El 'perreo ilustrado' de jueces y fiscales contra la reforma de Bolaños: "¡La Justicia no se vende, que retumbe la nación!"

Los jueces y fiscales que la próxima semana acudirán a la huelga contra las reformas del ministro Félix Bolaños no lo harán entonando el Bella ciao, como le hubiera gustado a Pablo Iglesias, sino a ritmo de perreo. Es el signo de los tiempos.

Se trata del reguetón que ya se escucha en los Juzgados españoles: recoge las principales reivindicaciones y críticas a la reforma de Bolaños, planteadas por las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales.

La portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha difundido en sus redes sociales la canción, que denuncia el intento del Gobierno de someter a la Justicia y colar por la puerta de atrás a un millar de jueces afines, mediante un proceso de consolidación de sustitutas, vulnerando los principios de mérito e igualdad.

'Perreo Ilustrado por la Independencia Judicial'.

"Que retumbe el Parlamento, que despierte la nación, la toga no firma pactos, manda el pueblo y la Constitución", proclama el nuevo himno de los jueces y fiscales que acuden a la huelga, del 1 al 3 de julio.

También denuncia que "quieren meter al Gobierno en nuestra elección. Un centro de estudios bajo su supervisión. Tres, dos, uno... se acabó el nivel. Bajan la nota y suben el dedazo, ¡qué papel! Cinco años de estudio tirados en un mes".

Con proclamas en defensa de la independencia del Poder Judicial, el reguetón de jueces y fiscales plantea las críticas de los profesionales del sector a la reforma de Bolaños: "La independencia no se negocia, esa es la ley. Estabilizan a suplentes sin mérito real, saltan la igualdad constitucional, reservan un tercio para su propio corral. La carrera se intoxica y eso huele fatal".

Frente al modelo de Bolaños, la canción lanza la siguiente advertencia: "Justicia libre sin mandar, mérito y ley, no amiguismo. La calle se calienta, no vamos a ceder. Desde Barcelona se escucha el clamor, en la pista y en la sala defendemos el honor".

Y denuncia que la reforma planteada por el Gobierno también debilita la independencia de la Fiscalía. "Suben las garras del fiscal general nombrado por el Gobierno... ¿imparcial?, ¡qué va!"

El reguetón de los jueces y fiscales lanza un mensaje final al ministro Bolaños: "Dile que no, que no se equivoque más, la toga no se pinta con color partidista. Que retumbe la nación, perreo ilustrado defendiendo la Constitución. No se vende la Justicia".