¿Qué preocupa a los españoles en cada CCAA? Vivienda y sanidad, los servicios públicos "más infrafinanciados"

El debate político en torno a la financiación singular para Cataluña ha puesto encima de la mesa otra cuestión: las necesidades del resto de Comunidades Autónomas. Desde la oposición acusan al Gobierno de haber llegado a un acuerdo que beneficia fiscalmente a los catalanes y que tiene repercusiones negativas para los servicios públicos en el resto de territorios.

¿Pero qué necesita realmente cada territorio? El CIS ha publicado recientemente su estudio anual de Opinión pública y política fiscal en el que aborda esta cuestión. En él, se pregunta a los ciudadanos si creen que se destinan demasiados recursos, los necesarios o muy pocos a los distintos servicios públicos.

Aquellos ciudadanos que consideran que se dedican muy pocos recursos a un servicio están detectando un déficit. Por un lado, hay datos a nivel global de todo el país y, por otro, cada territorio tiene su propia particularidad. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el mayor déficit se dedica en la vivienda. En Cataluña, en cambio, la vivienda es el tercero y ahí reina el déficit de la asistencia sanitaria.

Juan Bravo, portavoz económico del PP, mostró el pasado jueves y de manera cristalina cómo el debate de los servicios públicos está encima de la mesa. En su enfrentamiento en el Congreso de los Diputados con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, acusó al Gobierno de estar creando "independentistas de primera y españoles de segunda".

Dijo, también, que "habrá menos médicos en Sevilla, pero más embajadas independentistas; menos profesores en Jaén, pero más consejeros en el Gobierno de Salvador Illa". En su discurso, Bravo apunta algunas claves… pero veamos realmente cuáles son los mayores déficits.

Gana la vivienda

Según el estudio del CIS, el 80,1% de los españoles considera que la vivienda recibe muy pocos recursos. Se trata del servicio público en el que la ciudadanía percibe un mayor déficit en el conjunto de España. Coinciden ahí varias Comunidades Autónomas: es el déficit ganador en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid.

El caso de Madrid, además, es llamativo. En este territorio, son el 84% de los ciudadanos los que notan un déficit. Esto es 3,9 puntos porcentuales por encima de la media española, lo que indica que este asunto tiene más incidencia en la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso.

Con estos datos en la mano, no es casualidad que la vivienda se haya convertido en uno de los grandes debates políticos de esta semana. María Jesús Montero ya dijo el jueves que "esta va a ser la legislatura de la vivienda" y la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha acusado a varias Comunidades Autónomas de ser "insumisas" con la Ley de Vivienda.

El Gobierno central acusa a los territorios de no declarar las zonas tensionadas, paso previo al límite de los alquileres, y la gran protagonista de este debate es, precisamente, la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo también ha amenazado con no aportar fondos a aquellas comunidades que no cumplan la norma.

Al margen de los territorios donde se detecta una mayor infrafinanciación, la vivienda es el segundo servicio público con más déficit para comunidades como Andalucía, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y el País Vasco.

Investigación y sanidad

El segundo servicio público en el que los ciudadanos demandan una mayor financiación es la investigación en ciencia y tecnología. El 79,9% de la población española lo opina así. Esta variable, sin embargo, no tiene por qué responder a que los ciudadanos noten carencias en su día a día, sino a la idea de que España invierte en I+D menos que otros países de la Unión Europea.

Lo que sí afecta al día a día es la asistencia sanitaria. El 76,9% de los españoles consideran que se invierte muy poco en este aspecto, convirtiéndolo así en el tercer servicio público en el que se detecta un mayor déficit.

Las Comunidades Autónomas en las que más ciudadanos denuncian esta infrafinanciación son Andalucía, Cataluña y Navarra. Es, además, la segunda en Asturias, Cantabria, y La Rioja. En el caso de Cataluña, sin embargo, no es el servicio que más se aleja de la media española, ahí gana transportes, con 13,8 puntos porcentuales por encima.

La asistencia sanitaria es también el elemento en el que más ha crecido el descontento con respecto a 2023 (tal y como ya expliciamos en este artículo). El estudio del CIS también pregunta si los ciudadanos consideran que los servicios públicos se realizan de manera satisfactoria y el 48,9% de los españoles cree que la asistencia sanitaria es poco o nada satisfactoria, 8,2 puntos por encima de lo que opinaban en 2023 y más del doble de lo que opinaban en 2020 (23,1%).