José María Aznar: “Con el PNV cada vez hay más Bildu, no menos”

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha cargado este domingo contra el PNV por allanar el camino al crecimiento y la normalización de EH Bildu en las instituciones.

Aznar también ha cargado contra el PSOE, al que acusa de haberse resignado a ser un "complemento" y no una alternativa al "plato único" que ofrece el nacionalismo vasco.

Con su discurso, Aznar ha clausurado en San Sebastián la III Escuela Gregorio Ordóñez, organizada por Nuevas Generaciones del País Vasco, donde también ha participado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Aznar ha alertado de que el PNV no ha sido eficaz, ni en la gestión de una economía que atraviesa "un declive cada vez más notorio" ni a la hora de frenar a la izquierda abertzale. "Con el PNV, cada vez hay más Bildu", ha afirmado.

Para el expresidente, el PNV ha allanado el camino para que EH Bildu crezca por su "falta de autocrítica" y por posicionarse en línea con el "sanchismo", al no apoyar "al partido que ganó las elecciones", ha añadido en alusión al PP.

En ese sentido, Aznar ha invitado a los vascos a que se pregunten qué réditos ha obtenido el País Vasco por su apoyo a la "coalición Frankestein" en lugar de al "partido que ganó las últimas elecciones generales", en alusión al PP.

Esta situación ha provocado que los votantes vascos solo tengan la opción del "plato único" que representa el nacionalismo, advirtiendo de que "tanto el independentismo explícito" de Bildu como el "independentismo a plazos" del PNV son garantía de "fracaso" y de una "ruptura de la convivencia" en el País Vasco.

Siguiendo con su línea dura contra los nacionalistas, Aznar ha recalcado que los españoles ya rechazaron el modelo confederal en 1978.

"Es hora de decirle al nacionalismo vasco que la Constitución no es lo que al PNV le dé la gana, sino lo que dispuso la voluntad constituyente. Esa voluntad dijo que España no es una confederación, porque los españoles no quisieron constituirse así. No quisimos organizar un Estado plurinacional, sino descentralizar una Nación plural".

En su opinión, el PP vasco representa la única alternativa al nacionalismo, ya que son los únicos que "defienden el modelo autonómico" y una tradición en la que no hay "vascos de primera y de segunda".