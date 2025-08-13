Bolaños asume el relato de Puente y señala a los líderes del PP por el fuego: "A nosotros las crisis nos pillan trabajando"

El Gobierno de España asume el relato de Óscar Puente sobre la supuesta falta de implicación de los dirigentes del PP, aunque no la brocha gorda del ministro de Transportes.

El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en Venta del Pobre, Almería, para señalar a los presidentes autonómicos del PP, comparando su actuación con la del Gobierno en otras crisis.

"A nosotros las crisis nos pillan trabajando", ha dicho Bolaños.

El ministro de Presidencia ha citado como ejemplo de compromiso "con los ciudadanos" la actuación de la Administración central durante emergencias nacionales como las de la dana en Valencia, el volcán de La Palma o el gran apagón del 28 de abril.

Bolaños ha evitado respaldar expresamente los tuits de su compañero en el Consejo de Ministros Óscar Puente, en los que atacó a los presidentes autonómicos Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno. Pero, con su estilo, ha reivindicado su relato.

Puente, que acompañaba a Bolaños ante los medios de comunicación, ha justificado sus mensajes sobre los incendios: "No he hecho burla con nada. He expresado mi indignación con ironía y sarcasmo". Y ha seguido con sus ataques a los dirigentes del PP.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.