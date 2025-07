Rocío Monasterio rompe su silencio y achaca al machismo su salida de Vox: "Me echaron por ser la mujer de Iván"

"Me echaron por ser la mujer de Iván (Espinosa de los Monteros)". Más de nueve meses después de su cese fulminante y abandono de la vida política, Rocío Monasterio ha roto su silencio sobre el motivo por el que fue "purgada" en las filas del partido de Santiago Abascal.

La expresidenta de Vox en Madrid y exportavoz en la Asamblea regional ha achacado al machismo su salida de Vox en una entrevista el pasado 22 de julio en el podcast El Común de los Sentidos

"Yo no soy de quejarme por el machismo, ya lo sabéis, pero en este caso fue así. Yo pregunté por qué me echáis, si era por ser la mujer de Iván y me respondieron que sí, que era por eso", ha aseverado.

Una decisión, la de su partido, que le resultó muy dura ya que, ha explicado, dedicó muchas horas para montar este proyecto por el "futuro de los españoles".

A su juicio, la "purga" del ala liberal en la cúpula de Vox con su salida o la de personas como Espinosa de los Monteros "empobrece el proyecto". "Vox era un partido con pequeños matices, a mí no me gusta estar en un partido secta y creo que ahora se ha impuesto un sector más intervencionista y estatalista que me recuerda a la izquierda comunista y eso me provoca auténtica alergia", ha denunciado.

El pasado 9 de octubre, la dirección de Vox cesó por sorpresa a Monasterio como presidenta del partido en Madrid. Tan sólo un día después, la entonces portavoz de la formación de ultraderecha en la Asamblea de Madrid entregaba su acta de diputada en la Cámara regional y abandonaba la vida política acusando a la formación de Abascal de falta de "democracia interna".

Más de un año antes, el 8 de agosto de 2023, su esposo, Iván Espinosa de los Monteros, anunciaba en una rueda de prensa en el Congreso que renunciaba a su escaño "por motivos personales y familiares" y aseguraba que seguiría en Vox "como afiliado de base".

Los inicios de Vox

La exportavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha rememorado los inicios de su partido, en los que ella participó activamente.

"En 2014 pensamos que teníamos que montar un partido y en una cena empezaron a surgir propuestas de nombre para esa formación como Alianza por España o Libertad por España. Entonces un compañero que ahora es un periodista conocido propuso Vox y nos gustó", ha relatado.

Entre las razones para fundar Vox el 15-M y el nacimiento de Podemos juegan un papel destacado. "Cuando vi el 15-M yo no pensaba en el fin del bipartidismo, sino en un caldo de cultivo para la llegada del comunismo al poder. El análisis de la realidad que hizo el 15-M era correcto, el problema es que Iglesias y los suyos lo usaron para inocular comunismo puro", ha afirmado.

Entre los principales errores de Vox, Monasterio ha considerado que una de las mayores equivocaciones fue apoyar a Ayuso sin entrar en su Gobierno en 2019. "Si hubiéramos entrado no se habrían cometido muchos de los errores que se cometieron con la pandemia de la covid".

"Vox es como un hijo mío, yo lo que hoy veo es que no hay ilusión por un proyecto político sino sólo ganas de echar a Sánchez, y lo que quiero es que los españoles que no son de izquierdas vayan a las urnas a votar con ilusión por un proyecto y un líder", ha sentenciado.