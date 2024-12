Ayuso contra el Gobierno en la cena de Navidad del PP: "No hay pan para tanto chorizo. Esto no lo tapa ni Franco"

La tradicional cena de Navidad del Partido Popular de Madrid se ha convertido en un auténtico campo de batalla político en el que Pedro Sánchez y los casos de corrupción que rodean a su Gobierno han sido el blanco principal de las críticas.

Bajo el cálido brillo de las luces festivas, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han liderado un encendido discurso contra el presidente del Gobierno, acusándolo de ser el epicentro de una red de escándalos que "no lo tapa ni Franco".

Ayuso no ha dudado en elevar la temperatura de la velada y tirar de humor para criticar los casos de corrupción que, día a día, salen en los medios de comunicación. Con su habitual estilo directo, Ayuso ha bromeado con que "no hay pan para tanto chorizo".

La presidenta ha recordado el anuncio de la pasada semana del presidente del Gobierno, relativo a conmemorar los 50 años de la muerte de Franco como el inicio de la democracia en España, asegurando que es una forma de tapar sus escándalos.

"Decían que 2025 iba a ser el francaño, pero antes de terminar el 2024 ya han empezado a preparar los actos para decirnos que el PSOE inventó la democracia", ha lamentado.

Del mismo modo, ha ironizado con que el supuesto piso de la calle Atocha que la trama Koldo puso a disposición de miembros del Gobierno era el "piso franco" de Aldama. "Ha sido el único piso entregado por el Plan de Vivienda de Sánchez en los últimos seis años", ha añadido, mientras que en la sala del evento (donde había unas mil personas) se escuchaban sonoras carcajadas. Y es que, el tono utilizado por la presidenta parecía el de un espectáculo de monólogos.

De hecho, el humor no ha parado ahí. También ha tachado a Santos Cerdán, número dos del PSOE, de ser el que "va de rodillas a Bruselas", ha recordado las "múltiples" sobrinas de José Luis Ábalos y las maletas "que no llevaban pijamas" de Delcy Rodríguez. "En fin, que esto no lo tapa ni Franco".

Entre risas también se ha preguntado por qué Ábalos no ha "cantado por soleades" como Víctor de Aldama. "Algún día sabremos por qué. ¿Por qué si han salido de 'Koldo y paja' los ERE de Andalucía, porque Ábalos no va a pasar por la misma beneficencia, cuando todos le deben favores? Favores a él y a Koldo, que se colaba en todos los despachos del Gobierno, incluido en el de la presidenta del Gobierno".

Madrid, de ejemplo

Por su parte, Feijóo, con un tono grave, pero combativo, ha sido mucho más comedido. Ha asegurado que su único deseo para 2025 es que el PSOE "no delinca más" y ha destacado que las recientes polémicas en torno al círculo más cercano del presidente del Gobierno van a pasar, más pronto que tarde, por el juzgado.

"El número 2 de Sánchez, el asesor del ministro comisionista, el empresario con pase VIP a Ferraz, el líder del PSOE en Extremadura, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno y la asesora de los negocios de la mujer del presidente", ha enumerado.

Ambos líderes han coincidido en el desapego de Pedro Sánchez hacia las instituciones españolas. "Al presidente le estorba España, los jueces a los que ataca, las cortes a las que amordaza y las CCAA las que desprecia y la alternativa del PP a la que insulta y sus compañeros del partido a lo que lapida", ha apuntado el líder del PP nacional.

En el caso de Ayuso, la presidenta ha tachado a Sánchez de ejercer una profunda deslealtad con la Nación porque, a su juicio, todo el "daño" que está haciendo a las instituciones españolas no va a poder revertirse rápidamente.

"La desconfianza en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, en las propias instituciones, en tantos funcionarios, en la historia de España cuando rompa la caja común y fabriquen una acción paralegal. ¿Cómo deshaces tanto daño?", se ha preguntado.

El presidente del PP nacional sí ha tirado de humor cuando ha hablado de su relación con Ayuso. "Ya no nos dicen nada", ha deslizado en referencia a los rumores de crisis entre la dirección nacional y la regional que siempre señalan desde la oposición.

Pero el líder de los populares, lejos de desmerecer la ocasión, ha aprovechado el micrófono para poner la gestión de Ayuso como ejemplo de una forma de gobernar no sólo una comunidad autónoma, sino España entera.

"No me voy a conformar con que España se quede sumida en decadencia, quiero que se parezca a Madrid; como lugar de atracción de talento y generador de riqueza", ha alabado.

Cena en Rivas

La cena de este año se ha celebrado en Rivas- Vaciamadrid, "un municipio gobernado por comunistas", como ha recalcado la propia Ayuso mientras recordaba que el Partido Popular había ganado las elecciones, aunque los pactos entre Izquierda Unida y el PSOE no le haya "permitido" gobernar.

Ayuso ha tenido palabras para la presidenta del PP en la región, Janette Novo Castillo. Una cubana que ha conseguido que el PP haya ganado por primera vez en este municipio. "Ella viene del futuro y viene con el ejemplo para recordarnos que podemos perder en España si no damos esa batalla".

"La libertad no está asegurada, se defiende con la verdad y en positivo. El cambio ya ha llegado, es imparable. Janet va a ser la primera alcaldesa del PP en Rivas", ha apostillado Ayuso.

Durante la entrega de los premios, la presidenta ha insistido en que con los galardones con los que reconocen a los afiliados del PP, algo que ocurre cada año, reconocen los valores de un partido que ha "traído los mejores años a España".