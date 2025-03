Puigdemont se jacta de lograr "una competencia propia de un Estado" y Junts avisa: "Sin catalán no habrá papeles"

Junts no esconde su estado de ánimo tras el pacto con el PSOE para la cesión a Cataluña de las competencias migratorias. El líder del partido, Carles Puigdemont, sacó pecho y se jactó de lograr "unas competencias propias de un Estado" y desde la formación avisan de que aprovecharán la situación para impulsar el catalanismo y, a la par, endurecer su discurso migratorio.

Según explican fuentes de Junts, "sin catalán no habrá papeles" para los inmigrantes en Cataluña. Si bien es algo que, de momento, no depende de ellos, presionarán a Salvador Illa para que así sea y, si no lo logran, lo impondrán cuando vuelvan a gobernar en la comunidad autónoma.

Tras conocerse los detalles del acuerdo, recogidos en una proposición de ley orgánica, Puigdemont compareció por videoconferencia desde Bruselas y aseguró que ahora Cataluña "estará mucho mejor preparada para su futuro como nación". Sin embargo, no se limitó exclusivamente a celebrar las ganancias en autogobierno.

El hecho de que el partido xenófobo Aliança Catalana amenace con captar a parte del electorado de Junts ha llevado a los posconvergentes a radicalizar su discurso y, en la rueda de prensa, Puigdemont dijo que sin la gestión "integral" del fenómeno migratorio, Cataluña "no podía asegurar el futuro de su identidad nacional, basada en la lengua y en los valores propios de la catalanidad".

Para Junts no es una victoria meramente administrativa, sino identitaria. Fuentes del partido celebran que el PSOE, en el comunicado por el que se anunció el acuerdo, hablara de "catalanidad", de la "voluntad de la sociedad catalana" y de la "integración lingüística" y que todo esto se haga a través de una ley "que da a la Generalitat funciones de Estado".

"Hablamos de una ley en la que Cataluña gana poder y ganamos reconocimiento nacional. Podemos aplicar o ejecutar una normativa que está en el marco de la Unión Europea, pero a la catalana", celebran. Aseguran que buscan recuperar "el terreno perdido" en los últimos 10 años, pero que en este caso no recuperan, sino que ganan terreno nuevo.

Catalán para tener papeles

En esa línea, uno de los objetivos del partido de Puigdemont es que los inmigrantes que estén en Cataluña tengan que pasar un examen de catalán para poder obtener algunos permisos como el de residencia o, sobre todo, para poder obtener la nacionalidad. Ahí son tajantes al decir que "sin catalán no habrá papeles".

"Sin el conocimiento de la lengua catalana no hay integración plena. Sin integración plena no llegamos al objetivo ni al objeto de la ley", asegura un alto cargo de Junts. "La legislación europea deja clarísimo que se puede pedir el conocer la lengua de un territorio para poder pedir los papeles. Si no hay catalán, no se van a dar los papeles. Si no conoces la lengua del territorio en el que quieres reconstruir tu vida, no hay integración plena", insiste.

Pero Junts no tiene capacidad para exigir lo que dice. Desde el partido reconocen que la ley pactada con el PSOE es una "herramienta" y que ahora corresponde a la Generalitat catalana, gobernada por el PSC, dotar de contenido y llevar a buen puerto las posibilidades que abre la norma.

Sin embargo, aseguran que van a estar "vigilantes" sobre el desarrollo de la norma y que el partido está preparando proposiciones de ley en el Parlamento de Cataluña para intentar forzar al Gobierno catalán de que actúe en ese sentido.

Aunque Junts no tenga poder per se, sí que tiene mayoría en el Parlament con el PSC y el Gobierno central depende del partido en el Congreso de los Diputados para armar mayorías y no dejar la legislatura encallada, con riesgo de tener que adelantar las elecciones. Esto da a Puigdemont un poder por el que Junts puede seguir exigiendo más allá de lo pactado en la ley.

Plazos y Presupuestos

Pero antes de que todo esto se haga realidad, la ley tiene que seguir su proceso en el Congreso de los Diputados, como cualquier ley orgánica, y ser aprobada por mayoría absoluta. Aunque PSOE y Junts no han fijado unos plazos concretos, aseguran que se ha "hablado de que no se demore ni un día más de los plazos ya establecidos" en el trámite parlamentario.

Pero en la tramitación sí habrá un problema. Tras el anuncio del pacto, formaciones como Podemos o Más Madrid (que está incluido en la coalición de Sumar y que tiene a Mónica García como ministra) han rechazado el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts. Aunque Yolanda Díaz lo apoya, se podría abordar que voten por separado.

Sin el apoyo de estas formaciones, la norma corre el riesgo de no ser aprobada, porque resulta imposible armar una mayoría alternativa con el PP. Sin embargo, desde Junts reconocen que negociarán con Podemos y confían en que el partido acabe apoyando lo que, al final "es una herramienta más de autogobierno".

Si bien este paco da cierto aire a Pedro Sánchez, que salva sus relaciones con Junts en un momento en el que corrían el riesgo de romperse, esto no significa que tenga el camino allanado para otros hitos como aprobar unos Presupuestos o reformar la Ley de Extranjería para solucionar la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias.

Sobre los Presupuestos, desde Junts aseguran que todavía no se han sentado a hablar con el PSOE, pero que para que haya cuentas hay otras "carpetas rojas": la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la "amnistía política" a Puigdemont (es decir, una foto con Pedro Sánchez).

Y sobre los menores en Canarias, el partido reconoce estar "en el mismo punto que hace un año" y que para aceptar una reforma, Cataluña tiene que quedar fuera del reparto. "No pueden decir que quieren destensionar las zonas tensionadas y, a la vez, que zonas tensionadas como Cataluña sigan recibiendo menores".

Las negociaciones y, por lo tanto, las cesiones continuarán. "Todo lo que hacemos es a cambio de algo. Siempre sacamos algo para Cataluña", aseguran desde Junts.