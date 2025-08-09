El PP pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice todos los contratos adjudicados por el Gobierno a Huawei y Hikvision

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados un escrito en el que pide que el Tribunal de Cuentas fiscalice todos los contratos que el Gobierno ha adjudicado en los últimos cinco años a las empresas chinas Huawei y Hikvision.

El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha recordado este sábado que esos contratos han provocado que la Casa Blanca comunique al Gobierno español que "pone en cuarentena el intercambio de información con España, en materias como la lucha contra el terrorismo".

"Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto nuestra seguridad nacional, como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos", ha indicado Bravo, al contratar con Huawei o Hikvision "materias sensibles como las escuchas judiciales y la vigilancia de infraestructuras críticas como la frontera de Ceuta y Melilla".

Solicitamos al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre todos los contratos del Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años.



@juanBravoBaena: Sánchez está poniendo en riesgo la seguridad nacional.

El PP también ha solicitado que comparezcan en el Congreso los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; Presidencia, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, para que den explicaciones sobre estos contratos.

Los populares piden igualmente que comparezca ante la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas la presidenta de la Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación.

"Necesitamos saber qué está pasando, qué riesgos estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno" al contratar cuestiones tan sensibles a dos empresas chinas vetadas por la UE y por el Gobierno de EEUU por constituir una "amenaza para la seguridad nacional", señala Juan Bravo.

El PP ya registró hace una semana una batería de iniciativas parlamentarias, para aclarar si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha ejercido algún tipo de influencia sobre el Gobierno para favorecer a compañías como Huawei y para que la amenaza del espionaje chino desaparezca de los informes de Seguridad Nacional.

En una batería de preguntas registradas en el Congreso, a raíz de las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL, el PP enumera hasta cuatro nexos con el entorno de Zapatero que podrían haber permitido al régimen chino tejer una "red de influencias en las altas esferas del poder político", con el fin de favorecer en España a sus empresas satélite como Huawei.

En primer lugar, señala que Huawei ha fichado como jefe de seguridad a Segundo Martínez, que fue jefe de seguridad de la Moncloa durante la Presidencia de Zapatero.

También alude al hecho de que la tecnológica china ha recurrido a "los servicios de agencias de comunicación" como Whatfav, gestionada por las hijas del expresidente Zapatero.

Como ha informado EL ESPAÑOL, Huawei estuvo representada en Bruselas por la consultora Acento, fundada por Pepe Blanco, que fue ministro de Transportes en el Gobierno de Zapatero. No obstante, hace pocos meses dio por concluido su contrato para hacer lobby ante la UE.

Y por último recuerda que Antonio Hernando abandonó la consultora Acento para incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez: hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones, un área especialmente sensible para los intereses de Huawei.

El informe del Departamento de Seguridad de Nacional de 2023 (organismo que depende de Presidencia del Gobierno) incluía un extenso apartado dedicado a las maniobras de los servicios de inteligencia chinos para infiltrarse en "las altas esferas de poder político" en España.

"En España", señalaba el informe, "China continúa desarrollando diversas capacidades que podrían ser empleadas para la ejecución de una estrategia híbrida. Los objetivos están enfocados a la obtención de información política, militar o científico-tecnológica, así como a la construcción de redes de influencia en las altas esferas de poder político y económico, con capacidad para ejercer presión sobre temas de especial interés o sensibilidad".

Sin embargo, esta advertencia desapareció del Informe de Seguridad Nacional de 2024