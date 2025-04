Malestar en Génova por el libro de Alejandro Fernández, donde dice que el PP "tritura a sus líderes en Cataluña"

El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha roto la tregua que mantenía con la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. Al menos, así lo interpretan fuentes de la cúpula de Génova, que no esconden su malestar según pasan las páginas de A calzón quitao, un libro de 210 páginas en el que analiza, según su subtítulo "España, Cataluña y el PP".

El volumen, publicado este miércoles, es una crónica en la que, a modo de ensayo, el todavía líder del PP catalán acusa a Génova de ser una continua "trituradora de líderes" del PP catalán y del vasco. "A Alejo [Vidal Quadras] lo ficharon por duro y lo echaron por duro, y a [Josep] Piqué lo ficharon por blando y lo echaron por blando", se puede leer en el libro.

Lo cierto es que ésta es una afirmación que ya había hecho públicamente el propio Fernández en otras ocasiones. Desde que llegó al cargo de presidente del PP catalán, mediante unas primarias a finales de 2018, el político tarraconense ha sentido la presión de la dirección popular. Primero, la de Pablo Casado y después, la de Feijóo.

De hecho, heredó un partido con apenas cuatro diputados en el Parlament y en los comicios autonómicos de 2021 aún cosechó peores datos, con tres escaños, a pesar del descalabro de Ciudadanos.

"El procés nos hizo daño, porque dejamos de ser el partido que defendía a los silenciados, y la recuperación iba a costar", ha explicado en declaraciones a este periódico.

Hoy, Fernández opina que el procés independentista ha dejado de ser catalán y se ha convertido "el procés español", en el que la nación se descompone, "con Pedro Sánchez al frente y Salvador Illa a los mandos, aceptando las imposiciones de Moncloa y del independentismo".

Desapego de Feijóo

Hasta ahí, el discurso coincide con el de Génova. Pero es su rechazo frontal a cualquier entendimiento, siquiera pragmático, con los partidos del golpe separatista de 2017, el que le valió un enfrentamiento frontal con Feijóo.

El político gallego cumple estos días tres años al frente del PP y, cuando llegó al cargo, ya dejó ver su desapego con Fernández. No por sus ideas, sino por sus resultados: "Hemos venido a ganar, y quien no gane será sustituido", advirtió.

Sin embargo, el congreso del PP en Cataluña se ha ido retrasando por diversos avatares políticos y electorales. Y eso permitió a Alejandro Fernández mantenerse en el puesto e, incluso, repetir como candidato en 2024, cuando mejoró con mucho los resultados, subiendo hasta los 15 diputados.

Esa tregua se rompe ahora, con la publicación de A calzón quitao, que ya en su primer día se puso líder de ventas en libros políticos.

En su libro, Alejandro Fernández se pregunta si "todos los líderes populares catalanes y vascos somos tontos", a la vista de la tradicional defenestración sucesiva en ambas plazas, de la que acusa a Génova.

Ése es el motivo que, a su juicio, ha dificultado la consolidación del PP en los dos territorios de mayor implantación nacionalista. En la obra, el líder popular critica la influencia de la dirección nacional del partido en la política autonómica y denuncia la falta de autonomía de las agrupaciones territoriales.

Algo que ha molestado, concretamente, en el entorno de Feijóo, quien presume de ser una suerte de primus inter pares, como líder nacional que lo fue regional durante un par de décadas.

"A lo mejor, cree que se adelanta a los acontecimientos", opina un miembro de la cúpula. "Lo que dice está descontextualizado, el PP es un partido con libertad de opinión, pero escribir un libro contra la dirección es como pedir el turno de salida".

"Eficacia germánica"

En uno de los capítulos del libro, Fernández reflexiona sobre por qué el PP catalán y vasco han sido históricamente escenarios de relevos constantes en la dirección. Según él, esta tradición forma parte de una estrategia errónea de Génova.

Así, recuerda las caídas de Vidal Quadras y Piqué, además de la de Dani Sirera, en Cataluña. Y rememora las de Alfonso Alonso, María San Gil, Antonio Basagoiti y Arantza Quiroga, afirmando que esa "trituradora de líderes" ha operado con una "eficacia germánica".

En este contexto, el dirigente catalán insiste en que la falta de estabilidad interna ha sido uno de los principales obstáculos para el crecimiento del PP en estas comunidades. Y a eso mismo se ofrecía él, en una entrevista radiofónica, el mismo miércoles por la mañana. "A mí no me va a pasar, publico esto no al irme o ser echado, sino desde el cargo de presidente, y seguiré en él".

Con un prólogo de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, A calzón quitao defiende la necesidad de fortalecer el constitucionalismo en Cataluña como única alternativa real al independentismo. De nuevo, en esencia, lo mismo que dice Feijóo. Pero Fernández ya protagonizó un sonoro enfrentamiento con el político gallego tras las elecciones del 23-J.

El líder catalán del PP sugirió que el entorno de Feijóo se había reunido con enviados de Carles Puigdemont -lo que era cierto, como desveló este periódico-, para sondear su disposición a una investidura del presidente popular. Fernández lo rechazaba de plano, sin escuchar las condiciones "imposibles" que puso Junts. "No hace falta ni preguntar", sostenía entonces.

Rechazó públicamente de plano no sólo el hecho, sino la orden partida del despacho de Feijóo. Y ahora, ha vuelto a hacer declaraciones en ese mismo tono, en los días previos de la salida a la venta de su obra.

Sin embargo, asegura que su permanencia en el cargo ha sido una lucha constante: "Yo mismo llevo bailando breakdance en el alambre desde que fui elegido presidente del PP de Cataluña en primarias", hace siete años, escribe.

Contra el "buenismo"

Y es que en las páginas del libro, el barón catalán también critica la estrategia de Génova respecto al independentismo catalán. Fernández rechaza cualquier amago de diálogo con Junts, formación que considera "incompatible" con la unidad de España.

En este sentido, cuestiona la nostalgia por el Pacto del Majestic, el acuerdo alcanzado entre el PP y CiU en 1996 para garantizar la gobernabilidad del país. "No podemos pactar con quien quiere destruir España", sentencia. "Junts no es aquella CiU, aquello ya no existe".

Finalmente, el líder popular propone una visión distinta para abordar el conflicto político en Cataluña. Según él, el "buenismo del apaciguamiento", que parece atribuir a su presidente nacional, no es una solución viable.

La única forma de evitar que una parte de la sociedad imponga su visión sobre la otra, defiende, es lograr un verdadero equilibrio de poder. "Para que Cataluña deje de ser un problema para España, es necesario que en ella se produzca un equilibrio real entre las partes que piensan diferente, para que una no avasalle tan fácilmente a la otra", concluye.

Y de nuevo, cuando desarrolla ideas políticas... ¿dónde está en el libro la diferencia con Génova?