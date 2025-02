Azcón rechaza la oferta de financiación autonómica del Gobierno: "Nos negamos a pagar la deuda de los catalanes"

El presidente de Aragón ha venido a presentar a Madrid lo que ha venido a llamar "el milagro aragonés", anticipando que la atracción de inversiones seguirá este año, después de haber atraído 40.000 millones de euros en inversiones en 2024. "Comparado con el año anterior, podemos decir que hemos adelantado 400 años", ha explicado. "Porque en 2023, cuando llegué al Gobierno autonómico, llegaron 100 millones".

Jorge Azcón ha confesado que pasó el último fin de semana con su predecesor, el socialista Javier Lambán. Eso sí, lo ha confesado como de pasada, tratando de no perjudicarle. "No somos los gobiernos los que traemos ese dinero, sino la sociedad aragonesa", ha insistido. "Y como Aragón es un polo de atracción de estos enormes centros de datos y gigafactorías, necesitamos que el Estado se implique porque son empresas electrointensivas... lo que quieren Microsoft, Amazon o Stellantis es poder empezar mañana".

Azcón pide correr e infraestructuras energéticas y de transporte. "Ya producimos en mi región casi el 100% de la energía que necesitamos, y de manera renovable", ha presumido, "pero necesitamos más".

Financiación

Esa petición de atención al Gobierno de España derivó en la expectativa ante la reunión que la semana que viene se celebrará en la sede de Hacienda para empezar a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. Azcón está en el grupo de los presidentes populares que reclaman que el criterio de la dispersión de población, lo que se llamó la 'Declaración de Santiago', junto a regiones del PP o socialistas.

"Pero el problema no es ese, no queremos un frente común", ha insistido. "Ni de CCAA del PP ni de CCAA que tenemos problemas similares". Lo que denuncia el presidente aragonés es que Hacienda le retira este año 87 millones de euros "a pesar de que crecemos económicamente y ponemos más a la caja común" porque la población crece menos que en otras regiones.

"El problema no es que hagamos frente común, sino que el Gobierno tiene que escuchar los problemas reales, no sólo a las CCAA que le dan los votos que sostienen a Pedro Sánchez comprando investiduras con el dinero de todos".

Azcón lo dice claro: Moncloa debe pensar en todos, no sólo en sí misma. Y por ejemplo, rechaza la quita de deuda "porque es falsa". Es decir, que quita la deuda a las CCAA pero la coloca en el Estado. "Los aragoneses acabaríamos pagando la deuda de los catalanes, no es condonación, sino subrogación... y los aragoneses no estamos dispuestos". El sistema actual "lleva años perudicándonos, pero sólo mi Gobierno lo ha denunicado", ha lamentado.

Y aunque dijo ser optimista, lo debe de ser a largo plazo, porque "aunque se repartan 4.000 millones más y a nosotros nos toque menos, no creo que María Jesús Montero nos dé esos 87 millones... no cuento con ellos para este año".

Desde hace unas semanas, la ministra Pilar Alegría es la líder del PSOE aragonés. Azcón fue preguntado por su relación con ella. "La conocemos bien, sabemos a qué viene, es la portavoz de las mentiras de Sánchez en España y ahora lo será en Aragón".

Para probar su aseveración, el presidente regional puso un ejemplo: "Convoqué a todos los partidos para armar una posición común aragonesa en financiación autonómica y, sorprendentemente, no le vino bien acudir".

Presupuestos y Vox

Cumple Azcón seis meses ahora gobernando en minoría, tras la ruptura del pacto de coalición por parte de Vox, el pasado mes de julio. "Se vive mejor así... ellos también, porque obedecían a una orden que les impusieron desde Madrid". Pero el líder popular aragonés dijo con sorna que "mucho más cómodo es estar en la oposición", donde "uno predica y no tiene que dar trigo".

Pero él prefiere demostrar "de qué material" está hecho, desde el Gobierno, o eso dice. "Vox tiene que tomar una decisión, estar en el equipo que pone soluciones o en el que pone problemas... y necesitamos un Presupuesto para aprovechar este momento histórico de transformación ilusionante" en la Comunidad Autónoma. "Si la excusa es romper con las políticas europeas, no tiene sentido", advirtió, "porque tanto Orbán como Meloni tienen un comisario en el Ejecutivo de la UE".

Y puso un ejemplo. Azcón será vicepresidente del Comité de las Regiones esta legislatura, turnándose con Alfonso Rueda, presidente de Galicia, y bajo la presidencia de Juanma Moreno, que lo presidirá medio turno a partir de la votación de este jueves. "Eso nos dará influencia en las políticas de la UE... fíjese que el útlimo presidente del Comité de las Regiones es hoy comisario de Transportes en Bruselas". Para el barón aragonés, pues, las razones de Vox para no negociar las cuentas públicas de la región son una "excusa", no un motivo real que "merezcan los aragoneses".

Donald Trump

En ese sentido, el presidente aragonés se atrevió incluso a criticar a Donald Trump, otro de los aliados del patrido de Santiago Abascal. "No puedo estar más en contra de esa manera de hacer las cosas", dijo respecto a las negociaciones para repartirse Ucrania, abiertas por EEUU y Rusia en Arabia Saudí esta semana. "Los principios y valores de la democracia, la libertad de los pueblos y la soberanía están por encima de los intereses particulares".

El presidente aragonés trató muchos más temas en el desayuno informativo que protagonizó en Madrid. Por ejemplo, el aumento de plazas en las facultades de Medicina aragonesas: "Hemos pasado de 220 plazas a 360 en un solo año", dijo. "Lambán lo dijo, estábamos en colapso... y no basta con luchar contra las listas de espera hoy, hay que invertir en mañana, porque son estudiantes brillantes y hay que cuidarlos para que lleguen a médicos, fidelizarlos y pagarles bien, para que se queden en la región".

Otro asunto fue la inversión de su Gobierno en un nuevo campo de fútbol para el Real Zaragoza. "Estamos en Segunda, pero sin esa inversión, la cuarta captal de España no habría sido sede del Mundial 2030".

Otro de los asuntos fue "el oro blanco" de las montañas de Aragón, que pone en valor el proyecto Aramón. "Si tenéis criterio, vendréis a esquiar a cualquiera de las increíbles estaciones de esquí de los Pirineos aragoneses".

Otro asunto medioambiental que trató fue la gestión del agua. "Hay que hacer obras, pero no un trasvase, eso es un asunto del pasado", ha remarcado. "No lo aceptaría la UE, porque para tener acceso a ese recurso escaso que es el agua, toca hacer embalses, encauzar y limpiar caudales... y esas obras necesarias no las están haciendo desde el Ministerio".

Y también anticipó la apuesta de su Ejecutivo para celebrar el bicentnario de Goya. "Llevamos mucho tiempo hablando de eso en Aragón, preo sin hacer nada", ha lamentado. Azcón ha anunciado un espacio museístico vinculado al artista de Fuendetodos. "El bicentenario es una oportunidad de lograr que nadie pueda entender a uno de los más grandes pintores de la humanidad si no pasa por su tierra natal".