Óscar López intenta enfrentar a Ayuso con Feijóo en vísperas del 8-M instándola a aprobar una ley de Igualdad en Madrid

El PSOE de Madrid calienta la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, tratando de enfrentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Óscar López vuelve a poner sobre la mesa que Madrid es la "única comunidad autónoma" de España sin una ley de Igualdad. Los socialistas consideran que este hecho resulta más "insólito" tras la reciente aprobación del nuevo Pacto contra la Violencia de Género, que el PP acaba de respaldar en el Congreso.

El PSOE de Madrid ha registrado una iniciativa con la que pretende poner a Ayuso contra la dirección nacional de su propio partido y, a su vez, ligarla con la falta de una ley de Igualdad en Madrid.

"Ayuso va a tener que decidir si votar con su partido a nivel nacional o alinearse con Vox", declaró este lunes la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

El 27 de febrero, el secretario general del PSOE de Madrid anunciaba que su grupo iba a presentar la citada iniciativa con el objetivo de actualizar la Ley Contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid para alinearla con el nuevo Pacto de Estado, aprobado un día antes en el Congreso con el apoyo de Feijóo.

En circunstancias normales, Ayuso votaría en contra de la moción del PSOE. Sin embargo, los socialistas recuerdan que la propuesta está vinculada a un Pacto de Estado respaldado por la dirección nacional del PP en el Congreso. Un voto en contra significaría rechazar una medida que cuenta con el aval de su propio partido a nivel nacional.

La iniciativa está programada para debatirse el 6 de marzo, en la antesala del 8-M. Los populares deberán votar a favor (junto con PSOE y Más Madrid) o en contra (al lado de Vox).

El Pacto de Estado incluye una dotación presupuestaria para distribuir entre las comunidades autónomas, lo que, según el PSOE, debería motivar a Ayuso a aceptarlo. "¿Qué va a hacer? ¿Va a ejecutarlo en la comunidad o no? ¿Va a ir de la mano del avance o se va a quedar en el retroceso?", cuestionó ayer Mar Espinar.

Madrid es la única Comunidad Autónoma que no tiene una Ley de Igualdad.



🔴 ANUNCIO: El Grupo Parlamentario Socialista va a registrar en la Asamblea de Madrid una iniciativa para actualizar la Ley Contra la Violencia de Género acorde al Nuevo Pacto de Estado.



💜 @oscarlopeztwit… pic.twitter.com/0mAL7ZhubV — PSOE (@PSOE) February 27, 2025

La ausencia de una ley de Igualdad en Madrid no impide la adaptación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No obstante, el PSOE vincula ambos aspectos, argumentando que las "400 medidas" y el presupuesto contemplado en el Pacto deberían incorporarse a una ley de Igualdad. Al no existir dicha ley en Madrid, lo harán a través de la ley de Violencia de Género.

Por ahora, el grupo parlamentario del PP no se ha pronunciado sobre la propuesta. Sí lo ha hecho la Consejería de Familia, Juventud y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, el equipo de Ana Dávila reconoce la ausencia de una ley autonómica de Igualdad, pero argumenta que esto se debe a la existencia de una ley nacional en la materia, que también se aplica en Madrid. "Las leyes autonómicas suelen recoger los principios de la norma nacional en sus competencias", explicaron.

La Moncloa Madrid Sánchez impulsa un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género para "corregir disfunciones"

Además, insisten en que no se trata de hacer "más leyes", sino de los resultados. "La Comunidad de Madrid tiene los mejores datos en materia de igualdad entre mujeres y hombres: menos tasa de paro, mayor actividad laboral y los sueldos más altos entre las mujeres de toda España. Por esa senda continuaremos trabajando", afirman.

Sobre el hecho de que el PSOE recuerde este debate a las puertas del 8-M, la Consejería de Ana Dávila insiste en que lo que hacen es utilizar la jornada para "dividir".

"Han demostrado con creces que sus pancartas son pura hipocresía (Ábalos, el Tito Berni, Errejón, Monedero…) y que sus leyes producen justo el efecto contrario de lo que dicen (como la salida de violadores en la calle)", critican.