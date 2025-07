Los diez mandamientos del 'Manual de decencia' de Feijóo: "Si alguna vez hago lo que hace Sánchez, echadme del partido"

Alberto Núñez Feijóo ha planteado este sábado en el Congreso Nacional del PP su decálogo de principios para la regeneración democrática de España.

Porque si la tarea del anterior Congreso del PP, celebrado hace tres años en Sevilla, era "reconstruir el partido", que salía de una grave crisis interna tras la etapa de Pablo Casado, la tarea que hay que acometer ahora es mucho más ambiciosa, ha dicho: "reconstruir nuestro país" tras el grave deterioro institucional que sufre bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

"No pretendo un cambio de siglas en la Moncloa. Prometo un cambio de raíz en España", ha remarcado el líder del PP.

Y desde el primer momento ha marcado distancias con la actuación de Sánchez: "No soy como él", ha dicho, "si hago lo que hace él, echadme del partido. No consintáis la degradación de un partido de Estado".

Estos son los diez principios y compromisos de regeneración de España que Feijóo ha adquirido como candidato a la Presidencia del Gobierno.

1. Proyecto nacional.

Frente a las cesiones de Sánchez a los independentistas, Feijóo ha defendido que el PP es "el único partido capaz de defender a España como proyecto común. Somos el único partido que no negocia ni negociará con la unión entre los españoles".

2. Respeto a la diversidad

Lejos de la uniformidad sin fisuras, Feijóo ha defendido que el PP es "un partido que reúne personas diferentes para alcanzar objetivos compartidos sin etiquetas y sin prejuicios. Al igual que ahí fuera, aquí dentro estamos españoles que no pensamos igual, pero sí queremos lo mismo".

Un reflejo de la propia nación: "La pluralidad no es un problema, el problema es convertirla en trinchera o en coartada para el engaño y para la falta de integridad. España es diversa y nos gusta así", ha dicho el líder del PP.

"Creo en una España sin muros y para eso tenemos que ser un partido amplio: para igualar y no segregar, para unir y no enfrentar", ha agregado.

Ese ha sido su alegado en defensa de la diversidad: "El PP no es una secta. Los acentos ni restan ni rompen, suman y construyen. ¿Cómo vamos a pensar todos lo mismo si somos un partido que cree en la libertad? Pero sí queremos lo mismo": trabajar para lograr una España mejor.

3. Valores

En la raíz de los problemas económicos y de corrupción que sufre España, ha afirmado Feijóo, hay "una crisis aún más profunda: una crisis de confianza y de valores. De prioridades equivocadas, de vacío ético, de decisiones al servicio de unos pocos o de uno solo".

Y ha proclamado: "Vamos a romper con todos los disparates que estamos viviendo, pero no desde el extremo contrario, sino desde todo lo opuesto. Es decir, desde la vocación de servicio, el

sentido común y la honestidad".

"A mentiras nos ganan ellos", ha añadido, "a cesiones nos ganan ellos, a maniobras que ganen ellos, a propaganda que ganen ellos, a enfrentar a los españoles que ganen ellos. Pero a valores, a convicciones, a servicio y a democracia los vamos a arrasar".

4. Igualdad

Feijóo ha apelado a su propia experiencia personal para defender este principio de su proyecto político: "He nacido en un pueblo muy pequeño. No había ni aceras para pasear. Hoy estoy dando un discurso en la capital de España como candidato a la presidencia", ha relatado, "¿cómo no voy a creer en la igualdad?"

"La igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley", que constituyen dos de los principios rectores de la ponencia política del PP, "no son para mí un eslogan, es mi propia vida. Es una obligación moral".

5. La Justicia

Feijóo tenía intención de eludir cualquier referencia a Pedro Sánchez en su discurso de este sábado, centrado en el proyecto del PP. Pero el modo en el que se han precipitado los acontecimientos ha hecho inevitable su crítica a la situación actual.

"Sólo los delincuentes temen a la Justicia, la desprestigian y la amordazan", ha señalado, "sólo

colonizan las instituciones quienes quieren aprovecharse de ellas en vez de respetar su libre criterio. No contéis conmigo para eso"

"Creo en la política honrada, en las instituciones independientes y en el Estado de derecho", ha añadido, "y eso significa que por encima de mi partido pondré siempre a mi país".

6. La dignidad

Feijóo ha tenido en su discurso unas palabras de homenaje a "los servidores públicos que defienden nuestros derechos y nuestra seguridad contra insultos, contra amenazas y contra presiones de todo

tipo".

Y también a las víctimas del terrorismo. Ha mencionado a Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y las víctimas del atentado de Hipercor, pero también a los socialistas Ernest Lluch y Fernando Buesa.

"Porque si no lo hacen en su partido, lo hacemos nosotros hoy aquí", ha apostillado, "recordándoles y honrando su memoria. Todos los muertos por el terrorismo son nuestros muertos. Y nosotros no los vamos a olvidar jamás".

"La dignidad", ha añadido, "está en los compañeros que enterramos, pero también en los que sobrevivieron y conviven con las secuelas de lo que pasaron".

7. El interés general

Feijóo ha hecho toda una declaración de intenciones: "Para mí no hay tolerancia ni al compadreo, ni a los chivatazos, ni a la vista gorda con quien llega a la política para servirse. No estoy dispuesto a aplicar a la corrupción la doble moral de ser indulgente con los nuestros y exigente con los otros. Es al revés: exigente con todos, pero llegado el caso, sobre todo con los nuestros. Porque así podemos hablar con autoridad".

Y sus palabras han evocado las que pronunció Alfredo Pérez Rubalcaba en 2004: "Por encima de todo, los españoles merecen un Gobierno que no les mienta, que no les robe y que les sirva a ellos".

8. La centralidad

El Congreso Nacional de este fin de semana ha servido también para redefinir el espacio ideológico del PP, que aspira a crecer a su derecha y su izquierda para lograr una amplia mayoría que le permita gobernar sin depender de otras fuerzas políticas, como recalcó el viernes José María Aznar.

Feijóo ha recordado este sábado que se afilió al PP en 2000, cuando Aznar definió el partido como "la casa común de la democracia cristiana, del liberalismo y del conservadurismo", las tres grandes familias de la derecha española.

Y ha defendido la "centralidad" como la síntesis de esas tres corrientes: "La centralidad política no es indefinición, sino ambición de llegar a más gente, de convencer a más ciudadanos y de concitar más acuerdos", ha indicado, "tampoco es prescindir ni de la ideología ni de los principios".

9. La determinación

"No pretendo un cambio de siglas en la Moncloa. Prometo un cambio de raíz en España". Feijóo ha considerado que, debido a la grave degradación institucional que sufre España, en estos momentos no basta con "cambiar al Gobierno. Hay que cambiar el clima político de este país y la forma de ejercer el poder".

10. La libertad

"No vamos a ser nunca el partido que nuestros adversarios quieren que seamos. Seremos el partido que necesita este país", ha dicho Feijóo.

Y por ello ha reafirmado su intención de ser "un presidente libre, libre para poner a España por delante de mi partido y de mí mismo, libre para poder decir siempre la verdad, aunque duela, y libre para cumplir nuestro programa, mi palabra".