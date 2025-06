El PP aventaja al PSOE en 8,4 puntos y 48 escaños: superaría a los 9 partidos del pacto de investidura juntos

La imputación de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, como miembros de una "organización criminal" comienza a provocar un seísmo político que arrastra las expectativas electorales de los socialistas.

Si hoy se celebraran elecciones generales, el PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría con una holgada mayoría de 153 escaños (obtendría el 35,1% del voto).

Se situaría 8,4 puntos por delante del PSOE, que en un solo mes ha perdido 11 escaños.

La lista del Pedro Sánchez se hunde hasta el peor resultado de toda la serie de sondeos de SocioMétrica de la legislatura: hoy se quedaría con sólo 105 escaños (26,7%).

Sin ninguna opción de revalidar el cargo: los nueve grupos que apoyaron su investidura en noviembre de 2023 hoy sólo sumarían 151 escaños, por debajo de los 153 del PP.

Mientras tanto, los tres partidos de la oposición (PP, Vox y UPN) sumarían una amplísima mayoría absoluta de 197 diputados.

La imagen de los agentes de la UCO entrando, el pasado viernes, en la sede socialista de Ferraz, para clonar el correo electrónico de Santos Cerdán, marca un antes y un después en la legislatura.

Tan sólo dos días antes, el presidente Pedro Sánchez había intentado hacer control de daños al calificar de "anécdota" la trama corrupta que, aseguró, únicamente ha afectado al partido, pero no al Gobierno.

Sin embargo, los agentes de la UCO también entraron en la sede del Ministerio de Transportes, de la Dirección de Carreteras y de Adif, órganos del Gobierno donde se amañaban los contratos de obras públicas, por los que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García cobraban comisiones.

Los dos últimos están citados a declarar como investigados este jueves en el Tribunal Supremo, donde el magistrado Leopoldo Puente puede dictar medidas cautelares contra ellos. Cerdán lo hará la próxima semana.

El PP de Feijóo crece mes a mes, pero también lo hace Vox: el partido de Santiago Abascal hoy obtendría 43 escaños (14%), cinco más de los que le otorgaba el sondeo del pasado mes de mayo.

Respondiendo al desafío lanzado por Sánchez, Feijóo ha descartado presentar en estos momentos una moción de censura que estaría condenada al fracaso, y que sólo serviría para cohesionar a los socios de Sánchez.

Desde una posición más agresiva, Abascal ha pedido la firma de dos diputados de otros partidos, con el fin de sumar el número de apoyos necesarios para registrar la moción de censura.

También ha sido muy distinta la reacción de los distintos partidos que configuran el "bloque de investidura". Y no parece que, de momento, les pase factura la corrupción del PSOE.

Sumar logra frenar el descalabro que le auguraban las últimas encuestas. Hoy remonta levemente y obtendría 13 escaños (6,2%), frente a los 9 del sondeo del mes de mayo. Pero sigue muy lejos de los 31 que obtuvo en las elecciones generales del 23-J.

Podemos se ha negado a acudir a la ronda de contactos convocada por Pedro Sánchez para garantizarse el apoyo de sus socios. Pero el partido de Ione Belarra sigue sin despegar: se quedaría con cuatro diputados y no alcanza el 5% del voto (se queda en un 3,9%).

Una de las sorpresas del sondeo de SocioMétrica es el desembarco de Aliança Catalana, el partido independentista y xenófobo de Silvia Orriols, con dos diputados (0,8%) en el Congreso.

Al reclamar para Cataluña las competencias de inmigración y control de fronteras, Junts asume en parte el discurso de esta formación de extrema derecha. El partido de Puigdemont hoy mantendría sus 7 escaños (1,8% del voto).

En la ronda de contactos convocada por Sánchez, tanto Junts como ERC le han pedido que cumpla ya los compromisos que ha contraído desde la investidura, para mantenerle el apoyo.

Incluyendo el cupo catalán, la quita de la deuda de la Generalitat y la aplicación efectiva de la ley de amnistía (que este domingo comienza a debatir el Tribunal Constitucional) para que Carles Puigdemont pueda regresar a España.

Y tanto el PNV como ERC han marcado una "línea roja": amenazan con retirar su apoyo al Gobierno si la investigación de la UCO acredita que ha existido financiación ilegal por parte del PSOE. Es decir, si una parte de las comisiones que pactaban Ábalos y Cerdán estaba destinada al partido.

De momento, ERC (7), Junts (7) y PNV (5) conservan el mismo número de escaños que obtuvieron hace dos años. Bildu crece en uno, hasta alcanzar los 7. Se situaría con dos diputados por delante del PNV.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.