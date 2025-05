Ayuso cerrará el congreso del PP en Madrid con una intervención estelar, justo antes de su clausura por Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha elegido a la persona que quiere que se lleve gran parte de los focos y el protagonismo en el congreso del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso será la estrella final del cónclave, según reveló el líder gallego en la Junta Directiva Nacional (JDN) de este lunes, tal como pudo corroborar este diario.

Ayuso dará el discurso final, justo antes de la clausura del político gallego, que será reelegido presidente del PP, con un partido "enfilado" para "salir escopetado" para ganar las próximas elecciones, según un miembro de la dirección.

La cita en el recinto de IFEMA, en Madrid, que se celebrará del 4 al 6 de julio, es el congreso nacional más ambicioso de la historia del PP, con 3.264 compromisarios convocados, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El cónclave más multitudinario en la historia de los populares.

La elección de Madrid como sede no es casual. Tampoco lo es que el cierre político del congreso quede en manos de Ayuso. La presidenta de la Comunidad y líder del PP madrileño tendrá un peso específico, pues su papel no será de mera anfitriona, sino de protagonista.

Feijóo ha querido subrayar el papel central del PP de Madrid con decisiones estratégicas. Alfonso Serrano, secretario general regional, ha sido designado presidente de la Comisión Organizadora del Congreso (COC). Alma Ezcurra, eurodiputada y coordinadora general de Reformismo 21, será una de las ponentes de la ponencia política.

Y Ayuso ejercerá de colofón político, desmintiendo cualquier rencilla o queja deslizada en los últimos días, tras darse a conocer otras designaciones.

Esa escena final está diseñada para reforzar simbólicamente el eje entre Génova e IFEMA. Un guiño al liderazgo autonómico con más poder mediático y electoral del partido, y una forma también de subrayar que Madrid no solo es anfitriona, sino columna vertebral del proyecto popular.

Este lunes, ante la Junta Directiva Nacional —el máximo órgano del partido entre congresos—, Feijóo reunió a su dirección, sus presidentes autonómicos y cargos intermedios para presentar los detalles del congreso.

Un cónclave clave en el camino hacia la Moncloa para Feijóo, que ha querido convertir esta cita en una demostración de fuerza, de unidad interna y de solvencia de gobierno frente al desgaste del PSOE de Pedro Sánchez.

Intervino en primer lugar con un discurso encendido, "de los más categóricos y contundentes de los últimos meses", lleno de consignas internas y guiños hacia dentro y hacia fuera.

"¡Basta ya de arrogancia, de mentiras, de manipular las instituciones y de utilizar el BOE como si fuera un panfleto!", clamó desde el atril. "El cambio es necesario y es urgente", insistió. El auditorio lo interrumpió constantemente con aplausos. En palabras de un miembro del Comité de Dirección: "No recuerdo una arenga tan celebrada, interrumpida cada dos o tres frases para aplaudir".

"Peloteo al presidente"

Tras Feijóo, habló Serrano, agradeciendo su nombramiento como presidente de la COC. A continuación, intervinieron todos los presidentes autonómicos presentes, los portavoces de las ponencias y hasta el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, que pidió al congreso "poner toda la carne en el asador en políticas de vivienda, el mayor problema inmediato de la sociedad española en este momento".

Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, también intervino en la JDN. Agradeció a Feijóo su presencia constante en su región y remató: "España necesita que seas presidente, pero la Comunidad Valenciana mucho más".

Alguno de los presentes calificó el encuentro como "de mucho peloteo", porque el PP está "alineado totalmente" con su líder. "Mira, Feijóo tiene el apoyo del partido para hacerlo a su manera, aunque no todo el mundo comparte su manera", lo describía este miembro de la JDN.

"¿Que ha habido peloteo a Feijóo? ¡Claro!", respondía un barón regional. "Hay un grado de unidad, sosiego y paz en el PP comparable al de un partido liderado por un presidente del Gobierno".

En su intervención, el político gallego habló de su llegada a Madrid, del proceso de reconstrucción del PP tras la crisis de 2022, que dio con la caída de Pablo Casado, y del momento político actual. "Nosotros no huimos ni nos escondemos, como Pedro Sánchez. Vamos de cara. Debatiendo y decidiendo lo que haremos, porque aquí no es lo que impone uno solo", proclamó.

Feijóo explicó que se presenta de nuevo a la reelección como presidente del PP, y que lo hace, esta vez, "para ganar y gobernar". Recordó que, aunque en 2023 también ganó —"como siempre, a la primera"—, esta vez no logró formar Gobierno. "Eso me supuso una lección", reconoció, "de la que estoy aprendiendo".

"Cambio necesario y urgente"

En un discurso que mezcló autocrítica, relato personal y proyecto político, aseguró: "Estoy preparado, no improvisaré y no os fallaré".

El líder gallego subrayó que el congreso se convoca desde la estabilidad. "Hace dos años, el PP reaccionó. Ahora se prepara para liderar". Rechazó el modelo político de Sánchez con una frase rotunda: "¡Basta ya de arrogancia, de soberbia, de manipulación y de mentiras!".

Feijóo reivindicó una alternativa firme, pero sin sectarismo. Habló de "un cambio necesario y urgente", porque "la degradación democrática no da más de sí".

El ambiente en la Junta fue descrito como el de un partido en calma. "Hay unidad, sosiego y ganas de trabajar", resume una fuente de la dirección nacional. "Se notaba que todos estamos deseando acelerar". Un vicesecretario ejecutivo lo explica así: "Ya no somos el PP de la crisis de 2022. Ahora queremos meter la quinta marcha".

El congreso estaba previsto inicialmente para los días 5 y 6 de julio, pero la dirección decidió la semana pasada añadir una jornada adicional. El viernes 4 servirá para extender los debates, repartir las ponencias y dar espacio a más intervenciones. "Así todos podrán participar con tiempo", justifican fuentes de la organización.

Ponencias

En privado, algunos dirigentes reconocen que hay quienes en el partido temían tensiones con Ayuso "que no se vieron" finalmente en la Junta Directiva. "Es que Madrid no se puede quejar: con la COC, con la ponencia y con la clausura, tiene todo lo que podía querer", admite una fuente nacional. "Eso sí, los papeles están muy repartidos, y aún quedan otros nombramientos por cerrar".

De hecho, fuentes del comité de dirección reconocen que el borrador de la ponencia política ya está cerrado, y que ha sido la 'ayusista' Ezcurra quien lo ha elaborado casi en solitario, aunque la defenderá junto a Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, como los barones que primero irán a elecciones en 2026.

"Ella es la autora intelectual del texto", explican. Y eso significa que "el modelo madrileño será central".

Desde la dirección no se descartan debates ideológicos, pero una fuente advierte: "Si un editorial de El País nos dice que tenemos que hablar de aborto, eutanasia o la relación con Vox, ya sabemos de qué no debemos hablar", ironiza. "Vamos a hablar de lo que interesa a los españoles, no de lo que le interese a la izquierda".

Esa ponencia política se unirá a la de Estatutos, que coordinarán Fernando López Miras y María Guardiola. En ella se prevé una "revisión" del modelo de elección de líderes. Es seguro que las primarias a doble vuelta desaparecerán: Feijóo aboga ahora por unas primarias puras, pero otros dirigentes no están de acuerdo.

"Las primarias no nos funcionaron, y son un modelo que no suele traer nada bueno a ninguna formación política", zanja un alto cargo. "Sólo movilizan a los radicales y generan partidos de minorías. Todo el mundo ha visto lo que pasó en el PSOE con Sánchez".

Pese al protagonismo madrileño, en la dirección insisten en la cohesión. "No ha habido tensiones con Ayuso en la Junta de este lunes", afirman. "La relación es excelente, es así desde 2022 y eso se verá en el escenario".