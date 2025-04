Patricia Úriz, expareja de Koldo, acude disfrazada a la comisión del Senado y se niega a declarar

La exmujer de Koldo García, Patricia Úriz Iriarte, ha acudido este jueves con la cara completamente cubierta, con unas gafas de sol y un pañuelo sobre el cabello, a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

A petición de la senadora de Vox Mari Mar Caballero, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, se ha visto obligado a suspender la sesión, para consultar a la letrada si es reglamentario que la compareciente oculte completamente su rostro, de modo que no pueda ser identificada.

Antes de comenzar, ha alegado la senadora de Vox, "quisiera saber si verdaderamente estamos ante la señora Úriz o ante quién. Me sorprende que se pueda comparecer disfrazado o tapado de manera que no se pueda saber quién comparece".

Tras la consulta, Eloy Suárez ha anunciado que la comisión retomaba sus trabajos, ya que la letrada le ha informado de que Patricia Úriz se había identificado convenientemente al acceder al edificio.

"La letrada me acaba de aclarar que debería pedirle el DNI y comprobar, pero eso no lo voy a hacer. Por eso digo que vamos a creer que es la señora Úriz, porque he visto que no le gustaba mi comentario", ha añadido el presidente de la comisión.

La diputada de Vox Mari Mar Caballero no se ha mostrado conforme: "Discreto de que se pueda comparecer de esta manera en una comisión de investigación", ha protestado, "el DNI se puede dar al entrar pero, independientemente de eso, uno no se puede presentar así en un acto de este tipo".

Cuando Caballero le ha dirigido la primera pregunta, Patricia Úriz se ha limitado a leer un breve comunicado de tres líneas: "Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada", ha señalado, "me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se investigan en un procedimiento judicial en el que estoy investigada".

Úriz se ha negado así a explicar, a preguntas de los senadores, lo que conoce sobre la participación de su exmarido, Koldo García (quien era asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes) en la trama de corrupción sobre la venta de mascarillas a varios ministerios, el amaño de obras públicas, el rescate de Air Europa y el enchufe de varias amigas de Ábalos en empresas públicas.

A partir de ese momento, Patricia Úriz se ha limitado a escuchar impávida las preguntas que le planteaban los senadores, llevándose las manos al rostro de vez en cuando, para evitar que se le deslizara el pañuelo y quedara al descubierto su cara.

La senadora de Vox le ha preguntado, sin obtener ninguna respuesta, si conoce personalmente a Pedro Sánchez, fue Santos Cerdán quien le animó a presentarse candidata a la Alcaldía de Huarte (Navarra) en 2015 y cómo fue su proceso de contratación para convertirse en la ayudante de la secretaria de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

También la ha preguntado por qué acompañó a Koldo a buscar chalés en Málaga y Cádiz para que lo disfrutara Ábalos: "¿Sabía que le iba a salir gratis al ministro?".

El último informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo indica que Air Europa pagó el alquiler del chalé de Marbella para Ábalos, en agradecimiento a las gestiones que había realizado para que el Consejo de Ministros concediera a la compañía aérea un rescate de 475 millones de euros.

"¿Sabía que su marido manejaba un catálogo de señoritas?", le ha preguntado también la senadora Mari Mar Caballero.

