza. Sigamos extremando la precaución", ha indicado Sánchez en su último tuit.

Por ello, la pregunta de "¿cuándo saldrá Sánchez?", empiezan a hacérsela muchos.

Los incidentes que ha sufrido en otras ocasiones cuando se ha acercado a los ciudadanos podrían explicar esta situación. Son conocidos los esfuerzos de Moncloa por evitar recibimientos hostiles y situaciones de riesgo.

El incendio de Sierra de la Culebra (Zamora) en el año 2022, es un precedente. Sánchez visitó a los vecinos más afectados una semana después de los fuegos para anunciar la declaración de zona catastrófica. Un hombre le gritó: "¿Tú, arreglarlo?"

Vídeo | Recibimiento hóstil a Pedro Sánchez por los vecinos de Sierra de la Culebra (Zamora) tras los incendios de 2022.

También en Paiporta el presidente tuvo que ser evacuado tras ser recibido entre puñados de barro y gritos de "asesino" por los vecinos damnificados por la dana cuando visitaba el municipio junto a los Reyes y el presidente valenciano Carlos Mazón.

Guerra desatada por Puente

Nadie en el Gobierno ha pedido al presidente Sánchez que interrumpa sus vacaciones en Lanzarote para liderar el operativo de emergencias o trasladar un mensaje de seguridad y confianza al país.

España está hoy en toda la prensa internacional por los incendios que recorren el país de norte a sur. Sólo el incendio de Molezuelas (Zamora) ha quemado desde el domingo 37.000 hectáreas.

Fue el ministro Óscar Puente quien encendió la mecha al exigir la presencia de las primeras autoridades en los incendios. Pero se refería sólo a los presidentes autonómicos del PP.

El ataque de Puente provocó la respuesta de Feijóo, que acusó al Gobierno de seguir "de vacaciones" cuando España sufre "terrorismo incendiario".

La vicesecretaria popular, Carmen Fúnez, reivindicó también este jueves que "ha tenido que pasar una semana desde que empezaran los incendios para que el Gobierno haya hablado con Europa y desde Francia recibamos dos aeronaves".

Pero más allá de los reproches entre Gobierno y oposición, la ausencia de una comparecencia presidencial contrasta especialmente con la gravedad de la situación: España registra más de 115.000 hectáreas quemadas en lo que va de 2025, duplicando la cifra del año anterior.

Sánchez, por el momento, mantiene su agenda en La Mareta hasta el 25 de agosto, limitándose a la gestión a distancia y las comunicaciones a la ciudadanía a través de redes sociales.