Feijóo sorprende a Sánchez preguntándole por las presiones a Prisa y el uso de Telefónica, y el presidente elude contestar

Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido este miércoles a Pedro Sánchez al preguntarle por las presiones a Prisa y el uso de Telefónica "para influir a su favor en el accionariado" del grupo, a tenor de las últimas informaciones al respecto. Pero el presidente del Gobierno no se ha querido dar por enterado y ha eludido responder.

"Este fin de semana hemos sido informados por un diario francés y, luego, la mayoría de los diarios españoles de que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado" de Prisa, ha dicho Feijóo.

"En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla: ¿estaba usted al tanto?", ha preguntado el líder del PP a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Moncloa y Prisa llevan meses con una lucha de poder cuyo punto álgido se vivió hace dos semanas cuando el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, rechazó poner en marcha un canal de televisión afín al PSOE.

Este fin de semana se publicó que el ministro Óscar López se reunió el pasado mes de febrero con los máximos responsables del grupo Vivendi para convencerles de que apoyen a Moncloa, que vendan su participación del 11% en Prisa y se destituya a Oughourlian. La reunión tuvo lugar en París y estuvo presente el presidente de Telefónica, Marc Murtra, recién nombrado por el Gobierno.

Feijóo ha preguntado a Sánchez si estaba enterado de esta reunión, pero el presidente ha evitado dar una respuesta. Ha dicho que Feijóo le había preguntado por defensa y ha defendido que sí, que no tiene "ningún problema en comparecer cuantas veces haga falta" en el Congreso y que, desde que es presidente del Gobierno, ya ha comparecido en 34 ocasiones.

Lo que ha sucedido este miércoles es una táctica habitual de Sánchez. La oposición tiene que mandar las preguntas al Gobierno por escrito para que se incluyan en el orden del día del Pleno. Sin embargo, en muchas ocasiones, los diputados cambian su pregunta a la hora de formularla porque hay algún asunto de actualidad que les interesa más que aquello que habían dejado por escrito.

Cuando la oposición cambia de pregunta y Sánchez no quiere responder, el presidente suele ceñirse a dar una respuesta a la pregunta que tenía por escrito y de la cual ya tenía la respuesta preparada. La diferencia en esta ocasión es que la pregunta literal de Feijóo ha sido "¿Va a ofrecer la información que le demandan los españoles?", sin hacer referencia a defensa.

"Controlar información pública"

Ante la falta de respuesta, Feijóo ha afeado a Sánchez que "miente hasta en la formulación de la pregunta" y ha pasado a valorar el encuentro de López, Vivendi y Telefónica.

"Lleva semanas dedicando más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania", ha dicho. "Por eso, le pido que no le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica. No juegue con una empresa cotizada, no juegue con una empresa estratégica, no juegue con una multinacional española, no juegue con un millón de accionistas, no juegue con más de 100.000 empleos", ha añadido.

Feijóo le ha recordado a Sánchez que "el dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación". "Quiere controlar la información pública porque ha perdido la opinión pública", le ha afeado.

El líder de la oposición también desconfía de que Sánchez no supiera nada de la reunión. "Otra vez, no responde si usted estaba al tanto de este atropello. Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor", ha dicho Feijóo.

En su segundo turno de palabra, Sánchez ha querido seguir sin hacer referencia a Prisa y ha dicho que se alegraba de que Feijóo "se de por enterado de la política de defensa y de seguridad" del Gobierno y le ha acusado de "tapar un error con otro más grave": "ha eludido el cese de Carlos Mazón abrazando a la ultraderecha".