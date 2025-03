Puigdemont: "Cataluña ejercerá una competencia que solo ejercen los Estados cuando la ley de inmigración entre en vigor"

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presumido este martes del acuerdo sobre inmigración al que ha llegado con el PSOE y se ha jactado de "gestionar competencias que normalmente son de los Estados" con un discurso antiinmigración en el que ha defendido la "identidad nacional" y ha dejado claro que Cataluña "no puede aceptar más menores migrantes" alertando de la "radicalización religiosa".

Desde Bruselas Puigdemont ha sacado pecho del acuerdo de Junts con los socialistas y ha remarcado que con la cesión de la inmigración Cataluña "estará mucho mejor preparada para su futuro como nación". Dicho pacto incluye que los Mossos gestionen la seguridad de puertos y aeropuertos en cooperación con la Policía y la Guardia Civil y que la Generalitat controle los Centros de Internamiento de Extranjeros y las devoluciones de extranjeros que tengan prohibición de entrada.

"Cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los Estados. Y esto exige una gran responsabilidad y preparación, que no será sencilla pero que estamos dispuestos a hacer", ha señalado en una rueda de prensa telemática en la sede de Junts, junto a Jordi Turull y Míriam Nogueras, consciente de la necesidad de que esta cesión requiere traspasos de personal, económicos y de bienes que llevarán meses.

"Identidad nacional"

Puigdemont ha reivindicado que sin la gestión "integral" del fenómeno migratorio Cataluña "no podía asegurar el futuro de su identidad nacional, basada en la lengua y en los valores propios de la catalanidad".

En este sentido, ha explicado que su política migratoria, si es que Junts consigue gobernar la Generalitat algún día, se basará en no ignorar los problemas a los que se enfrenta Cataluña, entre ellos "el riesgo de desborde de los servicios públicos", "la amenaza de la violencia y la radicalización religiosa" y "el aumento de postulados xenófobos o directamente racistas", ignorando, que él mismo ya ha asumido como propios postulados antiinmigración.

Todo esto, ha defendido Puigdemont, "nos obliga a hacer cambios para gestionar este fenómeno" y "asegurar nuestro modelo de vida y la convivencia" y el progreso social y económico de Cataluña.

Entre esos cambios está no aceptar más menores migrantes no acompañados. "No podemos asumir más. No tenemos suficientes recursos", ha afirmado para añadir que Cataluña aceptará más cuando "estemos nivelados con otras comunidades autónomas".

No habrá 'papeles' sin catalán

Sobre si se exigirá un determinado nivel de catalán para la renovación de la residencia de inmigrantes, Puigdemont ha asegurado que conocer esta lengua será un "requisito" para obtener un "informe favorable" de la Generalitat para conseguir el permiso de residencia.

De hecho, ha lamentado que no esté garantizado "el derecho constitucional de vivir plenamente en catalán" y cree que tienen mucho trabajo por hacer en este ámbito, también en el marco legal.

Así, espera que el Parlament legisle y haya consenso al respecto, y ha avisado de que la administración no podrá hacer un informe favorable para renovar una residencia si la persona en cuestión no conoce la lengua, "indispensable para la integración diga lo que diga el Tribunal Constitucional".

"Es perfectamente constitucional poder acreditar que una persona que no conoce el catalán en Cataluña no está integrada, como tampoco lo estaría si no conociera el castellano. Lo mismo para el catalán que para el castellano", ha explicitado.

Sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha llamado a hacer un replanteamiento integral de su gestión al considerar que son inaceptables desde un punto de vista humano: "No pueden ser simplemente almacenes de personas con las que no sabemos qué hacer".

"Cataluña debe tener una respuesta para esto que tenga que ver con el proceso de integración y con el respeto a los derechos fundamentales", ha defendido.

"Un bon dia y las cuatro barras"

En la rueda de prensa también ha intervenido la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha resaltado el carácter "bilateral" de la negociación con el PSOE para este traspaso.

La ley orgánica registrada en el Congreso, ha dicho Turull, deja a Cataluña "fuera del café para todos" al tratarse de competencias "exclusivas", lo que "fortalece" el autogobierno. Y ha apuntado que, manteniendo el "rigor y la discreción" en la negociación, se podrán obtener más réditos.

Por su parte, Nogueras ha afirmado que tanto el Parlament como el Govern de la Generalitat tendrán "trabajo" y ha explicado que las expulsiones se decidirán "a propuesta de la Generalitat".

También ha aplaudido que los Mossos formen parte del control de la seguridad de aeropuertos y puertos, junto a Guardia Civil y Policía Nacional. "La gente cuando llegue a Cataluña se encontrará un bon dia y las cuatro barras del escudo de los Mossos", ha afirmado, reivindicando cuestiones identitarias de Junts.