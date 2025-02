Feijóo critica a Trump por Ucrania y ataca a Abascal: "Que elija entre España y sus dependencias internacionales"

Alberto Núñez Feijóo ha mantenido esta mañana una reunión con los exministros populares de Defensa y Exteriores para, acto seguido, anunciar a los medios de comunicación su postura sobre el nuevo orden geopolítico que se va instaurando a contrarreloj desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Asistimos –en palabras del jefe de la oposición– a una "redefinición del orden mundial", a una "encrucijada de la Historia".

De esa cumbre puede concluirse que Feijóo, pese a su deseo de mantener una buena relación diplomática con Washington, no va aceptar ni eludir la crítica cuando Trump coquetee con Putin a costa de relegar a Europa. Tampoco cuando anuncie aranceles al comercio exterior. Ni cuando manifieste esa voluntad expansiva en relación a territorios como Canadá o Groenlandia.

Duro con los últimos alegatos del trumpismo –esos en los que ha llamado "dictador" a Zelenski y en los que ha borrado a Europa de cualquier intento de negociación con Moscú–, Feijóo también ha cargado contra el satélite del trumpismo en Madrid, Santiago Abascal: "Que elija entre defender a España o plegarse a sus dependencias internacionales".

María Dolores de Cospedal (Defensa), Federico Trillo (Defensa), Pedro Morenés (Defensa), Eduardo Serra (Defensa), José Manuel García-Margallo (Exteriores) y Ana Palacio (Exteriores) han sido los antiguos miembros del Gobierno que han acompañado a Feijóo. También ha estado presente el almirante Fernando García-Sánchez, los analistas Florentino Portero y Mira Milosevic; y los diplomáticos Nicolás Pascual y Ramón Gil-Casares. El líder de la oposición ha remarcado que también ha compartido sus impresiones con José María Aznar y Mariano Rajoy.

A modo de premisa, Feijóo ha lanzado una advertencia sobre la anormalidad de las relaciones entre Moncloa y la oposición: "Comparezco sin haber recibido absolutamente ninguna información del Gobierno de España".

El candidato popular, consciente de que sus adversarios lo han criticado duramente por no haber sido claro sobre la llegada de Trump y sus primeras decisiones en la Casa Blanca, ha remarcado al fin su diagnóstico.

"La Unión Europea debe participar en las negociaciones porque su desenlace nos afecta directamente. Un acuerdo que humille a Ucrania e ignore a Europa sería solo un alto el fuego hasta la siguiente agresión", ha dicho en alusión a la relación estrenada por Putin y Trump.

"Es imprescindible que Rusia y Estados Unidos estén en la solución, pero que lo hagan en solitario no traerá la paz. No puede haber una paz justa sin una negociación justa. Ucrania no debe salir perjudicada en beneficio de su agresor", se ha explayado.

Feijóo también ha querido desmarcarse de esos postulados de los partidos de extrema derecha europeos según los cuales Zelenski y Europa también son culpables de la invasión: "Hace tres años, Rusia invadió Ucrania contraviniendo las normas del derecho internacional. Fue una agresión injustificable que lo sigue siendo hoy".

Tras estas menciones, Feijóo ha apostillado: "La posición del PP es inequívoca".

El líder del PP ha reiterado una y otra vez la importacia de defender en estos instantes la soberanía europea para impedir que "otros quieran decidir por nosotros": "La UE debe demostrar su utilidad. No puede permitirse ser frágil y vulnerable".

Ha definido a Trump como el "presidente legítimo", "votado mayoritariamente en unas elecciones libres". Y ha dicho quererlo como "aliado firme y seguro", igual que lo fueron antes el resto de presidentes norteamericanos.

Ha sido ahí cuando ha añadido la coda, que ha sido abrir un abismo con Trump... y una estocada a Vox: "No estamos obligados a compartir todo lo que diga o haga. De hecho, discrepamos en algunas de sus posiciones recientes".

Véase, tres: la negociación con Rusia dejando fuera a Europa, el cuestionamiento del libre comercio a través de los aranceles y su voluntad expansionista respecto a Canadá o Groenlandia.

Sobre Vox, ha dicho: "Tienen que elegir entre el interés de España o sus dependencias internacionales. El PP es libre y autónomo. Nosotros sólo respondemos ante la sociedad española. No rendimos pleitesía a nadie".

Del mismo modo, ha invitado a Sánchez a clarificar su postura sobre la guerra y a incrementar cuanto antes el porcentaje del PIB destinado al gasto en Defensa: "No podemos seguir siendo el país que menos destina a la OTAN".

El PP hará lo posible por lograr un debate monográfico en el Parlamento sobre el nuevo contexto geopolítico.