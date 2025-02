Una exdiputada de Podemos denuncia el machismo de Pablo Iglesias y Monedero: "Me empotró contra la pared"

Una exdiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, Lola Sánchez Caldentey, ha denunciado este fin de semana las "infidelidades" de Pablo Iglesias y el "machismo" de Juan Carlos Monedero, las dos figuras más relevantes del partido.

En varios mensajes publicados en la red social X, Caldentey ha relatado que en el cierre de fin de campaña de las Europeas de 2014, en las que obtuvo su escaño, "tras el mitin en el Reina Sofía, fuimos a Lavapiés a tomar unas copas".

Allí, según asegura, Monedero "me empotró contra la pared para invitarme a su casa. Me despedí y me fui (donde mis amigos me daban cobijo). Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra compa. Está salido".

Los mensajes publicados en X este miércoles por la exeurodiputada de Podemos sobre elfundador del partido, Juan Carlos Monedero.

Y luego ha aclarado que en ningún momento Monedero consiguió su propósito de seducirla: "Lo mío no fue nada, sólo un burdo intento. Supongo que pensaba que estaría flipada por fijarse en mí, porque claro, son dioses del Olimpo Complutense y yo una mindundi de provincias".

Sin embargo, tras lo ocurrido, "nuestra relación, hasta entonces cordial, murió".

Fue en aquellos comicios de 2014 en los que Podemos irrumpió en la política española con cinco escaños en el Parlamento Europeo, que fueron ocupados por Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Lola Sánchez, Teresa Rodríguez y Miguel Urbán.

Por tanto, Lola Sánchez jugó un papel esencial en el nacimiento de Podemos y trabajó codo con codo con Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo durante aquella legislatura. No obstante, en 2018 se desvinculó del partido, al sentirse desencantada por el rumbo que había tomado la dirección.

También ha cargado contra el propio Pablo Iglesias, al que califica como un "ególatra" y un "narcisista".

Lo ha hecho a raíz de la intervención que Iglesias protagonizó el miércoles en el programa 59 segundos de TVE, en el que atacó y descalificó a la feminista Tasia Aránguez (la portavoz de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres) por cuestionar las teorías queer, en relación con la participación de las mujeres trans en el deporte femenino.

Lola Sánchez ha replicado con varios mensajes en X, dirigiéndose a la exministra Irene Montero, actual pareja de Pablo Iglesias: "Mira Irene, como tu Pablete me tiene block porque es un jodido cobarde que no se atreve a leerme, le dices de mi parte que es un mierdas, pero sobre todo que deje de señalar mujeres feministas".

Y ha añadido en relación al exlíder de Podemos: "Por cierto, yo le he visto ser infiel, con estos ojitos que tengo... Todavía no estaba contigo, pero ya sabes, las cabras siempre tiran pal'monte. Avisada quedas".

Los mensajes publicados por Lola Sánchez Caldentey dirigidos a Irene Montero, sobre su actual pareja, Pablo Iglesias.

Esta presunta infidelidad se habría producido, por tanto, según el testimonio de Lola Sánchez, cuando Iglesias mantenía su anterior relación con la dirigente de IU Tania Sánchez, a la que acabó relegando tras una columna del Congreso de los Diputados.

"¿Te lo ha contado?", ha añadido Sánchez Caldentey dirigiéndose a Irene Montero, "dile que te lo cuente, porque muchas que fuimos testigos de aquello, luego pasamos un mal rato, como mujeres que somos, viendo tu reacción. Estabas engañada, y no lo mereces, ni tú ni nadie".

Cuando otra usuaria ha definido a Pablo Iglesias como un "psicópata", Lola Sánchez le ha corregido y ha hecho un retrato psicológico del exlíder de Podemos: "Psicópata no creo, porque le he visto tener sentimientos. Ególatra por un tubo: hijo único adorado hasta el éxtasis por su madre, hasta límites insospechados, enfermizo. Eso sí lo he visto".

"Es un narcisista de libro, ejemplar", ha abundado, "un auténtico caso de estudio, pero no creo que sea un psicópata. Eso no".

La exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez define a Pablo Iglesias como un "ególatra" y un "narcisista de libro".

Ya lanzada, Sánchez Caldentey ha hecho otra revelación sobre su etapa en Bruselas. según su testimonio, la dirección de Podemos instó a sus eurodiputados a "traer sobres con dinero de las dietas a Madrid, a la sede", supuestamente para financiar al partido.

Aquella propuesta "me dejó de piedra, no creía lo que estaba oyendo", relata Lola Sánchez, quien relata que la operación se frustró por su "negativa rotunda" y la de otra eurodiputada de Podemos que "también tiene cerebro", ha indicado en alusión a Teresa Rodríguez, que también acabó desvinculándose de la formación morada.

Según explica, en aquella época cobraba tres veces el SMI (que era la norma que Podemos impuso inicialmente a todos sus cargos públicos), mientras que ahora Irene Montero percibiría el sueldo íntegro de eurodiputada, que ronda los 10.000 euros al mes.

Los eurodiputados tienen derecho a percibir unas dietas de 350 euros diarios (para gastos como el alojamiento y los desplazamientos). Esta cantidad sería la que, según sostiene, la dirección de Podemos pidió a sus eurodiputados que llevaran "en sobres" a la sede del partido en Madrid.

Los tuits publicados este fin de semana por la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey.

Sánchez Caldentey relata finalmente cómo fue su salida del partido: "A mí me engañaron, me utilizaron, y cuando no les seguí el juego, me apartaron cual apestada. Tengo principios que no cambio por nada del mundo. Ellos no".