El PP, a la llamada de Moncloa por la muerte de Franco: "Un Gobierno de Feijóo celebrará los 50 años de la Constitución"

El director de Gabinete del presidente del Gobierno ha contactado con la directora de Gabinete del líder de la oposición. Diego Rubio llamó este lunes a Marta Varela para, en nombre de Pedro Sánchez, invitar a Alberto Núñez Feijóo al primero de los actos de celebración por los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Pero, como ya había anunciado el Partido Popular, el Ejecutivo no podrá contar con la oposición. Varela declinó el ofrecimiento.

Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes oficiales de la dirección del PP. De hecho, Génova trata de ni siquiera contestar a los medios ante las preguntas sobre su posición ante esta sucesión de un "más de un centenar" de eventos. "No queremos darle vuelo, es absurdo y chusco", apunta un portavoz.

El rally de festejos por el medio siglo de la muerte del dictador ha sido bautizado con el lema de España en libertad por la factoría de la Moncloa. Sin embargo, el PP cree que esta serie de actos "impulsados unilateralmente por el Gobierno socialista" no responden "a ningún objetivo de consenso".

Según las citadas fuentes, la llamada fue cordial, "pero sirvió para constatar las diferencias que el PP y el PSOE tenemos acerca de las urgencias del país". La mano derecha de Feijóo, de hecho, transmitió al jefe de Gabinete de Sánchez que la efeméride, que se comenzará a conmemorar dentro de una semana, el 8 de enero, está "fuera de toda lógica", en opinión de los populares.

"Le trasladamos a los hoy responsables del Ejecutivo socialista que un Gobierno del PP sí celebrará, con respeto y unidad, el 50 aniversario de la Constitución de 1978" en el año 2028, "cuando corresponde".

Éste será, en todo caso, el primer evento de la agenda política de Pedro Sánchez en 2025. Se celebrará el 8 de enero en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.

El contacto telefónico se produjo el 30 de diciembre por la mañana, después de que el Partido Popular tuviera conocimiento "de la organización" de este "centenar de eventos" a través "de los medios de comunicación".

Las fuentes reconocen, eso sí, que la llamada suponía un gesto de cortesía por parte de Moncloa, dado que el PP ya había recibido una invitación oficial: "Un simple mail de convocatoria" al primero de los actos.

El mensaje de Rubio a Varela incluía información general acerca de los actos de conmemoración de la muerte de Franco.

Moncloa ya ha anunciado que a este primer acto, el evento del próximo miércoles, ha invitado al Rey Felipe VI. La agenda oficial de la Casa Real todavía no ha dado por confirmada la presencia del Jefe del Estado. De hecho, Fuentes de Zarzuela informan a varias agencias que hasta este viernes no se dará a conocer la agenda del Rey para la próxima semana.

Pero también ha trascendido que la fecha elegida por el Gobierno coincide con un acto solemne del Jefe del Estado, que el 8 de enero recibe las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores ante el Reino de España, entre ellos, el de Reino Unido, Alex Ellis. El acto del Palacio Real ya estaba agendado, y es inaplazable, dado que moviliza un número importante de instituciones y de delegaciones.

Además, al día siguiente el Monarca reunirá a todos los embajadores, de nuevo, en el Palacio Real. Se trata de la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España. Y hasta que los nuevos embajadores no presentan sus Cartas Credenciales, no adquieren su condición oficial, y no podrían acudir.

"No buscan consenso"

"Entendemos que esta llamada no responde a ningún objetivo de consenso", añaden las fuentes de la dirección del PP. "De existir" ese interés real por la unidad en la celebración entre el Gobierno y la oposición, opina el entorno de Feijóo, "debería haberse impulsado con carácter previo".

El Partido Popular, de hecho, mantiene su "convencimiento" de que la intencionalidad de estos actos "es más personal y partidista que simbólica y con sentido de Estado". El propósito de Moncloa, aseguran las fuentes, es "tan sólo desviar la atención de los problemas judiciales del Gobierno".

Desde la sede de Génova se insiste en que si hay algo que conmemorar o celebrar es "la Transición española", que comenzó "una vez que murió el dictador" y todas las fuerzas políticas supieron "centrarse en lo esencial y en lo común".

Es decir, que si hay fechas simbólicas, éstas llegarán con la celebración del aniversario de las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, o del referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978.

"Le confirmamos a Moncloa que no contará con el beneplácito del primer partido de España, al no haber coincidencias en la forma, pero tampoco en el fondo", añaden las fuentes oficiales.

"Conviene recordar, por ejemplo, que el 8 de enero, la fecha elegida por el Gobierno para su primer acto, Franco todavía seguía ejerciendo de manera plenipotenciaria en nuestro país". Como dijo este lunes Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, "quizás lo que quieren es celebrar la flebitis del dictador, que murió enfermo en la cama".