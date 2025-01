El Gobierno rechaza tramitar la cuestión de confianza de Sánchez que pide Junts: "Que hagan una moción de censura"

El rechazo a presentar una proposición no de ley para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza ha sido uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, y desembocó hace una semana en la suspensión de las negociaciones. Un pulso que se ha manifestado en el "no" de los independentistas catalanes en la votación del decreto ómnibus en el Congreso.

A pesar de la sonada derrota parlamentaria, el Gobierno no tiene previsto alterar su postura en lo que respeta a admitir a trámite la iniciativa de Junts. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha confirmado que no se va a tramitar la cuestión de confianza de Sánchez. "Es prerrogativa del presidente del Gobierno", ha zanjado en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero.

López, interrogado sobre si la razón de rechazar la votación se debe a que sería otra derrota para Sánchez, ha recordado a Puigdemont y a la oposición que "si alguien quiere plantear lo contrario existe una herramienta bien sencilla que recoge la Constitución: una moción de censura". "Es como si mañana cualquier grupo político trae una iniciativa para el presidente obligándole a convocar elecciones. Eso no es prerrogativa del Parlamento. Yo sí respeto la separación de poderes, pero eso va en todas las direcciones", ha añadido el también secretario general del PSOE en Madrid.

El ministro ha asegurado que existe "una mayoría social que comparte las políticas de este Gobierno" y ha calificado a la oposición como "una bola de destrucción": "En ningún momento he visto la política de adultos de la que habla Feijóo. He visto una oposición a la contra, siempre en negativo, en la destrucción masiva y en poner por delante el titular de que el Gobierno pierde una votación".

Preguntado por el hecho de que el Ejecutivo no haya cumplido con la obligación de presentar la ley de Presupuestos Generales del Estado, López se ha justificado con el "precedente" del rechazo del techo de gasto y ha afirmado que se está trabajando "para que salgan adelante". "Nosotros cumplimos con nuestra obligación. La responsabilidad no es de quien lo intenta, sino de quién lo evita", ha añadido.

Sobre las investigaciones a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y al fiscal general, Álvaro García Ortiz, el ministro ha lamentado que el foco se haya desplazado de los delitos económicos reconocidos por Alberto González Amador. "Aquí lo que hay es un intento de cambiar la conversación y perseguir. La señora Ayuso le cogió gustillo después de cargarse a [Pablo] Casado y a continuación todo el que tiene valor de denunciar va pa'lante, como dice el ínclito señor [Miguel Ángel] Rodríguez", ha opinado.

López ve "imposible" que el fiscal general sea procesado por el juez Peinado. "Ese tipo de razonamientos son propios de la Inquisición: usted es inocente, salvo que se demuestre lo contrario", ha argumentado, presumiendo de que defiende que respeta "profundamente la Justicia, más que algunos jueces incluso". También ha insistido en que él no tuvo acceso al correo del novio de Ayuso.