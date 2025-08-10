Jaime de los Santos: "Es ruin y peligroso que Vox y el PSOE utilicen lo de Jumilla para enfrentar a los españoles"

Jaime de los Santos (Madrid, 1978) es uno de esos especímenes de los que no abundan. Historiador del arte antes que político, escritor en sus ratos libres, chaqueta de cuero "finita" en agosto. Menos mal que existe el aire acondicionado.

Desde 2022 ocupa la Secretaría ejecutiva de Cultura del PP y antes del último Congreso del partido, Alberto Núñez Feijóo lo aupó a la cúpula, con el cargo de vicesecretario de Educación e Igualdad de los populares.

Antes y después de la entrevista hablamos de libros. Del centenario de Carmen Martín Gaite, de Melania Mazzucco, de André Aciman, literatura intimista. También de su segunda novela, que se publicará en octubre, y en la que pone frente a frente a dos genios malditos: Caravaggio y Pier Paolo Pasolini.

En medio toca abordar los temas de esta tórrida semana, en la que se mezclan las intrigas de las relaciones forjadas en el Lejano Oriente con la decisión de unos concejales de un pueblo de Murcia.

No es el argumento de un nuevo folletín costumbrista, o sí. Aunque lo llamamos comúnmente actualidad.

Jaime de los Santos: "Sánchez ha puesto en peligro los intereses de todos los españoles"

El tema de Huawei comenzó con un contrato del Ministerio del Interior a esta empresa para que almacenara escuchas judiciales. Después llegaron las advertencias de Estados Unidos y ahora ustedes van más allá y hablan de la “rama china de la corrupción sanchista”. ¿Qué es ahora mismo para el PP el caso Huawei?

Hablamos de un contrato de 12,3 millones de euros que puede tener consecuencias de seguridad nacional. La Unión Europea lo desautoriza y Estados Unidos -no el señor Trump y su Gobierno, sino tanto republicanos como demócratas- alertan de que la empresa Huawei no puede ser salvaguarda de cuestiones tan importantes.

Pero fíjese, en 2023 el propio Gobierno de España habla en su memoria anual de los peligros que pueden tener determinadas redes chinas; y en la misma memoria, en 2024, desaparece toda alusión a China. Casualmente, en esa época el señor José Luis Rodríguez Zapatero está viajando a China, parece ser que poniendo al Gobierno de España en la pista de muchos contratos.

Por tanto, el Partido Popular no está criminalizando a una empresa con la que contratan otras Administraciones, sino que queremos que el ministro del Interior, el ministro de la Presidencia, el ministro de Exteriores y la ministra de Defensa vengan al Congreso y al Senado y expliquen este contrato y el de las cámaras de Melilla, que es la frontera sur de España y de la Unión Europea.

Pero ustedes han dado un paso más allá y han elevado este asunto a la categoría de presunto caso de corrupción…

¿No le parece sorprendente que el que fuera jefe de seguridad de la Moncloa en tiempos de Zapatero sea el jefe de seguridad de la empresa Huawei? ¿No le parece sorprendente que el señor Zapatero esté permanentemente viajando a China e intentando forzar al Gobierno con la intermediación de empresas como la de José Blanco? Pues a nosotros sí, y queremos que nos lo expliquen.

¿Hay algo que incrimine a Zapatero, José Blanco o a Antonio Hernando?

Lo que hay es una necesidad de explicarle a los españoles cómo es posible que por una cabezonería del presidente Sánchez y sus ministros estemos convirtiéndonos en un socio no fiable para el Gobierno de Estados Unidos, la CIA y la Unión Europea. Como si fuera poco habernos convertido ya en el socio que no cumple de la OTAN.

El señor Zapatero nos tiene acostumbrados a relaciones más que íntimas, como en Venezuela, que está en manos de un sátrapa que no respeta los derechos humanos. Y luego, si el señor Hernando y la hoy vicesecretaria de Organización del PSOE intermediaron con Huawei a través de la empresa del señor Blanco, pues que lo expliquen también. Si no hay nada, ¿por qué el señor Albares echa balones fuera intentando señalar al resto de gobiernos autonómicos y sus contratos con Huawei?

Jaime de los Santos, antes de entrar en la sede del PP. Laura Mateo

Hace unos años, el actual responsable de asuntos internacionales de su partido, Esteban González Pons, decía en una columna que el veto a Huawei, impulsado por Trump en su primer mandato, tenía como motivación no perder una batalla comercial. ¿Qué ha cambiado para que ahora el PP sí lo considere un asunto de seguridad nacional?

En 2017 el Gobierno chino aprobó una ley de inteligencia que obliga a todos los ciudadanos y a sus empresas a poner en conocimiento del Gobierno cualquier información sensible que les pueda ser de utilidad. Por eso alertan Estados Unidos y la UE, sus sospechas están basadas en esa ley.

Pero la columna de la que yo le hablo es de 2020. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Han cambiado los intereses nacionales y que el presidente Sánchez haya puesto en peligro con ese contrato los intereses de todos los españoles. Hasta ahora las relaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y el de España, entre la inteligencia de ambos países, había sido ejemplar. Es lamentable y muy peligroso que por primera vez y con un solo nombre como responsable, Pedro Sánchez, estén en juego esas buenas relaciones.

Ustedes van a preguntar también en el Congreso por la decisión de descartar los F35 estadounidenses. ¿Creen que España está perdiendo capacidades o se está alejando de sus socios por marcar distancias con Estados Unidos?

¿Le tengo que recordar la última cumbre de la OTAN, en La Haya en la que Pedro Sánchez firmó una cosa que es la misma que firmaron el resto de países, e intentó engañar a todos diciendo que no había firmado eso? El secretario general de la OTAN y el resto de primeros ministros dijeron que allí nadie levantó la mano para decir que no estaba de acuerdo y luego hizo el paripé de intentar escapar de la foto.

Por tanto, la compra o no de los F-35 no erosiona nuestra posición en el mundo porque ya la ha erosionado durante estos últimos siete años el señor Pedro Sánchez. Esto va de acuerdos y si el señor Sánchez no es capaz de llegar a pactos en el Congreso de los Diputados con nadie que no sea Bildu, poco podemos esperar de él en política exterior.

Hablando de acuerdos, el presidente del Gobierno dijo que aceptaba sin ningún entusiasmo el pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, que establecía aranceles del 15% para la Unión Europea. Después hemos visto que Trump sigue incrementando las amenazas. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la postura de España ante el Gobierno de Trump?

Lo que la señora Von der Leyen pactó con el señor Donald Trump no lo hizo a título personal ni unilateral, sino en representación de todos los países que conforman la Unión Europea. Y lo que tiene que hacer el señor Sánchez, en vez de bunkerizarse en La Mareta con quienes aún le quedan de palmeros, es diseñar soluciones para quienes se van a ver probablemente perjudicados por esos aranceles. ¿Está pensando en el campo o en la industria del vino o el aceite?

Por tanto, a mí la falta de entusiasmo o el excesivo entusiasmo de Pedro Sánchez hace mucho que me rechina, porque la última vez que le vi muy encendido defendiendo algo fue al señor Santos Cerdán.

Pero al margen de la respuesta a los afectados por los aranceles, yo le preguntaba por la posición que debe adoptar España con respecto a Trump.

España forma parte de la Unión Europea, y no se puede ser miembro de la UE cuando interesa y mediopensionistas en cuestiones como la de los aranceles.

Otro de los asuntos en los que Sánchez ha chocado con la posición de Estados Unidos es la postura con respecto a Israel. Francia y Reino Unido han anunciado que se pueden sumar al reconocimiento del Estado palestino como hizo España, mientras Netanyahu continúa incrementando la escalada militar en Gaza. ¿Cree que España debería incrementar la presión en la UE para aplicar sanciones a Israel o cómo considera el PP que habría que reaccionar?

La posición del PP siempre ha sido clara: cese del fuego, liberación de los rehenes y distribución de la ayuda humanitaria sin obstáculos para evitar una escalada. Actualmente Israel tiene la responsabilidad de la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza y debe permitir el uso de los pasos terrestres para facilitar el acceso masivo de dicha ayuda.

No excluyo ninguna medida en el ámbito de la UE para hacer que Israel respete el Derecho Internacional Humanitario. Pero, al mismo tiempo, es clave que las decisiones que se tomen sean conjuntas de toda la UE, sólo actuando unidos serán realmente eficaces.

Jaime de los Santos responde a la polémica por los contratos con Huawei. Laura Mateo

Hace un par de semanas, el Ayuntamiento de Jumilla, gobernado en minoría por el PP, aprobó una moción que en la práctica impide a la comunidad musulmana celebrar sus festividades más importantes en instalaciones municipales. ¿Cómo explica esta medida?

¿Usted entendería que en una mezquita se celebrara una feria de muestras o un festival de cine del destape español? No, ¿verdad? Pues lo que se ha aprobado en Jumilla es que en un espacio diseñado para un fin solamente se celebren acontecimientos que respondan a ese fin. Me parece peligroso y ruin que ahora desde Vox o desde el Partido Socialista estén intentando una vez más levantar muros, enfrentar a unos españoles con otros, cuando somos un país ejemplar en la acogida.

Yo, que soy católico y para mí es importante la fe, cómo no voy a respetar las creencias de los demás. Siempre y cuando los preceptos de esa fe no vayan en contra de los derechos humanos ni les robe libertades a las mujeres. Insisto, mucho cuidado con quienes están intentando convertir estos casos en la realidad de un país que no es xenófobo.

Ustedes hablan de una inmigración regular y ordenada, pero los responsables de la comunidad musulmana, que en muchos casos llevan años instalados en España o que incluso representan a personas que han nacido en nuestro país, hablan de una medida discriminatoria. También la Iglesia católica. ¿Cómo garantiza el PP el respeto a la libertad religiosa?

Es que ya se protege, la Constitución blinda el derecho de todos y de todas a practicar la fe que tengamos. El Ayuntamiento de Jumilla, no el PP, ha dicho que está buscando opciones para que esa celebración se pueda hacer en otro tipo de espacios.

Y repito, cuando hablamos de inmigración ordenada, hablamos de respeto a la ley, de cumplir con nuestras obligaciones. Ni unos ni otros van a conseguir hacer de una cuestión muy concreta un gran problema nacional, porque no existe.

¿Se plantea el PP apoyar otras iniciativas como la prohibición del velo islámico en instalaciones públicas, tal y como propone Vox?

El Partido Popular va a respetar siempre el derecho de cada uno a ser quien quiera, a creer lo que quiera y a vestir como quiera, siempre y cuando esas creencias no vayan ni en contra de los derechos humanos ni de la legalidad.

De lo que estamos muy cansados, mucho, es de todos esos que pretenden seguir diciéndoles a las mujeres cómo deben de ir vestidas; cómo deben actuar. ¿Pueden, por favor, dejar de manosearlas? Y me refiero tanto a los que lo hacen en sentido figurado pretendiendo imponerles dogmas, como a los que lo hacen en sentido literal y se las reparten como si fueran mercancía.

¿Cree que el Gobierno está instrumentalizando este tema para sacar provecho de él?

No le quepa la menor duda.

Y con respecto a Vox…

En este momento nada le parece más rentable al Gobierno de España que VOX haga determinadas afirmaciones, que no solamente no comparte el Partido Popular, sino que nos parecen en muchos casos inaceptables. Yo le planteo a Vox la pregunta de si se han propuesto mantener vivo al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿A qué están jugando para que el PSOE continúe?

El PSOE cuando intenta encender a Vox busca mayor polarización, mayor conflicto entre unos y otros. ¿Son conscientes estos señores de lo peligroso que es buscar sólo las posiciones extremas? Por eso el PP dice que sólo desde la centralidad se puede llegar a acuerdos y gobernar con responsabilidad.

¿Cree que la política migratoria del Gobierno ignora un debate sobre seguridad ciudadana en ciertos puntos de España donde las tasas de inmigración son elevadas?

¿Qué política migratoria? Si es que el problema de España es que el Gobierno no tiene una política migratoria. Su inacción es la que lleva a la actual situación, por más que señalen a los gobiernos de las comunidades autónomas, todas están cumpliendo escrupulosamente con lo que marca la ley. Todas excepto Cataluña y Euskadi, que se han salido del reparto de menores no acompañados.

Le preguntaba si cree que se debería afrontar un debate en el que entrarían en la ecuación inmigración y seguridad ciudadana.

Se tendría que llegar a un debate sereno entre los dos principales partidos de este país para afrontar cuestiones tan sensibles como la de la inmigración, pero es que el señor Sánchez no llama al jefe de la oposición desde hace años. No sabemos en qué consisten sus acuerdos con países terceros ni cuál es su política con Marruecos.

La inmigración es imprescindible para nuestra economía, debemos seguir cumpliendo con nuestras obligaciones con los menores no acompañados, con quienes piden asilo… Pero no nos podemos convertir en un país que hace constantes llamamientos a las mafias para que sigan trayendo a personas, como ha hecho Sánchez. Y luego están quienes cometen delitos. Aquí se viene a trabajar y cumplir con la ley, pero alguien ha decidido que eso es ser peligroso y xenófobo.

¿Cómo se podrían tramitar las expulsiones de los inmigrantes que están en España de forma regular y han cometido algún delito, como ha propuesto o sugerido en algún momento el presidente de su partido?

Cuando Feijóo llegue al Gobierno tendrá a los mejores para diseñar las leyes necesarias que ofrezcan seguridad jurídica a quienes hayan llegado a España y estén cumpliendo con sus obligaciones. Pero también habrá que desarrollar las estrategias necesarias para devolver a sus países a quienes hayan llegado de forma irregular o quienes delincan.

También le digo, insisto, no a las deportaciones masivas, no al señalamiento de las personas migrantes y no a la criminalización de quien es diferente por su lugar de origen. Eso no es el Partido Popular.

El vicesecretario del PP reflexiona acerca de las alianzas parlamentarias de su partido. Laura Mateo

Vox rompió con ustedes hace un año en diferentes gobiernos autonómicos por discrepar en la política migratoria. Usted, personalmente, ¿aceptaría formar parte de un Gobierno con ministros de Vox?

Yo tengo la suerte de formar parte de un partido que tiene un líder que se llama Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a un acuerdo con los ciudadanos de no sentarse en un Consejo de Ministros con un representante de Vox. Esto no quita para que no tengamos un respeto absoluto a sus tres millones de votantes.

Con respecto al PNV, ustedes dicen que son cómplices de la “mafia que rodea al Gobierno”. ¿Cree que es posible reconducir las relaciones con ellos?

Creo que lo primero que tiene que hacer el PNV es dar explicaciones. Porque está muy bien que el señor Esteban se haya abonado a esta práctica del señor Puente de utilizar mucho las redes sociales para no decir nada, pero quien señala al PNV en una entrevista en La Vanguardia es Santos Cerdán, que dice que si pudo darse la moción de censura fue porque el señor Antxon Alonso medió entre el PSOE y el PNV.

Dos días antes de aquella moción, el PNV había aprobado los Presupuestos Generales del Estado y unas cuantas horas antes de la moción de censura le había asegurado al señor Rajoy que no la apoyaría. Algo ocurrió. Ellos dicen que fueron sus bases, pero a la vista de las declaraciones del señor Cerdán, la pregunta es si están pagando alguna deuda.

Que el señor Esteban se deje también de exabruptos, deje de ocultarse en las redes o que abandone sus vacaciones durante un ratito y rectifique al señor Cerdán; o que reconozca que usaron de embajador para la moción de censura a este hombre que está en el centro de una trama corrupta. El PP simplemente ha unido las piezas.

¿Ustedes creen que está acreditada esa relación entre el PNV y la trama de corrupción que afecta a Santos Cerdán?

Sabemos lo que dice el señor Santos Cerdán, que hasta hace muy poco no solamente era uno de los favoritos de Pedro Sánchez y de otros ministros, sino el interlocutor válido incluso para llegar a acuerdos con Puigdemont. Por tanto, como el señor Cerdán hace una afirmación y el señor Esteban no lo niega, nosotros nos preguntamos qué hay ahí.

¿En estos momentos es más fácil negociar o llegar a acuerdos con Junts, con quienes además han votado en el mismo sentido en varias ocasiones?

El PP, como cualquier partido democrático que quiere llegar al Gobierno, tiene que buscar acuerdos con todos menos con Bildu. Mientras no condenen los asesinatos, con ellos no nos sentaremos nunca. Por lo demás, hay que llegar a acuerdos que busquen el interés de los españoles.

¿Y si ustedes y Junts consideran que el interés de los españoles es acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez?

En este momento no se presenta una moción de censura porque lo que no va a hacer el Partido Popular es reírse de los españoles, como parece que sí les gusta hacer a otros partidos políticos. Y como los números no salen, no se va a presentar. Y ningún representante del PP va ir a Waterloo, ni a Suiza, ni a ningún otro lugar a negociar con un prófugo de la justicia que se llama Carles Puigdemont.

El nuevo integrante de la cúpula del Partido Popular aborda los temas pendientes para septiembre. Laura Mateo

Varias cosas que quedan para septiembre. La primera, la financiación singular.

El cupo separatista, quiere usted decir, ¿no?

Ellos lo llaman financiación singular. En cualquier caso, ¿de qué manera puede impedir el PP que se vaya a aplicar? Y, por otra parte, el modelo de financiación autonómica está caducado desde 2014. ¿Cómo plantea reformarlo el Partido Popular?

Junto las dos preguntas: convocando de una vez a todos los presidentes de las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo de financiación y no riéndose de todos los territorios -excepto de Cataluña-, porque esto va de igualdad, ni siquiera de solidaridad. Quienes todavía deben a la caja de este país 80.000 millones de euros del FLA es Cataluña. Y no son ni mucho menos los que más aportan, porque es Madrid, con aproximadamente el 70% de la caja común.

Con el cupo separatista no solamente están rompiendo nuestro país, sino que el señor Illa está destruyendo lo poco que le quedaba al Partido Socialista de socialista comprando las grandes barbaridades del independentismo. Reclamamos que se convoque a los presidentes autonómicos y se pongan sobre la mesa las necesidades de cada comunidad autónoma, cada una con sus características.

Segunda cuestión: el fiscal general del Estado se sentará en el banquillo el próximo otoño. ¿Cree que puede seguir en su puesto o que estaría justificado si después es declarado inocente?

No puede seguir en el cargo hoy. Y yo le diría más, no puede seguir en el cargo quien le nombró, que es el presidente Sánchez, que se mantiene además en la defensa numantina. No hay precedente ni en nuestro país ni en ningún otro país de la Unión Europea de que haya habido un fiscal general del Estado imputado y no haya dado un paso atrás.

Cómo vamos a convencer a los ciudadanos de que la Justicia está para velar por sus intereses si uno de sus principales representantes está sentado en un banquillo. Pero es que además, en un ejemplo abrupto e insoportable de falta de respeto a la separación de poderes, desde el Gobierno central señalan a los jueces para dar cobertura al señor García Ortiz. La pregunta es qué sabe el señor García Ortiz que Sánchez no le quiere dejar en la estacada.

Otro tema que a usted le interpela directamente, como feminista reconocido y partidario de prohibir la prostitución. El Gobierno plantea impulsar una ley con la que dice intentar abolir la prostitución. Usted en concreto, como responsable de Igualdad del PP, ¿facilitaría de alguna manera la aprobación de una ley así?

Me entristece ver que la ministra de Igualdad lleva meses soportando las prácticas de abuso contra las mujeres en su partido. No hay más que escuchar cómo el señor Koldo se repartía con el señor Ábalos a las mujeres como si fueran simples objetos o cómo diseñaban las campañas electorales para que los mítines coincidieran con municipios en los que hay prostíbulos que a ellos les parecían de nivel.

Primero queremos ver el texto, qué es lo que propone la ministra Redondo, porque todo lo que no sea una refundación del Partido Socialista no es creíble en materia de prostitución. De momento no le puedo dar una respuesta sobre un texto que no conozco.

Jaime de los Santos junto a la sede del PP. Laura Mateo

Y un último asunto, antes me ha hablado de la corrupción y de la consultora de Pepe Blanco. Una de las recomendaciones del Consejo de Europa es regular la actividad de los lobbies. ¿Cree que así se impediría que estas decisiones de las que ustedes sospechan influyeran en la acción de Gobierno?

Sin duda, pero parece ser que no se atreven. Dirán que tampoco los gobiernos anteriores, pero es que ellos llevan gobernando siete años.

Ustedes han incluido este lobby en lo que llaman la “rama china de la corrupción”. Pero en esa empresa no está solo José Blanco, también hay exdirigentes del Partido Popular como Alfonso Alonso, José María Lasalle, Elena Pisonero…

Pero eso cuando el Partido Popular pide transparencia y que se regulen las prácticas, no lo hace de forma partidista. Aquí lo que se busca es la legalidad, volver al respeto a la ley caiga quien caiga.

Usted publica libro en octubre. Hasta que eso llegue, recomiéndeme algo para leer a 40 grados.

Soy mal preceptor para eso, porque soy de lectura un poco intensa. Pero mire, le recomiendo cualquiera de las novelas de André Aciman y en especial Lejos de Egipto, porque habla de lo que siente una persona migrante -en este caso de alta clase social- cuando tiene que huir de su país. Cualquier libro de Hilary Mantel. Y, por último, porque si no dejaría de ser yo, Federico García Lorca. Nadie es feliz del todo si no lee de vez en cuando a García Lorca.