Los toros separan a la izquierda: Más Madrid pide que se acabe con las corridas y el PSOE más inversión por ser "bien cultural"

La fiesta de los toros ha vuelto a dividir a la izquierda, esta vez en la Asamblea de Madrid. Más Madrid ha impulsado este jueves una iniciativa para retirar las subvenciones públicas a la tauromaquia, eliminar el Premio de Cultura dedicado a los toros y derogar la declaración de Bien de Interés Cultural que protege esta tradición en la región.

La propuesta también recogía poner en marcha programas para formar y recolocar laboralmente a quienes trabajan en la industria, inspirándose en casos como el del circo, que ha eliminado el uso de animales. La iniciativa pedía "dejar de torturar animales con dinero público".

La propuesta sólo ha contado con el respaldo de Más Madrid. PP y Vox la han rechazado, mientras que los socialistas han decidido abstenerse en la votación, una posición que les ha permitido cargar tanto contra su izquierda como contra la derecha.

A los de Manuela Bergerot, el PSOE les ha reprochado estar "fuera del foco" y buscar una vez más "el enfrentamiento". "La gente me pregunta por qué no hay médico en sus municipios, no por los toros", ha señalado José Luis García Sánchez, encargado de defender la postura del PSOE.

Los socialistas también han criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por tratar de adueñarse de la fiesta del toro. Es más, este diputado ha arremetido contra el Ejecutivo regional por haber retirado subvenciones a peñas taurinas. También ha reclamado más fondos para mejorar la plaza de Las Ventas, al tiempo que ha defendido que los toros "no pertenecen solo a la derecha", saludando a los ganaderos presentes en la tribuna de invitados.

García Sánchez ha insistido en que es una "obligación" de la sociedad mantener los bienes de interés cultural, como son las corridas. Por ello, ha echado en cara al Gobierno de Ayuso no haber remodelado la plaza de Las Ventas pese a tener sobre la mesa "cuatro proyectos" que nunca han salido adelante. El de Cristina Cifuentes, Ignacio Aguado, Enrique López -en la primera etapa de Ayuso-, y, ahora, el de Carlos Novillo.

El diputado socialista también ha acusado al PP de subir 13 puntos el IVA de los toros. "El PSOE nunca ha cuestionado los toros. Fue un Gobierno socialista el que protegió la venta de Batán".

Al tiempo, ha acusado a Madrid de tachar a los "antitaurinos" de "antiespañoles" y "a los taurinos como maltratadores de animales". "Con el único objetivo de sacar algunos réditos electorales", ha apostillado.

Vox y PP, en contra

La diputada del Partido Popular Ana Millán ha arremetido duramente contra la iniciativa por ser "prohibicionista". Ha atribuido la propuesta a una combinación de "mala fe" e "ignorancia" por parte de sus impulsores. A ellos, les ha acusado de quedarse solos en la Cámara por tener unos planteamientos "sectarios" y defender un "animalismo infantil".

Millán ha defendido que la Comunidad de Madrid es la región con mayor densidad de reses bravas por metro cuadrado y ha tildado de "ecologistas de salón" a quienes, en su opinión, pretenden acabar con un modo de vida.

La diputada ha ironizado con la propuesta de Más Madrid de reconvertir la tauromaquia en espectáculos como el circo. Les ha preguntado si esa no era una búsqueda para su "propio futuro político". En esa misma línea, ha asegurado que dentro de poco habrá más "asistentes en la plaza de las Ventas que votantes de Más Madrid".

Ha aprovechado también para acusar al PSOE de marcarse un "papelón" y "cobardear" en la defensa de la tauromaquia, de la que dijo que hacían una defensa tibia, "poquito y de soslayo y confesar casi a escondidas lo taurinos que son". Millán ha lamentado, además, que los socialistas no hayan reprendido públicamente al ministro Ernest Urtasun por su postura contraria a los toros.

Para terminar, la diputada de Vox, Ana Velasco, ha reprochado a Más Madrid querer destruir uno de los elementos más importantes de la feria de San Isidro que se celebra con motivo del patrón de la ciudad.

Al tiempo, ha mezclado la tauromaquia con el aborto y ha reprochado a Manuela Bergerot que hable de cómo se mata a un toro, pero no cómo se "ejecuta un aborto".

Ana Velasco ha acusado a Más Madrid de convertirse en un partido que sólo quiere prohibir y llevar adelante la cultura "woke" "igualando animales con personas".

Vox ha asegurado que no hay que suprimir las ayudas a la tauromaquia sino ampliarlas. "Incrementen las ayudas porque tenemos la obligación de preservar tan importante patrimonio cultural para las generaciones que le sucedan".

La líder de Más Madrid ha defendido durante su intervención que la tauromaquia representa solo una mínima parte del sector cultural y ganadero madrileño. También ha recordado un documento de la UNESCO que rechaza declarar la tauromaquia como patrimonio cultural necesitado de protección, lo que refuerza, según el grupo, una tendencia internacional a favor de los derechos de los animales y contra prácticas que impliquen sufrimiento.