Sánchez ordena a Montero negociar con Gamarra cinco instituciones clave sin contar con sus socios

El acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto la puerta a más pactos para lo que resta de año. Tras el apretón de manos de Félix Bolaños y Esteban González Pons en Bruselas, cogen el testigo en Madrid María Jesús Montero y Cuca Gamarra, que ya están negociando los nombramientos de cinco instituciones clave.

Estas conversaciones se están llevando a cabo al margen de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, que le sostienen en la Moncloa. Viendo su pérdida de influencia, algunos de ellos están criticando la "vuelta del bipartidismo" y, directamente, amenazan con retirar el apoyo al Gobierno, lo que dejaría la legislatura en el aire.

Las negociaciones entre los dos grandes partidos tienen como finalidad nombrar puestos clave en el Banco de España, en el consejo de RTVE, en la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, tienen que abordar los nombramientos de la futura Comisión Nacional de Energía.

La situación del Banco de España es la que el Gobierno espera resolver más pronto, en julio, según fuentes de Moncloa. El actual gobernador fue nombrado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y es un cargo que suele orientar el Ejecutivo, siguiendo la regla no escrita de que su número dos sería propuesto por el líder de la oposición.

El objetivo es llegar con un nuevo gobernador y su número dos nombrados antes del próximo 18 de julio, cuando el Banco Central Europeo celebrará una reunión de política monetaria para tomar una decisión sobe los tipos de interés.

Desde Moncloa trasladan que también tienen cierta confianza en renovar el consejo de RTVE, ya que hay seis vacantes y el reparto es relativamente fácil: tres para el PSOE y tres para el PP, sin mayor discusión.

La CNMC, por otro lado, está pendiente de actualizarse desde el año pasado, y la cúpula de la CNMV debe ser nombrada en diciembre.

El propio Pedro Sánchez mostró este miércoles durante la sesión de control en el Congreso su disposición a que el acuerdo por el CGPJ fuera el primero de muchos, y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo: "Vamos a ver si es el primero de otros grandes acuerdos".

Acuerdos "puntuales"

De hecho, este miércoles hubo sensación general de que la sesión de control fue menos bronca que en ocasiones anteriores.

No obstante, de puertas para adentro los miembros del Gobierno se muestran escépticos sobre que las cosas vayan a cambiar en el fondo. Hablan de que estos acuerdos serán "puntuales" y que se publicará una "cascada" de nombramientos, pero creen que nada ha cambiado en la legislatura y que el PP seguirá haciendo una dura oposición.

"La legislatura no cambia", explica tajante un miembro del entorno de Sánchez, que celebra el pacto porque implica que va a haber una legislatura larga, "porque si no, no había acuerdo".

"Lo que habrá serán pactos puntuales, porque Génova tiene miedo al interior del partido. Alberto Núñez Feijóo no está para mediar y hacer de árbitro con Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso", añade la fuente.

En Moncloa tampoco descartan que el PP endurezca su discurso para intentar compensar con los suyos el haber pactado con el PSOE. "Ahora harán muchos aspavientos para contrarrestar lo que ha pasado y pasará", dicen las fuentes.

En definitiva, más allá de los nombramientos, los socialistas ven prácticamente imposible que se puedan pactar otras cuestiones como la Ley del Suelo o la norma para perseguir el proxenetismo, pese a que son asuntos en los que el PSOE está más cerca del PP que de algunos de sus socios.

Con este mensaje, los socialistas intentan también calmar las aguas con sus socios parlamentarios. Desde que conoció este miércoles el acuerdo para el CGPJ, algunos de ellos, como Podemos, ERC o Bildu, expresaron su preocupación por una vuelta al bipartidismo y acusaron al PSOE de haber cambiado el sistema de mayorías en la legislatura.

"Nosotros tenemos la mano tendida a todos. Los socios saben que ahora influyen menos y es normal que se pongan celosos", aseguran desde Moncloa. Sin embargo, no temen que ello pueda poner en riesgo la legislatura.

El PP, optimista

Entre tanto, en el Partido Popular aseguran que aplicarán la misma dinámica de "prudencia y discreción" que ha guiado las conversaciones para renovar la Justicia. Las sensaciones en la cúpula de la formación son positivas: si "lo más complicado", que era el CGPJ, se ha podido resolver, "no será más complicado llegar a acuerdos ahora que antes".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ya se han producido contactos entre Gamarra y Montero para la renovación del Banco de España y el resto de instituciones en liza. El éxito de la negociación que han llevado a cabo Félix Bolaños y Esteban González Pons allana el terreno para las conversaciones que ahora inician Gamarra y Montero.

"Cruzado el Rubicón del Consejo, que implicaba un cambio de metodología, elegir a dos personas del Banco de España no será más complicado que 20 vocales del CGPJ con un sistema de vetos cruzados; esto es más sencillo", sintetizan en el entorno de Feijóo.

Para el PP es importante mantener la cuota que les corresponde en las instituciones que están pendientes de renovación. Al respecto, admiten que la desconfianza con el Gobierno sigue siendo absoluta, pero creen poder "controlar el riesgo" que implicarán los nuevos pactos.