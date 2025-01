El Hierro recibe 23.994 irregulares en 2024, la mitad de los llegados a Canarias y tres veces la población de la isla

La isla de El Hierro es la más pequeña y la menos habitada de las Canarias. Oficialmente, supera los 10.000 habitantes, "pero ésos son los empadronados; en realidad no viven más de 8.000 personas", explica una fuente del Gobierno insular, preguntado sobre la emergencia migratroria.

A la isla han llegado en 2024 el triple de irregulares que habitantes tiene El Hierro: 23.994 migrantes, del total de 46.802 registrados oficialmente por el Ejecutivo canario.

La media es de más de 65 personas al día, o lo que es lo mismo, 459 nuevos habitantes a la semana para un territorio extremo y muy poco poblado, incluso en proporción: la densidad poblacional de El Hierro es inferior a los 40 habitantes por cada uno de los 278 kilómetros cuadrados de la isla... lo que la equipararía con las provincias de la llamada España vacía.

EP La salida de pateras hacia Canarias se triplicó mientras Marruecos exigía a España la entrega de refugiados saharauis

Esta "crisis constante" provoca tensiones que nada tienen que ver con el racismo o la xenofobia. "Al contrario, los canarios somos un pueblo migrante, así que entendemos a estas gentes", apunta un miembro del Ejecutivo de Fernando Clavijo, presidente autonómico.

"Todos vienen huyendo de la miseria o de la guerra. Las tensiones están aquí, en la falta de recursos... o en que los que tenemos no están dimensionados para esta situación", añade.

La isla de El Hierro tiene sólo seis centros de salud disponibles: Sabinosa, Frontera, Villa de Valverde, Isora, Taibique y La Restinga. Este último está ubicado en la zona portuaria en la que desembarcan el 100% de los migrantes "porque no hay un solo cayuco que, realmente, llegue por sus propios medios, todos son rescatados por Salvamento Marítimo", explica una fuente del Cabildo.

"El problema es que cada vez que llegan, hay que atenderlos sanitariamente... y muchas veces, la situación de muchos de ellos es tan extrema que no basta con el personal de emergencia. Y tenemos que cerrar algún centro de salud para derivar allí a nuestros sanitarios". Eso provoca la suspensión de citas médicas o de enfermería para los ciudadanos herreños.

La isla cuenta también con dos puntos de atención de urgencia, en Frontera y Las Casas. Además de con un pequeño hospital, en Villa de Valverde, la capital. Se han dado casos en los que el Cabildo y el Sistema Canario de Salud (SCS) se han visto obligados a mandar personal incluso del hospital, y se han suspendido incluso operaciones.

"Cuando hablamos de financiación autonómica, y de la supuesta 'singularidad' de algunos territorios como el de Cataluña, desde el Ejecutivo de Canarias no sólo recordamos lo de la ultraperiferia", apunta una persona del entorno de Clavijo.

"No es sólo que los suministros médicos nos salgan más caros, ni que nos cueste traer personal para cubrir todas las plazas... es que somos islas, y una emergencia migratoria diaria es imposible de gestionar adecuadamente".

Por eso, las cifras de gasto del Gobierno insular son tan abultadas. En el año 2024, según los cálculos de la Consejería de Bienestar Social, ha sido necesario invertir cada mes entre 14 y 18 millones de euros del Presupuesto canario.

"Hemos cerrado el año habiendo puesto unos 160 millones de euros de las arcas canarias. A pulmón propio, sin ayuda del Estado", lamenta esta misma fuente. "Cuando Pedro Sánchez le ofreció 50 millones de ayuda a Clavijo, en la reunión que mantuvieron en verano, lo mismo que en 2022, cuando arribó un tercio de migrantes, el presidente insular casi se enfadó con el del Gobierno".

Los datos

Por ejemplo, del 27 al 29 de agosto llegaron a la isla ocho cayucos, con 138 personas a bordo el primero, 56 el segundo, 121 el tercero, 242 el cuarto, 50 el quinto, 80 el sexto, 207 el séptimo y 153 el último.

En total, 1.046 nuevos habitantes exhaustos procedentes de Mauritania, Senegal y Gambia en sólo tres días, y menos de una semana después de que Pedro Sánchez aceptara reunirse con Clavijo, en la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de La Palma... y justo en las fechas en las que el presidente viajaba en una minigira africana, precisamente, a esos mismos tres países, donde mandó mensajes contradictorios: desde ofrecer 250.000 empleos anuales para migrantes a pedir que los gobiernos locales colaboraran en las repatriaciones.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, reunido con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en La Palma, el pasado agosto. Moncloa

A lo largo del año pasado, el más trágico en muertes en el mar (casi 10.000 en la ruta canaria) y el más numeroso en llegadas de pateras y cayucos a las islas, Canarias ha batido su récord histórico de entradas de irregulares.

Fueron 46.802 los inmigrantes arribados desde la costa noroccidental de África: de Mauritania, en 378 embarcaciones (más de una al día) más de la mitad de las 685 contabilizadas; desde Marruecos (212), casi un tercio; y además, 80 desde Senegal; 12 desde Gambia; que habían zarpado de Mali, otras cinco; e incluso una que partió de Guinea-Conakry.

Esta última, efectivamente, llegó a El Hierro, además de la más pequeña y menos poblada, la isla más occidental de las Canarias. Más de 800 millas nauticas de travesía, o 1.500 kilómetros para entenderlo con facilidad, y eso en el caso de navegar por la vía más recta, gobernando el timón.

¿Y por qué 300 de las 685 embarcaciones arriban a esta isla? "Es cosa de las corrientes", explica una fuente de la Consejería de Bienestar Social canaria. "Uno se acuerda de cuando la ruta canaria era meramente anecdótica, dentro de los flujos hacia España, hace sólo siete años. Pero las mafias han descubierto que si pones un bote a navegar desde el África noroccidental, el Atlántico te lleva a la deriva hacia El Hierro".

Lo que ocurre es que es la isla más al Oeste, y después de ella, no hay nada más que la inmensidad del océano. "Es imposible de calcular, en realidad, pero a las embarcaciones que no son detectadas y no logran maniobrar a tiempo, las mismas corrientes se las llevan Atlántico adentro... y a sus ocupantes sólo les queda la muerte pronta como esperanza".