Sumar pide al PSOE que "aparte" a Santos Cerdán y ERC se pregunta "dónde está Sánchez": "Esconderse es un mal negocio"

Sumar ha exigido al PSOE que solicite el acta al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y que lo "aparte de todas sus responsabilidades" tras la publicación del informe de la UCO que lo vincula con presuntas comisiones ilegales.

En un comunicado remitido este jueves, la formación liderada por Yolanda Díaz reclama a sus socios de Gobierno que tomen decisiones “claras y contundentes” ante esta situación.

Dos ministros de esta formación, Ernest Urtasun y Mónica García, ya han pedido al PSOE "contundencia" y que apartar a Cerdán es necesario para cuidar "la mayoría progresista de este país".

Por su parte, ERC ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones públicas sobre los casos de corrupción vinculados al PSOE y al Ejecutivo.

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo siga sin pronunciarse y ha advertido de que "esconderse siempre ha sido un mal negocio".

"Sería bueno que el presidente del Gobierno, que no se sabe muy bien dónde está, saliera y diera explicaciones. No por dar credibilidad a lo que se está filtrando día a día, sino porque escondiéndose no van a solucionar absolutamente nada", ha afirmado.

Rufián ha propuesto la convocatoria de un Pleno monográfico en el Congreso para abordar esta cuestión y ha reprochado a Sánchez que en anteriores ocasiones haya convocado "ruedas de prensa absurdas para no decir absolutamente nada".

"Ahora que se está hablando de gente muy importante, de pilares del PSOE, no se puede permanecer escondido", ha insistido.

El dirigente independentista ha precisado que su partido solo dejaría de apoyar al Ejecutivo si se demostrase que "han robado a manos llenas", y ha recordado que por ahora solo existen filtraciones.

"Con pruebas claras, sí. De momento lo que tenemos son filtraciones. Lo que mucha gente se pregunta hoy en este país es dónde está el presidente del Gobierno", ha remarcado.

A su juicio, lo que podría poner en riesgo el apoyo parlamentario no solo de ERC, sino de otras formaciones que sostienen al Gobierno, sería la aparición de "indicios claros" de corrupción demostrada.

"Llegará un momento en el que habrá que escoger entre la decencia o la ideología", ha concluido.

Junts no apoyará una moción

También Junts se ha pronunciado sobre el último informe de la UCO. Los de Carles Puigdemont confían en que Cerdán dará las explicaciones "que hagan falta"."

"Mucha gente de Junts hemos sido víctimas de condenas mediáticas y policiales y de informes filtrados y sabemos por experiencia propia cuán importante es, en momentos como este, defender la presunción de inocencia", ha dicho Jordi Turull, secretario general de Junts.

Turull ha rechazado completamente que la situación de Cerdán pueda motivar que Junts apoye una moción de censura.