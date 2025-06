El presidente del EBB, Aitor Esteban, asegura que no tiene "ninguna duda" de que el Partido Popular es quien tiene la culpa de que el euskera no sea oficial en la Unión Europea. "Así de rotundo. No lo creo. Lo sé", manifiesta, para reconocer que en esta materia el PSOE se ha esforzado. Destaca además que, mientras haya la "mayoría suficiente para sostenerlo", mantendrán la coalición de gobierno entre el PNV y el PSE-EE en el futuro.

En estos términos se refiere Aitor Esteban, en una entrevista en El Correo, a la decisión de la UE de retrasar la votación para hacer oficiales el euskera, catalán y gallego en las instituciones europeas, después de que varios países mostraran dudas sobre la legalidad y la financiación ligados a esta decisión.

Con rotundidad, Esteban ha señalado al PP como culpable de esta decisión, algo que ha calificado como "una auténtica vergüenza". Censura además que no es algo que se haya dado es la última semana, sino que "llevan meses con esto".

"Puedo dar un nombre que se ha destacado singularmente: Esteban González Pons", indica, mientras reconoce que el PSOE "se ha esforzado". "El tema podría haber salido", lamenta.