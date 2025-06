El Gobierno de Sánchez se queda solo en la OTAN en su rechazo a aumentar el gasto en Defensa al 5% que pide Trump

"Estamos muy cerca, casi alcanzando un consenso, sobre un objetivo del 5% en la OTAN", ha asegurado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tras la reunión celebrada este jueves en Bruselas para preparar la decisiva cumbre de La Haya.

"Hay algunos países que aún no están ahí. No daré nombres. Estamos entre amigos en esa sala. Los llevaremos hasta ahí. Pero desde Francia hasta Alemania, los países bálticos, los países nórdicos, Polonia, Grecia, Hungría y muchos más, el compromiso está ahí: un 5% (del PIB) en gasto en defensa", ha celebrado Hegseth.

“Esta Alianza, en cuestión de semanas, se comprometerá con el 5%: un 3,5% en gasto militar en sentido estricto y un 1,5% en infraestructura y actividades relacionadas con la defensa. Esa combinación constituye un compromiso real”, ha insistido.

Aunque el secretario de Defensa de EEUU no ha querido mencionarla, lo cierto es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la única que ha expresado públicamente en la reunión de este jueves su oposición al 5% que exige Donald Trump, y que también cuenta con el apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte.

El Gobierno de Pedro Sánchez se queda así aislado dentro de la OTAN en el debate sobre el aumento del gasto militar, cuyo objetivo es hacer frente a la amenaza que plantea la Rusia de Vladímir Putin, pero también aplacar a Trump para que no se desentienda de la defensa de Europa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la reunión de este jueves en Bruselas Reuters

Tras la fuerte presión por parte de la Alianza y también de la UE, Sánchez anunció a finales de abril una fuerte inversión adicional de 10.500 millones de euros para defensa con el fin de alcanzar el vigente objetivo del 2% ya este mismo año.

Pero el presidente del Gobierno no puede ir más allá porque no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante unos Presupuestos. Además, sus socios de coalición y aliados parlamentarios se oponen rotundamente a lo que califican de nueva carrera armamentística impulsada por EEUU.

"Entendemos que no es necesario hablar de porcentajes, ni del 3,5% ni del 1,5%" (...) No se trata de dar un porcentaje si luego las industrias no pueden asumir esa cantidad de dinero", ha alegado Robles para justificar su 'no'.

"España va a hacer un esfuerzo muy importante porque vamos a llegar al 2% del PIB con nuevos programas. Vamos a cumplir nuestro objetivo de capacidades, que entendemos que es lo más importante. Y consideramos que para el cumplimiento de ese objetivo de capacidades, el 2% es suficiente", sostiene la ministra de Defensa.

Sin embargo, el secretario general de la OTAN ha ignorado por completo las objeciones de España y, después de escuchar a Robles, ha propuesto de forma oficial consagrar el 5% en la cumbre de La Haya, que se celebra el 24 y 25 de junio.

"Voy a proponer un plan de inversión global que sumará un total del 5% en gasto en defensa", ha anunciado Rutte en la rueda de prensa final de la reunión de ministros de Defensa. Una cifra que sale de la fórmula 3,5%+1,5%, que EEUU ha aceptado pero España rechaza.

El plazo para alcanzar este nuevo objetivo todavía no se ha fijado definitivamente, aunque la propuesta de Rutte es que sea en 2032. La OTAN exigirá planes anuales a todos los Estados miembros en los que detallen sus avances hacia el 5%, ha explicado.

Al igual que Hegseth, el secretario general de la Alianza Atlántica ha asegurado que "hay un amplio apoyo, casi consenso" sobre el 5%. "Estamos realmente cerca", ha insistido Rutte.

La disyuntiva a la que se enfrenta ahora Sánchez es si recurre al veto en la cumbre de La Haya (todas las decisiones de la OTAN requieren el apoyo unánime de sus 32 miembros) o si decide en el último minuto ceder y plegarse a las exigencias de Trump y Rutte, enfrentándose así a la furia de sus socios y aliados.

Robles ha asegurado que España no se plantea ejercer su derecho al veto, sino que todavía confía en encontrar una solución de compromiso que resulte satisfactoria para todos. "Entendemos que no se va a llegar a esta situación. España nunca ha sido un país de vetar, ha sido un país de llegar a acuerdos, ha sido un país que cree en el diálogo", ha alegado.

"Vamos a intentar que la posición de España se asuma, siempre desde la flexibilidad", sostiene la ministra de Defensa.