España hizo 134 compraventas de armamento con Israel y le vendió "armas y munición" por valor de 5,3 M desde el 7-O

Israel ha confirmado que ha recibido exportaciones de España dentro del apartado de "armas y municiones" por valor de 5,3 millones de euros desde el inicio de la guerra en Gaza tras al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, lo que implica una cifra cinco veces superior a la que reconoce el Gobierno de Pedro Sánchez. Y todo ello apenas unos días después de que el Ejecutivo rescindiera un contrato de balas con Israel valorado en casi siete millones tras la presión de Sumar.

España ha realizado 134 operaciones de compraventas de armas con Israel desde el 7-O, según el cálculo hecho por el Centro Delàs, que ha detectado 46 contratos adjudicados por el Gobierno a industrias israelíes, por valor de 1.044 millones de euros, de los que una decena estaban aún pendientes de formalizar cuando se realizó este informe y que incluyen lanzacohetes SILAM (576,4 millones) y misiles Spike (237,5 millones).

También se han detectado 88 envíos a Israel desde España de material de "armas y municiones" valorados en 5,3 millones de euros, cinco veces más que las exportaciones declaradas por España.

Este último dato prácticamente multiplica por cinco los datos brindados por DataComex, del Ministerio de Economía, si bien "no es el total de lo exportado a Israel", ha advertido Alejandro Pozo, uno de los autores del informe, incidiendo en que esos son los casos en los que se ha podido "verificar" que se trata de material de Defensa.

Por otra parte, este informe, presentado este miércoles en Madrid, constata que España ha importado de Israel productos de este tipo por valor de más de 15 millones de euros desde la misma fecha, a los que hay que sumar otros 21,6 millones dentro del código 8710 relativo a "carros y automóviles blindados de combate, incluso armados; partes".

En avión y en barco

Asimismo, este centro de estudios también ha denunciado que el tránsito de material de defensa con destino final a Israel en este periodo, no sólo de barcos sino también de avione a través de líneas regulares, sobre todo desde Estados Unidos.

"El Gobierno ha afirmado en sucesivas ocasiones que no le consta el tránsito porque no mira y no mira para que no le conste porque si lo hiciera tendría que tomar medidas", ha denunciado Pozo.

Por este motivo, reclama que el Gobierno revoque las autorizaciones a las empresas españolas para exportar armas a Israel, en virtud del Tratado de Comercio de Armas, que prohíbe el envío si con este armamento se puede cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, Eduardo Melero, coautor del informe, ha denunciado que el Gobierno está llevando a cabo una "campaña de desinformación" en la que han intervenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros para "engañar a la población" y vender a la opinión pública que no han vendido ni adquirido armamento a Israel desde octubre de 2023, cuando empezó la guerra de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás.

Melero ha defendido que hay que "pedir más explicaciones" al Ejecutivo habida cuenta de que "el diablo está en los detalles". "El Gobierno hace declaraciones de brocha gorda" y "nos está queriendo vender un cuento de hadas", ha afeado.

De esta manera, tanto Pozo como Melero, así como la activista Nadwa Abu Gazala, de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), han denunciado que el Gobierno sí ha mantenido contratos con la industria de Defensa israelí y ha "favorecido" las exportaciones de la industria española con destino Israel.

También han llamado a una manifestación unitaria el próximo sábado 10 de mayo en la Puerta del Sol, en Madrid, para exigir al Gobierno que rompa todas las relaciones que mantiene con Israel y que imponga un embargo total de armas a un Estado que "no está respetando la ley internacional y cuyos dirigentes tienen orden de arresto por crímenes de guerra.