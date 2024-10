Las claves sobre el recorte de penas a los etarras: los cuatro botes de humo del PSOE y uno que lanza el PP

Este proyecto de ley nació como la simple transposición de una directiva europea de carácter técnico que, además, se abordaba con un retraso de dos años. Pero en la fase de ponencia de su tramitación, se le añadieron una serie de enmiendas que convirtieron la norma en el objeto de la polémica de esta semana.

El Partido Popular ha asumido su "error en cadena", desde la ponencia en el Congreso hasta casi casi, en el pleno de la Cámara Alta. Porque en la mañana de este martes, la ley se ha parado, aunque sólo temporalmente. Agotados los periodos de enmiendas, que este martes el PP haya logrado sacar el asunto del orden del día, sólo gana tiempo para que el foco se desvíe al PSOE.

"Ahora, tienen la oportunidad de demostrar si quieren pasar a la Historia como un partido que estaba con las víctimas o como el que estaba con los terroristas", ha dicho Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso. El Gobierno, por su parte, se niega a retirar la ley, defendiendo que la tramitación ha sido "transparente".

Pero, ¿es así? ¿Todo el mundo sabía lo que votaba? ¿Quién es responsable las enmiendas? ¿Y quién de no haber anticipado lo que iba a pasar? ¿Había un pacto previo para que todo esto ocurriera en silencio? ¿Entre quiénes? ¿Y qué hay detrás de unas enmiendas que modifican un proyecto de ley que reforma otra ley para transponer una directiva de la UE que actualizaba una decisión marco de a Unión Europea?

La explicación que sigue, sobre esta polémica de otoño de 2024, nos remonta al verano del año 2008:

La Decisión Marco 315/JAI de 2009 también aclara que "no tiene por objeto la ejecución en un Estado miembro de las decisiones judiciales tomadas en otro Estado miembro".

Intercambios de información. La Decisión Marco 316/JAI de 2008 explica claramente que "no pretende armonizar las consecuencias que las diferentes legislaciones nacionales reconocen a la existencia de condenas anteriores" y admite que "algunos Estados miembros atribuyen efectos a las condenas dictadas en otros Estados miembros, mientras que otros solo tienen en cuenta las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales nacionales".

No es verdad. Como todo proyecto de ley orgánica, éste hubo de pasar por el dictamen del Consejo de Estado. Allí fue el texto limpio, antes de las enmiendas. Por supuesto, el articulado pasó el filtro con nota positiva, porque era una mera transposición de una directiva técnica de la UE.

Feijóo pide perdón por una negligencia de sus diputados. El PSOE pone como pruebas que el portavoz del PP en la comisión de Justicia celebró la norma afeándole al Gobierno "su retraso" en la transposición, no el contenido de las emiendas. E incluso que los ponentes firmaron haber leído "con detenimiento" tanto el texto original como las enmiendas. "Pero eso es un formulismo parlamentario", explican los populares.

La realidad es que no se trata de eso: ningún etarra condenado por asociación de malhechores en Francia era condenado por pertenencia a banda armada en España después. La enmienda lo que busca es que se les acumulen las penas relacionadas con su actividad terrorista en un mismo 'pack' para el cómputo de máximo cumplimiento como si fuesen condenas impuestas en España.

Nunca se ha tratado de eso. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, alegaba que no es realmente "una rebaja de penas", sino "evitar que un delincuente pague dos veces por el mismo delito".

No, es una negligencia. Desde que el asunto estalló el lunes, el PP ha asumido el "error en cadena" de sus parlamentarios. Sin embargo, la realidad es que nadie equivocó un voto o interpretó mal un texto; simplemente se obviaron las enmiendas de Sumar, porque los diputados se centraron en la de Junts, "para evitar beneficios a Puigdemont".

¿Es seguro que la ley excarcelará etarras?

Eso espera el PP. Pero no parece cierto. Una de las excusas de los populares ha sido que "hay juristas que no confirman que la ley que llevar directamente a la rebaja de penas para etarras". Pero si vamos a la más explícita de las enmiendas, no se sostiene el argumento: "Se deroga la Disposición Adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea".

Es decir, deja de operar la salvaguarda anti-ETA inventada por Mariano Rajoy en 2014.