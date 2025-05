Feijóo ataca a Sánchez con la economía, "el PIB no se come", y el presidente le reprocha "falta de humanidad" con Gaza

La economía se ha colado este miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso, algo poco habitual. Alberto Núñez Feijóo ha atacado a Pedro Sánchez donde más le puede doler y le ha dicho que "el PIB no se come".

El presidente del Gobierno, por su parte, ha respondido asegurando que "España avanza" y criticando al líder de la oposición por su "falta de humanidad" en relación con el conflicto de Gaza.

Una de las grandes bazas argumentativas del Gobierno es que, a pesar de todas las crisis que vive el Ejecutivo, España va bien en los indicadores macroeconómicos. Sánchez se jacta habitualmente de que su Gobierno ha demostrado que se puede salir de coyunturas difíciles sin dejar a la gente atrás, en contraposición al modelo "neoliberal de la pasada década".

Feijóo, sin embargo, le ha dicho que "la sensación en la calle, esa que usted no puede pisar, es que el único servicio puntual en España es Hacienda". Ha acusado al Gobierno de haber firmado 97 subidas de impuestos desde que Sánchez es presidente y de haber agrandado la brecha entre la renta per cápita española y la europea en 15 puntos.

"Como no sale a la calle, usted no se entera: el PIB no se come", ha dicho Feijóo, "hay que transformarlo en bienestar, en renta personal". También ha subrayado que desde que es presidente, el precio de los alimentos ha incrementado 37 puntos porcentuales y que el 77% de los jóvenes españoles dicen que no pueden tener una familia.

El líder de la oposición ha enlazado esta situación con los numerosos casos de corrupción que están asolando al Ejecutivo y ha reprochado que el Gobierno se distraiga investigando el televoto de Eurovisión.

"El Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos", ha dicho, antes de preguntar directamente si respalda a Santos Cerdán, a lo que el presidente no ha querido responder.

