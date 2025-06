La transferencia del PSOE al PP sube al 9%: 700.000 votantes socialistas pasarían hoy a Feijóo

Mientras el presidente Pedro Sánchez se atrinchera en la Moncloa, decidido a llegar a 2027 pese a los escándalos de corrupción que crecen en torno al Gobierno, la inquietud de dirigentes autonómicos y alcaldes del PSOE por el desplome de sus expectativas electorales parece más que justificada.

La imputación de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha provocado que se acelere la fuga de votos desde las filas socialistas al PP, según el sondeo electoral elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Hoy el 9% de quienes votaron a Pedro Sánchez en las elecciones del 23-J de 2023 optarían por la papeleta de Alberto Núñez Feijóo.

Este dato es especialmente relevante porque significa que se ha roto la dinámica de bloques, que hasta ahora actuaban como compartimentos estancos.

Es decir, el PSOE lograba mantener su suelo electoral, porque compensaba la pérdida de votos desmovilizados hacia la abstención, con los que conseguía atraer procedentes de Sumar.

Pero ahora esa transferencia comienza a producirse, de forma intensa, entre los dos grandes partidos.

Según la encuesta de SocioMétrica, de los 7,8 millones de votantes que el PSOE obtuvo en las elecciones del 23-J, en estos momentos perdería más de 1,5 millones: el 9% se va al PP (704.000), otro 4,9% a la abstención (380.000) y otro 5,4% se declara indeciso (más de 420.000).

De este modo, el PSOE de Pedro Sánchez sólo logra conservar el 65% de los votos que obtuvo en los anteriores comicios.

Por el contrario, el PP es el partido que mejor logra fidelizar a su electorado: el 82,7% de quienes apostaron por Feijóo hace dos años, hoy volvería a hacerlo.

Por su parte, Vox fideliza al 78,6% de sus antiguos votantes.

Más dramática es la situación de la coalición Sumar que, inmersa en una crisis de liderazgo, intenta desmarcarse de los casos de corrupción del PSOE.

El partido de Yolanda Díaz hoy sólo tiene garantizado el apoyo del 39,3% de los 3 millones de votantes que le dieron su apoyo en las últimas elecciones generales.

Sumar pierde votos hacia su derecha (267.000, el 8,9%, hoy optaría por el PSOE), pero sobre todo hacia su izquierda: el 26,7%, es decir, 800.000 votantes, hoy regresaría a Podemos.

Pero esto no implica un despegue espectacular del partido que lidera Ione Belarra: debido a la fragmentación del voto en el espacio de la extrema izquierda, Podemos hoy obtendría sólo cuatro escaños, según la encuesta de SocioMétrica.

En un intento de evitar que los casos de corrupción del PSOE arrastren a su partido, Yolanda Díaz ha exigido a Sánchez mucha más "contundencia" y ha considerado que es imprescindible "resetear la legislatura".

Pero ha dejado claro que Sumar no se plantea romper el Gobierno de coalición, sino que confía prolongar la legislatura hasta 2027.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.