Puente responde a las preguntas por Jésica y Koldo en el Senado acusando al PP de "encubrir al responsable de 227 muertes"

Una de cal y tres de arena. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha declarado este jueves en la comisión de investigación del Senado que indaga en las irregularidades del caso Koldo/Ábalos.

No es la primera vez que acude. En su última comparecencia, el pasado noviembre, el dirigente socialista aseguró que la contratación de Jésica Rodríguez en la empresa pública Ineco "siguió los procedimientos habituales" y descartó ilegalidades.

Pero esta joven, que fue novia hasta 2021 del ya exministro José Luis Ábalos, declaró el pasado febrero en el Supremo que no hizo ninguna labor, pese a que cobró su salario mes a mes.

Puente ha admitido que, de ser cierto, es un asunto como para estar "escandalizado". "¿Cómo no me va a escandalizar? Como cualquier ciudadano...", ha reconocido el ministro, que ha señalado que no pretende "restar gravedad a estos hechos", que no conocía en su última comparecencia.

Ahora bien, ya desde los primeros minutos de su declaración —y hasta el último de ellos—, el titular de Transportes se ha enzarzado con los senadores del PP, partido al que ha acusado de "encubrir al responsable de 227 muertes", en alusión a las víctimas de la dana de Valencia.

"Auditen la comida en El Ventorro"

"Cuando yo comparezco [en noviembre], el conocimiento [de los pormenores de la contratación de Jésica] es superficial", ha señalado Puente, quien se ha remitido a la documentación administrativa disponible en Ineco sobre la etapa de la joven en la empresa. Dichos archivos ya fueron enviados al Supremo, órgano que investiga al exministro Ábalos.

"Yo no tengo acceso a más: ni a mensajes de WhatsApp, ni a audios, ni a llamadas telefónicas... Dije lo que dije en ese momento y con la información de la que disponía", ha sentenciado el ministro, que ha recordado, además, que Rodríguez tenía asignado, como lugar de trabajo, las dependencias de Adif.

Puente ha descartado "hacer una auditoría por cada noticia". Pero sí ha instado al PP a "auditar la comida en El Ventorro", en referencia a la visita del presidente valenciano, Carlos Mazón, a dicho restaurante, la misma tarde en la que comenzó la dana en la Comunitat, en la que fallecieron 227 personas.

"Hagan ustedes una auditoria de la comida de El Ventorro, es una auditoría sencilla. ¿Por qué no han hecho ustedes ninguna? Veo aquí a un representante del PP valenciano. Pongan la factura encima de la mesa...", ha instado Puente al PP, pese a que estaba siendo interrogado por una senadora del Grupo Mixto.

"Vengo en son de paz, pero no me busquen... Lo peor que pueden hacer ustedes conmigo es excitarse, porque igual me excito yo también... Esto puede acabar como el rosario de la aurora; ya saben que yo siempre actúo en legítima defensa", ha señalado, mientras era reprendido por el presidente de la comisión de investigación.

"A Ineco se la han podido colar —no digo que no—, pero que no hiciera controles no es cierto", ha subrayado el ministro, que ha recordado que dicha empresa pública aportó partes de trabajo firmados por Jésica Rodríguez y e-mails en los que la joven mencionaba dificultades en su labor o pedía vacaciones. "Me escandaliza tanto como a usted", ha respondido, tajante, al senador del PP, José Manuel Balseiro.

De hecho, al inicio de este bronco interrogatorio por parte del Partido Popular, el presidente de la comisión se ha visto obligado a ordenar un receso de cinco minutos. Puente se quejaba de los aspavientos de un senador.

"¿El presidente de la comisión está aquí de adorno?", ha preguntado el ministro de Transportes. "Le veo a usted muy fuera de tono", le ha reprochado el máximo responsable del buen funcionamiento de la comisión.

"Lo que puedo decir es lo que está en los documentos", ha insistido, una y otra vez, Puente, acerca de la contratación de Jésica. "No sé si existe precedente de una auditoría que haga un ministro de su partido sobre contratos de otro ministro de su mismo partido...", ha ensalzado.

"¿Sabe usted leer y escribir?", le ha preguntado el senador del PP. "Sí", ha respondido el exalcalde de Valladolid. "Pues ya tendría usted trabajo en Ineco, porque esos fueron los requisitos que exigieron a Jésica...", ha insistido el parlamentario. "O en el PP...", se ha mofado el ministro, que ha señalado que el puesto de Rodríguez "no era de los más demandados".

"En Madrid, por 900 euros al mes... No era algo por lo que la gente se pegue...", ha valorado el titular de Transportes sobre el puesto de auxiliar administrativa en Ineco, empresa adscrita a la cartera que hoy él ostenta.

"Volquete de putas"

"¿Que hay un caso de nepotismo o enchufismo? Averígüese. Me alarmó más que esta señora [Jésica] dijera que no iba a trabajar. Eso es lo que más me preocupó. Que haya habido un caso de enchufismo, es posible. No sería el primer caso en este país. Que no se le someta ningún control... Eso sí que es verdaderamente llamativo. Y ahí Ineco me dice: 'Esto no es cierto'. E Ineco aporta a la Fiscalía documentación que entra en contradicción con lo que esta persona declara en sede judicial, con obligación de decir verdad. Parece ser que alguien rellenaba los partes de trabajo por ella... Pues eso tendrá que explicarlo y que sea objeto de investigación judicial", ha resumido el ministro.

Durante el (también bronco) interrogatorio efectuado por el senador Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, Puente ha desvinculado al presidente del Gobierno de la contratación de Jésica.

"No me dirá usted que cree que el señor [Pedro] Sánchez estaba al tanto de estas contrataciones... Ustedes actúan como si la gente fuera tonta... En el Ministerio de Transportes trabajan más de 60.000 personas. Y estos hechos, por su naturaleza, no creo que los fuera pregonando nadie...", ha respondido el ministro.

A renglón seguido, se ha referido a los miembros de Vox como "los del disco rayado", por su insistencia en que el Gobierno dimita y haya elecciones. "Ni el presidente las va a convocar ni tocan", ha avanzado Puente.

Y en el último minuto de su comparecencia, Puente ha leído varios titulares de noticias, relativas a casos de corrupción del PP, que vinculan a alguno de sus exmiembros con el consumo de prostitución. "El del volquete de putas era cargo suyo", ha señalado a los senadores del Partido Popular.