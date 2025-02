Actualidad política, en directo | El Gobierno invierte la mitad de lo prometido en Valencia: ejecuta solo 484 millones de los 1.002 previstos

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido que su formación vote a favor del nuevo escudo social de Sánchez -tras dejar caer el anterior y ahora que su voto no es decisivo- porque tiene la "sensación" de que el PSOE tenía "mucho interés" en que votasen en contra de actualizar las pensiones.

"Esa votación es lo que no le hemos querido regalar", ha señalado Tellado, porque el PP comparte "la inmensa mayoría de las medidas que van en este segundo decreto, que no es el mismo que el primero".

Con este nuevo sentido del voto, ha dicho querer mandar "un mensaje claro a la ciudadanía y a lo pensionistas del país": "el PP tiene un compromiso con los pensionistas y el PP siempre ha apoyado la actualización o la subida de las pensiones", ha subrayado Tellado en La Razón.

Preguntado por qué no se abstendrán en vez de votar a favor, Tellado ha respondido: "Si nuestro voto no era decisivo no entiendo por qué tanta polémica".

Y ha recalcado: "Nuestro voto es 'sí': 'sí' a las pensiones, 'sí' a los afectados por la dana y 'sí' a las ayudas al transporte, y 'no' al Gobierno. Que nadie interprete nuestro voto favorable como un balón de oxígeno a Sánchez".