La relación entre Cerdán y Koldo, en 12 escenas: de amañar obras en Navarra a pelearse por las mordidas del Ministerio

Koldo García era el "último aizkolari socialista", que custodió día y noche los avales que permitieron a Pedro Sánchez reconquistar Ferraz en las primarias de mayo de 2017

Santos Cerdán, el leal escudero que ha llevado las riendas del partido durante los últimos cuatro años.

El destino de ambos se cruzó en Navarra, donde Santos Cerdán fue concejal del PSOE en su pueblo natal, Milagro (entre 1999 y 2015), y Koldo García en Huarte (2011-2015).

La política les llevó pronto a los negocios, con el amaño de obras públicas. El recelo por el reparto de estas comisiones hizo saltar por los aires una amistad que se había prolongado durante más de una década. La vida de ambos es una serie de Netflix, una saga de poder, dinero y ambición, con sorprendentes giros de guion que mantienen el suspense hasta el último minuto.

1. Blanqueo en el Bar Franky

Antes de instalarse en Navarra, Koldo García ha sido vigilante de seguridad en la construcción de un vertedero, portero de un club de alterne y escolta de un conocido dirigente socialista vasco.

Durante su etapa como concejal de Huarte, comienza a colaborar con Santos Cerdán, que ya forma parte de la dirección del PSOE de Navarra. Y se establece entre ambos una relación de "subordinación", según destaca la UCO.

Allí Koldo inicia una relación muy fructífera con el empresario Antxón Alonso (propietario de la sociedad Servinabar 2000) y con Fernando Merino, directivo de la constructora Acciona para Navarra y La Rioja.

Ambas empresas se asocian primero para construir la mina de Sangüesa, situada a 50 kilómetros de Pamplona, y luego para optar a adjudicaciones públicas.

Y Koldo García se convierte en el conseguidor que les abre la puerta de las Administraciones gobernadas por el PSOE en la región. Desde febrero de 2016, Koldo comienza a incluir en la agenda de su teléfono móvil notas sobre las cantidades que esperaba cobrar de Acciona por su mediación.

La UCO ha conseguido acreditar que Koldo y Antxón Alonso utilizaron un establecimiento, el bar Franky, para blanquear los ingresos que recibía de Acciona. El bar emitía a la constructora facturas por conceptos falsos y realizaba los pagos en efectivo al conseguidor del PSOE navarro.

2. Las primarias de Sánchez

Santos Cerdán y Koldo García apostaron al caballo ganador. Como harían durante años con las obras públicas, también amañaron las primarias del PSOE de 2014 en Navarra (en las que Pedro Sánchez se impuso a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias a nivel nacional).

"Cuando termine apuntas que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", son las instrucciones que Santos Cerdán dirigió a Koldo el 13 de julio de 2014. "Ya está", le informó su subordinado pocos minutos después, para confirmarle que había cumplido sus órdenes.

Sin embargo, la conjura de los barones desalojó a Sánchez de la secretaría general del partido, después de que pusiera en jaque la gobernabilidad del país al negarse a facilitar la investidura de Rajoy con la abstención del PSOE.

Pedro Sánchez anuncia entonces su intención de presentarse a las primarias convocadas para junio de 2017. Con el fin de recabar el apoyo de los militantes, recorre el país a bordo de un Peugeot 407, en el que le acompañaban José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo.

En su libro Manual de Resistencia, Sánchez explica que Koldo fue el encargado de custodiar durante dos noches los avales que le habían otorgado los militantes, en la oficina del candidato que había abierto en un local de la calle Marqués de Riscal de Madrid.

"Como anécdota", dice Sánchez en su libro, "una vecina del edificio le ofreció su baño [a Koldo] para que se duchara porque él no quería dejarlos sin vigilar ni un solo momento".

3. Aterrizaje en Madrid

Tras imponerse a Susana Díaz y Patxi López en estas primarias, Sánchez nombra a Santos Cerdán secretario de coordinación territorial del PSOE en junio de 2017. Y pocos meses después, en octubre, Koldo se instala en Madrid, contratado en Ferraz. Se convertirá en chófer del nuevo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Rodeado de los pocos fieles que le habían apoyado en el proceso de primarias, Sánchez prepara concienzudamente su asalto al poder, que se consumará en junio de 2018 en la moción de censura contra Rajoy.

Tras instalarse en el Ministerio de Fomento, lo primero que hace Koldo es enviar a su viejo amigo Fernando Merino (directivo de la constructora Acciona) un documento con algunos nombres que Ábalos baraja como altos cargos de su departamento.

En el organigrama definitivo destacan dos nombres: Javier Herrero como director general de Carreteras e Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif. Koldo ejercerá presión sobre ambos para que adjudiquen obras públicas a las empresas que le pagan comisiones. A él, a Santos Cerdán y a Ábalos, según se desprende del informe de la UCO:

4. "No me quiere en Indra"

La lealtad que Koldo muestra por su nuevo jefe, Ábalos, empieza a provocar algunos recelos de Santos Cerdán.

A principios de noviembre de 2018, Cerdán se queja a Koldo de que el ministro ni siquiera contestaba a sus mensajes: "No es de recibo que no lea mis wasaps... ya veo que lo mío sigue sin arreglarse, qué poco interés ponen para lo de los demás".

"Si a una persona que le sacas la cara siempre", se sigue desahogando el socialista de Milagro, "que no lee los wasap ni responde a quien le cubre en el partido, ¿crees que merece la pena?"

Al final, Cerdán decide recurrir al presidente el Gobierno, aunque sin muchas esperanzas: "Le he mandado un mensaje a Pedro, si no me hace caso, aquí se quedan y que se lo coman todo ellos".

Finalmente, el asesor de Ábalos descubre el 2 de noviembre el motivo de la insistencia de Cerdán: "Ya me ha llamado el presidente" le explica el navarro, "dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla... Una vez más, el que más trabaja le dan por ahí".

En los mensajes que la UCO ha recogido en su informe, Cerdán asegura que tenía previsto "donar" al partido el 80% de su sueldo en Idra, que fácilmente hubiera superado los 100.000 euros: "Quien más pìerde es el partido, el 80% era para donar al partido", le dice a Koldo.

5. Koldo lo graba todo

Durante sus primeros meses en el Ministerio, Koldo concierta reuniones y mueve los hilos para lograr adjudicaciones a empresas como Acciona, Levantina (de José Ruiz) y Obras Públicas y Regadíos (de los hermanos Fernández Menénez).

También se remonta a esta época la relación de Víctor de Aldama, que acabará tirando de la manta ante el Tribunal Supremo, después de que Koldo le abriera las puertas de varios ministerios.

Aún no lleva un año en el Ministerio, cuando Koldo siente la necesidad de blindarse y comienza a grabar sus conversaciones con Ábalos y Cerdán, para dejar constancia de que también ellos se benefician del cobro de comisiones.

Lo hace por primera vez el 9 de abril de 2019, en una conversación con el ministro Ábalos.

El asesor le tiende el anzuelo y alude directamente al amaño de contratos públicos: "De estas 14 obras, Isabel [Pardo de Vera] me comenta que cinco hay que dárselas a Acciona, Sacyr, Ferrovial..."

De la conversación se desprende que Cerdán y Koldo iban a decidir a quién se adjudicaban dos de las obras. "De estas cinco", explica el asesor del Ministerio, "hay que hacer una Acciona, otra Sacyr. Y me dice ella: tengo que darle una a Ferrovial. Y yo le he dicho: mira, dame estas dos, y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?"

"Habla con Santos", le insta Ábalos, a pesar de que Cerdán no ocupa ningún cargo en el Gobierno, ni tiene teóricamente ninguna responsabilidad en la adjudicación de obras públicas.

"No, si yo ya he hablado...", le responde Koldo.

Desconocemos dónde se desarolla la escena, grabado por Koldo, pero la UCO deja constancia de que entonces se escuchan "pasos de tacones" de mujer alejándose y una puerta que se cierra.

Koldo retoma entonces la conversación y le dice a Ábalos que tienen que lograr que Isabel [Pardo de Vera] o Javier [Herrero] "le den algo" a Víctor de Aldama (que actuaba como mediador de algunos constructores) porque "está haciendo las cosas bien"

El informe de la UCO recuerda que, en octubre de 2019, un socio de Aldama, Alberto Escolano, comenzó a pagar el apartamento de lujo que una de las amigas de Ábalos, Jésica Rodríguez, pasó a ocupar en la Plaza de España de Madrid.

6. "Herrero puede contar lo que hay"

Koldo vuelve a poner en marcha la grabadora el 22 de abril de 2019, en una conversación con Santos Cerdán.

Tras hablar de la adjudicación de algunas obras ("La Rioja está hecho"), Koldo comenta que tienen un problema, porque el secretario de Estado Pedro Saura quiere cesar a isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero.

Se trata de los dos altos cargos sobre los que han ejercido influencia, para que adjudiquen obras públicas a determinadas empresa.

Cerdán se muestra alarmado porque, en ese caso, Herrero "puede contar lo que hay”. "Es una locura, joder", advierte.

En plena pandemia, Koldo se muestra cada vez más inquieto y, el 18 de noviembre de 2020, graba tres conversaciones consecutivas: con el constructor José Ruz, con el director de Carreteras Javier Herrero y con Isabel Pardo de vera (presidenta de Adif).

Todas estas grabaciones han sido recuperadas por la UCO en un disco duro que el asesor conservada en su casa.

Pide a Pardo de Vera que adjudique alguna obra de emergencia a Levantina (la empresa de José Ruz). Ella le dice que ya le han dado una obra y adjudicarle otra en tan poco tiempo "levantaría sospechas".

7. La caída de Ábalos

Pedro Sánchez anunció por sorpresa el 12 de julio de 2021 una remodelación de Gobierno, en la que su hombre fuerte en el partido, José Luis Ábalos, cesó como ministro de Transportes.

El informe de la UCO atribuye el cese a Ábalos y de su asesor Koldo a que habían "recibido presuntamente pagos de empresarios" al margen del circuito que canalizaba Santos Cerdán.

La clave estaría en una conversación que tuvo lugar unos meses antes, el 21 de enero de 2021, en la que Cerdán reprochó a Koldo que estaba haciendo demasiado "ruido" y levantando sospechas, por las inversiones inmobiliarias que había realizado y por pedir dinero a "constructoras pequeñas" por su cuenta.

"Me viene ruido de Aragón, de Euskadi, de Andalucía...", se quejó Santos Cerdán, "¿no tienes nada en Aragón? En Aragón te han dado dinero".

Koido admitió que había hecho "un favor" a un empresario que tenía tres obras con ADIF: "Le he arreglado el problema con Isabel [Pardo de Vera]", dice en la conversación que él mismo grabó y conservó en un disco duro.

Pero Santos Cerdán le advirtió de que sus movimientos estaban levantado demasiados comentarios y sospechas: "Coño, ¡hay que parar el ruido!, y punto, ya te lo he dicho".

8. "Que le den una embajada"

Todo cambia con la salida de Ábalos y Koldo del Gobierno. Koldo vuelve a grabar la conversación que mantiene con Santos Cerdán el 2 de febrero de 2022 con Santos Cerdán, al que pidde que ayude al exministro Ábalos porque "está con una mano delante y otra detrás".

"Lo suyo hubiera sido que le hubiera mandado a una embajada por ahí", comenta Cerdán.

Y vuelven a pasar cuentas sobre el dinero que tienen pendiente de cobrar de las constructoras: "Al jefe, porque yo sigo llamándole jefe, se le deben 450", explica Koldo, "si le das 300 va a decir que sí, y se va a quitar de en medio".

De esta cantidad, Koldo espera quedarse 100.000, para quitarse la hipoteca de uno de los inmuebles que había comprado.

Los motivos, nunca explicados hasta ahora, de la destitución de Ábalos como ministro vuelven a planear sobre esa charla: "Te digo que os han revisado hasta el carné de identidad", advierte Santos Cerdán.

Koldo no parece muy preocupado: A mí me han mirado todo, pero a mí me la suda (...), yo no tengo nada que esconder".

Koldo también se muestra dispuesto a "quitarse del medio", si le pagan los 100.000 euros que le debían y si el partido le ayuda a colocar a su pareja: "Yo quiero que Pati cotice. Hay que buscar un truco o algo para que ella cotice en Alicante, Benidorm, Altea... toda esa zona".

Y comentan la posibilidad de pedir ayuda para ello al exalcalde de Elche y dirigente del PSOE de la Comunidad Valenciana Alejandro Soler.

9. Colocaron a Nicoleta

Koldo no sólo pide ayuda a Cerdán para colocar a su actual pareja, Patricia, sino también a una mujer rumana con la que había tenido una relación sentimental, Nicoleta Neacsu.

"Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás?", comenta Koldo en la misma conversación , "no sólo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia (...), se va a comprar una casa allí. ¿Hay alguna fórmula?"

Y plantea a su interlocutor si la podrían colocar en Correos: "¿Sabes quién podría, Juanma Serrano [que había sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido], el de Correos, que ahora no me coge el teléfono, ese es el que me puede ayudar".

"¿Para Pati?", pregunta Cerdán creyendo que Koldo habla de su pareja.

"No, para Nicole, porque él hace así, y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene", replica el exasesor de Ábalos.

La UCO constata en su informe que Nicole fue colocada finalmente en la empresa pública Emfesa, que le ofreció un contrato en setiembre de 2022.

12. Santos se va, Sánchez se queda

Presionado por sus socios, el presidente Pedro Sánchez comparece compungido en la sede de Ferraz. Pide "perdón a la ciudadanía" por haber confiado en Santos Cerdán. "Hasta esta misma mañana estaba convencido de su integridad", asegura.

Y anuncia con determinación: "Si la decepción es grande, la contundencia será siempre mayor". Pero descarta convocar elecciones e insiste en que agotará la legislatura hasta 2027: "Esto no va de mí, sino de un proyecto político".

La noche anterior, cuando varios medios informaron de que el juez del Supremo Leopoldo Puente ya tenía en su poder el informe de la UCO que implica a Santos Cerdán en el cobro de comisiones, Ferraz había emitido un comunicado en el que defendía la honestidad de su secretario de Organización.

Pero a lo largo de toda la mañana del jueves, los medios han desgranado los detalles de la UCO