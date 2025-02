El PSOE se queda solo al pretender recaudar con la subida del SMI: Yolanda Díaz, dispuesta a votar con PP y Vox

"Se legisla en contra de quien paga los sueldos y a favor de Hacienda". En el Partido Popular llevaban rumiando más de una semana este mensaje. Porque se temían lo que, finalmente, ocurrió este martes en el Consejo de Ministros: los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estarán obligados a pagar, por primera vez, el Impuesto de la Renta (IRPF).

Lo curioso es que en Sumar y en Podemos, también se lo temían. Hasta en Vox.

Y de una manera o de otra, miembros de la dirección de esos partidos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, estaban de acuerdo en estar en desacuerdo con el Gobierno. Incluso quienes forman parte del Gobierno, como le ocurre a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dispuesta a votar lo mismo que PP y que Vox.

De hecho, el PSOE se quedó solo, porque hasta Bildu anunció su rechazo a la medida. Tan solo, que María Jesús Montero evitará este miércoles "quedar retratada" en el Congreso. A última hora del martes, se anunció que estaba enferma y que no acudirá a la sesión de control, la primera de este periodo de sesiones.

La decisión de la vicepresidenta de Hacienda, como informa EL ESPAÑOL, causó estupor en los ministros de Sumar y sorpresa entre algunos socialistas. Más allá de que estén más o menos de acuerdo con su argumentación, no comprenden la mala gestión del asunto. Porque, en lugar de poder presumir de una medida social, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha metido en una polémica y, encima, se ha quedado aislado.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional "tiene que ir acompañado" de un alza en el mínimo exento del IRPF, porque si no, "Hacienda se llevará el 50% de la subida", denunciaba de buena mañana Alberto Núñez Feijóo. Recién terminado el Consejo de Ministros, pero antes de que se oficializase la decisión, el presidente del PP se reunía con sus diputados y senadores en el Congreso, y le exigía a Sánchez que rectificase.

"Igual que el año pasado, que ya logramos que rectificaran", recuerda una fuente de la dirección del PP, "pero entonces bastó con que lo denunciásemos". En esta ocasión, los populares, incluso, se han visto obligados a registrar una proposición de ley, a la que tuvo acceso este diario.

En ella, el PP plantea una reforma de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que pide cambiar el artículo 96.3 para que "el límite" exento en el IRPF sea "el equivalente al SMI para los contribuyentes que perciben rendimientos íntegros del trabajo".

Lo curioso es que, minutos antes, Podemos había registrado también una proposición en el mismo sentido. También para reformar la misma norma, aunque, en su caso, añadiendo un nuevo artículo 99.2: "En ningún caso se practicarán retenciones por rendimientos del trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que perciban, en cómputo anual, el Salario Mínimo Interprofesional".

Y que Sumar tenía previsto hacer lo mismo que populares y morados, como había advertido Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros:

"No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno. Me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación", ha dicho.

Contrariada, la portavoz Pilar Alegría le espetó a media voz y entre dientes, con una sonrisa forzada, "eso no es así". Y la quiebra en el Gobierno quedó registrada en los micrófonos.

Moncloa amenaza con veto

Por eso, fuentes socialistas del Gobierno acusaron a Podemos de "populismo parlamentario elevado al máximo exponente". Señalando, de soslayo, a Sumar.

Además, conviene recordar que el Ejecutivo puede vetar todas las proposiciones de ley que conlleven una afectación notoria a los ingresos o gastos del Estado, por lo que podría vetar las iniciativas de Podemos y PP o de Sumar, en caso de que se registre. Esto, sin embargo, elevaría al enfrentamiento a unas cotas todavía mayores.

Desde el PSOE piden a sus socios que no se olviden de que su partido siempre ha defendido la progresividad fiscal y que recaudar el IRPF no es incompatible con otras medidas recaudatorias a las grandes fortunas y empresas.

Sin embargo, el ala socialista del Gobierno interpreta que el enfado de Sumar puede no ir a más y que se debe a "una gesticulación" para no molestar a sus propias filas ni al competidor de su espacio, Podemos. "Cada partido tiene su clientela, dentro y al lado", resume un ministro del Gobierno.

Y es que, por la tarde, en los pasillos del Senado, donde se celebraba la primera sesión de control al Gobierno de este periodo de sesiones, se masticaba el sabor amargo entre el PSOE y Sumar. Nunca antes se había escenificado así.

Fuentes del PSOE en el Gobierno reconocen que es "incómodo" plantear este tipo de debates, "pero el debate había que abrirlo" al subir el SMI a 1.184 euros, una cifra que consideran lo suficientemente elevada como para tributar. Explican que hay que hacer "pedagogía" de este tipo de decisiones.

Según ha calculado el PSOE, la imposición del IRPF a los perceptores del SMI supondrá una recaudación que rondará los 2.000 millones de euros al año. Esto es equivalente al gasto del Gobierno en políticas de Vivienda o en becas a la Educación. Esto último se sitúa en 2.500 millones de euros.

El PP rebaja en mucho esos cálculos y los deja en poco más de 400 millones, aunque en todo caso mantiene su rechazo "de principios" a la medida. "Si es un mínimo, es un mínimo", explica una fuente de la dirección. "Si son los trabajadores más vulnerables, no puede ser que el Gobierno los expolie... menos aún si la economía va, en teoría, como un cohete".

Pero el ala socialista del Ejecutivo se escuda en que durante los Gobiernos del PP, los trabajadores con esos sueldos sí pagaban IRPF, "y pagaban más que lo que ahora van a pagar".

Los populares recuerdan que, entonces, el SMI era mucho menor. Y que si bien el Salario Mínimo ha subido un 60% con Pedro Sánchez en el Gobierno, "el IPC ha subido más de un 20%".

En los cálculos del equipo económico de Feijóo, los 50 euros al mes de subida del SMI, restando el pago de la renta y la subida de la inflación "hace perder poder adquisitivo a los trabajadores más vulnerables" respecto a 2023, "al tiempo que exprime a los empresarios para que Hacienda recaude más y más, sin mover un dedo".

El PSOE recuerda que otros países europeos, como Alemania, Francia, Países Bajos o Polonia, también obligan a tributar por el salario mínimo. Y alega que el aumento que se va a producir será mayor que la recaudación, por lo que los ciudadanos percibirán igualmente que el dinero que ingresan es mayor.

En Sumar, en cambio, hay mucho malestar porque se han enterado por la prensa de que Hacienda obligará a tributar por primera vez el IRPF. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, y Yolanda Díaz coincidieron varias veces a lo largo de este martes y no le trasladó ninguna de sus intenciones.

"Hacienda, la que más gana"

Tampoco le hará gracia a Podemos ni a Sumar estar de acuerdo no sólo con el PP, sino con Vox. Los de Feijóo lo explican con números: "Del esfuerzo del empresario y del trabajador, el único que siempre gana es el Gobierno", apunta un miembro de la cúpula popular.

"El empleador paga el incremento del salario, 700 euros, más unos costes laborales de 213,99 euros". Es decir, en total, 913,99 euros más al año

"El trabajador asume un nuevo coste laboral de 45,36 euros, y un total de 300,83 euros por el IRPF". O lo que es lo mismo, 346,19 de más.

Así, Hacienda se queda el 49,45%, y al trabajador le quedan netos 353,81 euros. Mientras que el empresario paga 213,99 a la Seguridad Social y 346,19 euros de retenciones por IRPF.

"Total, que el Estado recauda 560,18 euros, mucho más que el empleado".

Los de Santiago Abascal, por su parte, no sólo rechazan que los trabajadores que cobran el SMI paguen IRPF. Es que van más allá y piden que todas las rentas de 22.000 euros anuales o menos estén exentas del pago de este impuesto.

Es decir, que consideran "insuficiente" lo reclamado por el PP, según explica a este periódico José María Figaredo, recién nombrado portavoz de Emergencia y Economía del partido. "Llevamos tiempo denunciando que las rentas más bajas están sometidas a una presión fiscal abusiva", añade.

El Grupo Parlamentario de Vox presentó en abril del año pasado su propuesta económica para modificar la escala estatal de los tipos de IRPF y simplificarla a dos tramos únicos frente al actual sistema progresivo. Y este martes anunciaron que la volverán a registrar.

Para Vox, la progresividad debe bastar con un tipo del 15% para las bases imponibles inferiores a 70.000 euros y un 25% para las rentas superiores, siempre aplicando a los trabajadores por debajo de 22.000 euros anuales la exención, con independencia de tener uno o dos pagadores.