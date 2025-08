El PP subraya que Santos Cerdán no descarte del todo que hubiera financiación ilegal en el PSOE: "Lo deja entrever"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha destacado que el hecho de que Santos Cerdán no descarte del todo que hubo financiación ilegal en el PSOE por el caso que afecta directamente al exsecretario de Organización socialista arroja dudas sobre las cuentas del partido.

Cerdán ha ofrecido este martes una entrevista por cuestionario desde la cárcel a La Vanguardia, en la que defiende su "inocencia".

Cuando le preguntan si el PSOE se ha financiado ilegalmente, su respuesta es: "No, que yo sepa no". Y esa afirmación, suficientemente abierta, es lo que siembra sospechas para el PP.

Juan Bravo, en otra entrevista en Antena 3, ha apuntado que "quizás lo más importante" es lo que "no dice claramente, pero deja entrever”.

Es decir, que siendo Santos Cerdán una persona “tan importante dentro de la estructura” del PSOE y “la persona de confianza” del presidente del Gobierno, es revelador que no sepa.

"No dice que no", remacha Juan Bravo.

Con respecto a los casos de corrupción que afectan al PSOE, el vicesecretario del PP incide en que sus rivales políticos “han atacado a fiscales, han atacado a medios diciendo que eran pseudomedios, han atacado a cualquier persona o entidad o institución que intentaba poner en claro alguna de estas cuestiones, y se continúa lo mismo”.

“En un Gobierno normal, en un país normal, todo esto provocaría que el presidente convocase elecciones y le devolviese el poder de decisión al conjunto de los españoles”, ha añadido.

Cerdán defiende su inocencia

Mientras, Santos Cerdán en La Vanguardia dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO".

"Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad", ha añadido en la entrevista.

Afirma que siente el daño que se le ha hecho al PSOE pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él: "Si no hubiera sido secretario de Organización no me hubiera visto en esta".

Y en cuanto a la reacción del presidente, ha expresado su sorpresa. "Con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro", revela.