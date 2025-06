Irene Montero: "Da igual si Sánchez lo sabía o no. Ábalos y Cerdán pudieron hacerlo por lo que eran en el PSOE"

Irene Montero (Madrid, 1988) ha sido elegida por las bases de Podemos como candidata de esta formación a las próximas elecciones generales, sean cuando sean. Fue ministra de Igualdad en la anterior legislatura y ahora lidera con Ione Belarra a Podemos como oposición de izquierdas muy dura al Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo hace con tres asuntos como bandera: la corrupción, el aumento del gasto militar y la posición de España sobre Palestina. Respecto a esto último habla directamente de “hipocresía criminal” del presidente del Gobierno.

Sobre gasto militar explica que Podemos no daría apoyo a ningún Presupuesto que incluya “un céntimo” de aumento de gasto militar.

Y sobre corrupción enmarca el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán en la actuación de lo que caracteriza como el “bipartidismo”, asegurando que ni Sánchez ni el PSOE son la solución.

No pide elecciones, ni dimisión de Sánchez y rechaza que pueda haber una cuestión de confianza porque sería trasladarles a los socios la responsabilidad de la corrupción, para “blanquearle”.

Irene Montero: "Este gobierno ha matado políticamente la legislatura"

¿Puede Pedro Sánchez seguir siendo presidente del Gobierno?

Es una decisión que le corresponde a él completamente. Mucho antes de conocerse este grave caso de corrupción del Partido Socialista ya había empezado el curso político, dejando claro que él iba a continuar como presidente, tuviese o no Presupuestos y con apoyo o sin apoyo del Parlamento. Yo creo que el problema que tenemos es que este Gobierno ha matado políticamente la legislatura.

Ha renunciado a avanzar en derechos y está apostando por un rearme criminal que va a implicar durísimos recortes, como ya ha dejado por escrito. Dice que no comercia con armas con Israel, pero según la propia página web de contratos públicos las relaciones militares entre el Gobierno de España y los genocidas son más fructíferas que nunca.

Pedro Sánchez muchas veces apela al voto útil para que no venga la ultraderecha, pero el Partido Socialista no es el freno de la ultraderecha, es el freno de los avances sociales. El bipartidismo es el problema, pero estos años hemos demostrado que es posible construir una alternativa.

¿Le parece creíble que el presidente del Gobierno no supiera nada sobre las actividades de Ábalos y Cerdán?

Lo supiera o no lo supiera es igual de grave, porque esta trama de corrupción no se puede entender sin la estructura del Partido Socialista que dirige Pedro Sánchez, que además de dirigir el Gobierno, es el secretario general del partido.

Cualquiera puede entender que la corrupción no es una cuestión de manzanas podridas. En este caso se ve muy claramente que Ábalos o Santos Cerdán no podrían haber participado de esta trama corrupta si no fuese porque eran los secretarios de Organización del Partido Socialista y podían llamar y tener influencia sobre cualquier cargo público, local, autonómico, estatal o a cualquier federación para hacer y deshacer en esa trama corrupta.

Así funciona el poder en España. Un poder heredado del franquismo, del que la monarquía corrupta forma parte esencial y donde hay corruptores como las grandes constructoras, en este caso Acciona. Por cierto, el ex jefe de la UCO, un guardia civil que fue condenado por torturas en España, está desde hace años a sueldo de Acciona.

Parece que también en esta trama Koldo tendría grabaciones que vinculan al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a Tellado. Es decir, lo que estamos viendo es el caso bipartidismo.

Irene Montero, en un momento de la entrevista. Cristina Villarino

Usted estuvo en la mesa del Consejo de Ministros con Ábalos y supongo que ha tenido también conversaciones con Cerdán. ¿En algún momento vio algún indicio? Y me refiero no solo a la corrupción, sino también a la actitud machista que hemos escuchado en las grabaciones.

No, pero es que eso demuestra cuál era también el rol que el Partido Socialista siempre nos quiso atribuir en el Gobierno, que era que estuviésemos fuera y así nos terminaron echando. El Partido Socialista ha dedicado más esfuerzos a acabar con su izquierda que a hacer frente a los problemas reales como la corrupción o el crecimiento de la ultraderecha.

Llegados a este punto, ¿qué cree que debería hacer Pedro Sánchez?

Yo no espero nada de Pedro Sánchez. Creo honestamente que Pedro Sánchez y el Partido Socialista son parte del problema, no son parte de la solución. Si hay una fuerza más poderosa que el poder establecido es la gente organizada. Y eso es lo que hay que volver a hacer para crecer, da igual si el presidente convoca elecciones ahora o dentro de seis meses.

Se puede gobernar sin corrupción y se pueden conseguir leyes como la ley trans o la ley de vivienda o las leyes feministas. Aunque el bipartidismo no quiera y aunque nos hagan pagar un precio político por ello.

Posibilidades que se pueden abrir. ¿Podemos apoyaría una cuestión de confianza? ¿Apoyaría a Pedro Sánchez si la hubiera?

Es que esto no es una cuestión de técnica parlamentaria. Con una cuestión de confianza lo que el presidente estaría intentando hacer es minimizar la corrupción y trasladar la responsabilidad de la corrupción del Partido Socialista a los socios. Diría algo así como “quítele usted importancia a la corrupción, igual que le quita importancia al rearme o a que estemos comprando y vendiendo armas a Israel, porque al final si no estoy yo, viene la extrema derecha".

La moción de censura no es la alternativa y la cuestión de confianza tampoco lo es. ¿Van a resolver algo los de la Gürtel, los de Lezo, los del caso Quirón, que todavía a día de hoy siguen gobernando como hace la señora Ayuso, generando una estructura corrupta alrededor de todo su entorno personal? Por supuesto que no. El PP son delincuentes que han demostrado que cuando están en el Estado utilizan las instituciones para atacar al adversario político y hacer golpismo contra la democracia.

¿Y se sentarán a negociar presupuestos si se lo pide el Gobierno?

¿Qué presupuestos? ¿Unos presupuestos de rearme? La realidad es que desde que echamos a Rajoy de la Moncloa, los únicos años en los que España ha tenido Presupuestos Generales del Estado ha sido cuando Podemos ha estado dentro del Gobierno. La progresía decía que hacíamos ruido, pero el periodo de más estabilidad en España ha sido avanzando en derechos y con Podemos dentro del Gobierno.

Ahora mismo el presidente no puede traer presupuestos a la Cámara, no porque sus socios no se lo vayamos a apoyar, sino porque él es consciente de que si trae presupuestos a la Cámara va a tener que poner negro sobre blanco lo que le decía al secretario general de la OTAN en su carta. Este rearme criminal, a las órdenes de Donald Trump, va a implicar severos recortes sociales que ya se están produciendo en nuestro Estado de bienestar.

La candidata de Podemos reflexiona sobre el fin de la legislatura. Cristina Villarino

Le voy a plantear la acusación que se hace a Podemos en estas semanas y que probablemente se hará más: “Podemos hace el juego a la derecha y a la ultraderecha porque quiere acabar o poner trabas para que siga el Gobierno progresista. Y eso va a provocar que llegue la ultraderecha al Gobierno”.

Claro, entonces resulta que hay puteros, mordidas y corrupción, hay rearme, hay envío y compra de armas a los genocidas, el Gobierno está permitiendo que Estados Unidos utilice las bases militares en España para enviar fuerza militar a los genocidas en el ataque ilegal a Irán o en el exterminio en Palestina y es culpa de Podemos. Yo creo que que ese argumento se destruye en milésimas de segundo por su propio peso.

Estamos en un momento muy parecido al año 2011 en el que las élites europeas y PSOE y PP, de nuevo gobernando el PSOE, pactaron una gran coalición de austeridad en contra de la gente. Ahora estamos en un momento muy parecido, 15 años después están volviendo a pactar una gran coalición de guerra, de recortes y de complicidad con el genocidio.

¿Quién ha abierto la puerta, por ejemplo, a que en la Comisión Europea por primera vez en la historia de Europa estén sentados la extrema derecha de Orbán y de Meloni? El Partido Socialista, que votó a favor de que la extrema derecha estuviese sentada ahí para hacer vicepresidenta de la Comisión a Teresa Ribera.

Pero en esa línea, e insisto también en las acusaciones y en el propio argumento que utilizó el presidente del Gobierno el otro día, lo que viene a decir es “van a poner en riesgo avances como el Salario Mínimo Interprofesional, algunas leyes que serían derogadas si ganaran otra derecha, etcétera. Es decir, hay un nivel de corrupción tolerable antes de que llegue la ultraderecha”. Es el argumento.

El Partido Socialista le dice a la gente que la corrupción es parte de la condición humana y, por tanto, ustedes solo tienen que decidir quién les roba mejor, porque además de robarles, también les da alguna ley. Yo no me resigno y creo que hay mucha gente en España que ya está hasta las narices de que le hagan elegir entre lo malo y lo peor. Es increíble cómo ahora el Partido Socialista se apropia de avances en derechos de los que estuvo en contra, que intentó frenar cuando Podemos estaba en el Gobierno.

Con lo que sabe ahora, ¿volvería a votar una investidura de Pedro Sánchez?

Yo creo que este país sigue necesitando una mayoría social y electoral, feminista, progresista y plurinacional, pero creo que el liderazgo de esa mayoría ya no lo puede llevar el Partido Socialista y creo que tenemos que construir ese liderazgo.

Insisto en personalizar. ¿Qué opinión tiene ahora con todas las cosas que ha visto sobre Pedro Sánchez como político y presidente del Gobierno?

Es que no creo que aporte nada personalizar, porque precisamente lo que demuestra este grave caso de corrupción es que es algo estructural a la forma de gobierno del bipartidismo. No es Sánchez, es el bipartidismo. O, además de Sánchez, es el bipartidismo.

Las principales cosas que han sido buenas para España en estos años, como subir el salario mínimo, la ley trans o la ley del sólo si es sí o como el escudo social, han venido de la mano de una izquierda fuerte que ha podido, incluso siendo minoritaria respecto a los partidos del bipartidismo, torcer el brazo y cambiar el rumbo del país.

Montero cree que la izquierda debe renovar sus liderazgos. Cristina Villarino

Vamos al momento en el que usted estaba en el Gobierno, en julio de 2021, cuando Pedro Sánchez destituyó a José Luis Ábalos. ¿Les dieron alguna explicación?

No, en ese momento ninguna. Y de hecho, todavía seguimos esperando saber por qué el presidente en ese momento destituyó a José Luis Ábalos, que fue algo que sorprendió a todo el mundo. También a los periodistas, a las fuerzas políticas en el Parlamento y que todavía el presidente no ha explicado si en ese momento ya conocía este caso de corrupción y ese fue el motivo de la destitución.

Cuando usted impulsó esas leyes contra el machismo y del Ministerio de Igualdad, ya había resistencias en el Partido Socialista. ¿Ábalos era de los que se resistían o de los que les apoyaban?

Nunca tuve que negociar con Ábalos las leyes feministas. Pero claro que el Partido Socialista se resistía. Ábalos es uno de los que firma esa carta tránsfoba, muy violenta y muy dolorosa, junto a Carmen Calvo y Santos Cerdán, explicando por qué el PSOE está contra la ley trans. Pero yo nunca tuve que negociar directamente con él.

El Gobierno ha anunciado que en septiembre va a presentar un proyecto de ley para abolir la prostitución. ¿Lo apoyarán? ¿Cuál es su posición?

Yo creo que ni las feministas socialistas se creen honestamente que, sin ser capaces de transformar la estructura de poder patriarcal en su partido, sea posible hacerlo con esa ley, que además es algo que hemos discutido ampliamente con el Partido Socialista en esta legislatura. Esa es una ley exclusivamente centrada en el ámbito penal.

Abolición de la prostitución significa papeles para todas, significa derecho a la vivienda, o sea, casas. Significa trabajo, formación, significa que las mujeres en contextos de prostitución y las mujeres víctimas de trata o víctimas de explotación sexual tengan garantizados sus derechos, que es algo a lo que el PSOE se negó siempre en nuestra legislatura.

La ley del sólo sí es sí es la primera en nuestro país que reconoce a las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de explotación sexual como víctimas de violencia machista. Y por tanto les otorga los mismos derechos que a cualquier otra víctima de violencia sexual. Y el PSOE, en lugar de defender esa ley feminista, lo que hizo fue pactar una contrarreforma con el Partido Popular.

Entiendo entonces, por lo que dice, que ustedes se opondrán a esa ley.

Si es la misma que ya presentaron en la legislatura pasada, desde luego, nosotras no pensamos que con una reforma del Código Penal que pone más en riesgo a las mujeres que están en contextos de prostitución, se vaya a abolir la prostitución. Hay que atreverse de verdad a ir contra la industria proxeneta.

Vuelvo a las acusaciones a Podemos. En ese caso, el titular sería “Podemos une sus votos al PP y Vox para oponerse a abolir la prostitución".

Bueno, sería difícil no ver que en realidad quienes están de acuerdo en las decisiones más importantes que se están tomando en nuestro país en estos años, como cambiar la estructura productiva de España para convertirnos en un régimen de guerra, son PP y PSOE. El presidente ni ha compartido eso con sus socios, ni lo ha llevado a una votación democrática en el Parlamento.

Ya que habla de este tema, el presidente del Gobierno siempre alardea de que su posición respecto a Palestina es la vanguardia en la Unión Europea, que además es quien ha avanzado en el reconocimiento de Palestina.

Qué cruel hipocresía, qué hipocresía tan criminal. Porque al final, si tú te estás presentando como el abanderado de la causa palestina en Europa, pero le sigues comprando y vendiendo armas a Israel, estás financiando el genocidio. Y estás permitiendo que nuestros puertos y aeropuertos sean una ruta clave de las armas que llegan a Israel.

Si realmente estás apoyando al pueblo palestino, practica un embargo de armas. Rompamos las relaciones comerciales y diplomáticas, que es lo que hay que hacer para pararle los pies a los genocidas.

Irene Montero, en la entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Vamos con la parte de la unidad de la izquierda. El espacio a la izquierda del PSOE está tan dividido que así va a ser imposible evitar que gobierne la derecha. Han surgido operaciones de todo tipo para la unidad de la izquierda, transversales, etcétera. Pero, primero, ¿qué le parecen ese tipo de operaciones? ¿Usted cree que va a ser cabeza de lista en una candidatura en las elecciones generales?

Eso lo va a decidir la militancia de Podemos. Yo ya he mostrado mi disposición a encabezar una candidatura a las elecciones generales. Quiero que esa alternativa de paz, de feminismo, de avance en derechos y de justicia social tenga fuerza en mi país.

¿Y esa candidatura puede ser con Izquierda Unida?

Lo que a nosotras nos distancia ahora mismo de las fuerzas del Gobierno y del propio Gobierno es el rearme, su complicidad con el genocidio y que minimizan la corrupción utilizando el chantaje de que si no, viene la extrema derecha. Para una siguiente convocatoria electoral nuestra tarea es hacer crecer las fuerzas de la paz, de la justicia social, del feminismo y del avance en derechos. Y así te aseguro que las alianzas van a caer por su propio peso.

¿Con Sumar también?

¿Una candidatura, te refieres? Lo importante es que hagamos la tarea política de verdad. Obviamente, es importante quién desarrolla la tarea política. Ya nos hemos dado cuenta en estos años de que una cosa es lo que se ponga en un papel, en un programa electoral, pero hace falta un equipo de personas dispuestas a cumplir con estas ideas.

¿Cree que Sumar dentro del Gobierno está siendo más condescendiente con el Partido Socialista de lo que eran ustedes cuando estaban en el Gobierno?

Lo voy a formular con lo que yo creo que es más grave, que es el efecto político que ha tenido la operación Sumar. Fue una operación política que buscaba sacar a Podemos del Gobierno y hacer que en España no hubiese una izquierda con capacidad de acción política autónoma en el poder y que no hubiese una izquierda fuerte capaz de avanzar en derechos. El efecto evidente, concreto, indiscutible, es que en España se han comprometido las posibilidades de transformación social.

La gente esperaba que este Gobierno fuese igual que con Podemos dentro y se está dando cuenta de que no es así, de que hay recortes y que éste es un Gobierno que quiere que las feministas se queden tranquilitas escondidas porque molestaban a los pobres amigos de 40 y 50 del presidente.

Pero el gobierno anterior tenía una mayoría progresista en el Congreso y ahora no la hay.

Recuerdo que hablamos de esto en la última entrevista que tuvimos y te voy a decir lo mismo que te dije entonces. Cuando yo empecé a impulsar la ley trans, tampoco tenía mayoría parlamentaria, porque el propio Partido Socialista, que era el socio mayoritario del Gobierno, no quería que se aprobase esa ley. La excusa de las mayorías parlamentarias es una excusa muy peregrina.

La tarea que hay ahora en nuestro país es que se vuelva a expresar esa mayoría progresista, feminista, plurinacional. Para eso necesitamos nuevos liderazgos y nosotras vamos a trabajar para construirlos.