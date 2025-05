María Jesús Montero esquiva el caso Koldo: "No podemos opinar sobre informes que no existen"

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha esquivado este lunes entrar en “especulaciones” o en “opinar” sobre informes en relación al conocido como caso Koldo.

Montero, antes de la puesta de la primera piedra del edificio principal del acelerador de partículas Ifmif-Dones, en Escúzar (Granada), ha rehusado pronunciarse sobre el particular tras ser preguntada por los periodistas. En concreto, en relación con un supuesto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que afectaría al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el marco de la investigación sobre el exministro de Fomento José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García.

Para la ministra, "la política es mucho más seria que esto". "Todo lo que se habla son especulaciones y de situaciones que no han ocurrido, que nadie sabe si van a ocurrir y que, por supuesto, mucho menos se conoce el contenido de lo que algunos anuncian que va a ocurrir, pero que no lo tenemos", ha continuado, reconociendo que parecía que estaba pronunciando "un trabalenguas, pero es que a veces las preguntas son trabalenguas".

"No podemos opinar de algo que no existe; no existe ningún informe en este momento", ha apuntado, negándose a "especular, como hacen algunos que ya quieren convertir su propia especulación en la verdad".

Para Montero, lo que le interesa a los ciudadanos son las previsiones de crecimiento de España, cuya economía es la única que va a crecer en Europa. "Esto es lo que yo creo que a la gente le interesa", frente a "cuestiones que otros se quieran inventar", ha zanjado.