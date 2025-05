Cuca Gamarra dice que España necesita un "Gobierno decente" y Yolanda Díaz acusa al PP de generar "inestabilidad"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este miércoles que España necesita y no renuncia a "un Gobierno decente" y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acusado a su partido de generar "inestabilidad".

Ambas han protagonizado este miércoles el principal cara a cara en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, ante la ausencia de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, por motivos de agenda.

Los dos máximos dirigentes del PSOE se han ausentado justo la semana que se están conociendo diversas informaciones sobre Leire Díez, la presunta fontanera de Ferraz.

Gamarra ha dicho que Yolanda Díaz asume el encargo "de dar la cara para intentar tapar la corrupción y la degradación de este Gobierno". "Para esto han quedado usted y Sumar: para socializar las culpas de un Gobierno corrupto y en descomposición", ha asegurado.

La secretaria general del PP ha dicho que Díaz se está convirtiendo en "albacea del sanchismo". "No hay programa, no hay proyecto, no hay Presupuestos… sólo hay afán por sobrevivir en un barco que se hunde", le ha afeado.

"Participa en el Gobierno de los fontaneros y las Leires que se dedican a obstruir la Justicia cuando esta investiga casos de corrupción, con prácticas muy mafiosas", ha dicho en referencia a Leire Díez.

"Caerán juntos, Sánchez y usted, y ese día España será mucho mejor, porque España no va a renunciar a tener un Gobierno decente y este partido se lo va a dar", ha concluido Gamarra.

Díaz, en cambio, ha respondido que por "mal que le pese" al PP, el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar "es el más estable de Europa", lo que ha provocado las risas de la bancada popular. La vicepresidenta ha dicho que los que generan "inestabilidad" son, precisamente, el PP y Vox en los gobiernos autonómicos.

Y lo ha explicado: "Generan inestabilidad en la vida de la gente. No le hablo de pobreza, ni de huelgas generales. Le hablo de un país que sufrió muchísimo cuando gobernaban".

Díaz ha puesto el ejemplo del voto en contra del PP para revalorizar las pensiones y ha hecho referencia, también, a los muertos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

"Hay una diferencia entre la unidad de un Gobierno y la estabilidad de la vida de la gente. ¿Sabe para qué sirve este Gobierno? Para darle estabilidad a la vida de la gente", ha asegurado Díaz.